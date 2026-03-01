サロンで培った技術を結集した「KOHAKU」からヘアミストが新登場！3月17日（火）発売

コスメフェリーチェ株式会社「KOHAKU MIST（コハクミスト）」80ml \1760（税込）

この度、コスメフェリーチェ株式会社（本社：大阪府大阪市旭区 代表取締役：杉野裕章）は、ヘアケアブランド「KOHAKU（コハク）」の新商品としてヘアミスト「KOHAKUミスト」を2026年3月17日(火)よりECサイト、Amazon他にて発売いたします。

ブランドコンセプト

【 「飾る」美しさから、「整える」美しさへ。 】

デジタル化が進み情報の波にさらされ、効率化を重視する現代。それとは引き換えに

私たちの「五感」が置き去られているように感じます。

我々は、その原因を現代人が無意識に抱える次の3つの欠如だと考えました。



『実感の欠如』・・・・・・ 画面越しの視覚情報ばかりで「生身の感覚」が実感できない

『プロセスの欠如』・・・・・ 効率優先で自分に手間をかける豊かな時間が失われている

『自己肯定感の欠如』・・・・・SNS等で他者の投稿を自分と比較してしまい、自分らしさや自信を見失っている

『KOHAKU』は、その置き去られた感覚をリセットすることをコンセプトとした『リセット美容』を掲げました。

その人自身の本来持っている美しさを「整える」ことに特化した商品です。

ありのままの自分を愛せるように、KOHAKUはあなたらしさを応援します。

商品概要

乾燥やうねり、日々のストレスにさらされる現代人の髪へ。

KOHAKUのヘアミストは、蓄積された髪のダメージを内部まで浸透して補修し、翌朝の美しい髪で自信を取り戻す集中ケアミストです。 髪の内部への浸透をサポートし、毛先までなめらかに整えます。

特徴として次の4つがあげられます。

１.ドライヤーの熱を利用して髪に密着し、内部まで浸透・補修してうねりや広がりを抑える

２.髪の主成分ケラチンと相性が良く、ダメージ部分に吸着。表面の凸凹をなめらかに整え、キューティクルをコーティング補修する

３.髪にしっかり密着し、枝毛・パサつきなどのダメージを物理的に補修

４.ヒアルロン酸の２倍の保湿力をもつ成分が、毛髪の水分を補い保ち、潤いとバリア機能をサポート

これらの特徴により、毎日のドライヤーの熱から髪を守りながら、触れるたびに心が満たされる確かな手触りと、まとまりのある美しい髪へと導きます。

商品詳細

商品名 KOHAKU MIST（コハクミスト）

内容量 80ml

販売価格 \1760（税込）

発売日 2026年 3月 17日（火）

販売先 公式ECサイト

https://c-felice.shop/pages/kohaku

〈全成分〉水、エタノール、ジメチコン、エトキシジグリコール、γ-ドコサラクトン、キリルチルグルコシド、無水キシリトール、キシリ

トール、ユズ果実エキス、キトサンヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、イソステアロイル加水分解シルクＡＭＰ、ポリクオタニウ

ム-６１、クオタニウム-１８、マンダリンオレンジ果皮エキス、酸化銀、フィトステロールズ、ココイルアルギニンエチルＰＣＡ、ステア

ルトリモニウムクロリド、ジココジモニウムクロリド、ベヘントリモニウムクロリド、（Ｃ１２-１４）パレス-１２、アモジメチコン、フィ

チン酸、セテス-２０、イソプロパノール、プロパンジオール、アルギニン、グリセリン、ＢＧ、香料

「KOHAKU MIST」使用方法

「KOHAKU MIST」香り

今後の展開

コスメフェリーチェ株式会社は、「KOHAKU MIST（コハクミスト）」の発売を皮切りに、リセット美容をコンセプトに掲げ、他人との比較や飾られた美しさにより心の疲労を感じている人に、【精神‧物理‧印象】からなる3つのリセット美容を通して人間が本来持つ美しさを取り戻し、心と体を整える体験をお客様にご提供します。 今後の展開としては「バスアイテム」を中心に、飾らない自分を大切にする安らぎの時間を提供するとともに、 サロン専売品メーカーの確かな技術力で人間本来の美しさを引き出す、唯一無二の商品を展開していく方針です。

会社概要

会社名：コスメフェリーチェ株式会社

代表者：代表取締役 杉野裕章

設立日：2023年6月

本社所在地：〒535-0003 大阪府大阪市旭区中宮3-15-21

事業内容：化粧品、美容機器、健康食品等の卸および販売並びに輸出入

コスメフェリーチェ公式オンラインショップサイト（ https://c-felice.shop/ ）

KOHAKUオンラインショップサイト（ https://c-felice.shop/pages/kohaku ）

KOHAKUブランドサイト（ https://f-kohaku.com/ ）

お問い合わせ先

本リリースに関するご質問や取材のお申込みは、下記までご連絡お願い致します。

コスメフェリーチェ株式会社

広報担当：橋本 莉歩

G-mail : hashimoto@c-felice.com