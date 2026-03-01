会員様限定 リカマンポイント ザクザク貯まるセール のお知らせ
株式会社リカーマウンテン
対象商品ご購入で最大500ポイント！またアサヒグループ復活応援企画！豪華賞品が抽選で390名様に当たるキャンペーンも実施中！
皆さまのご来店お待ちしております。
※ポイントは現金でのお買物時のみ付与されます。
全国に202店舗で酒の専門店をチェーン展開する株式会社リカーマウンテンは、3月1日(日)～25日(水)の期間、深夜営業店舗などの一部を除く店舗で『会員様限定 リカマンポイント ザクザク貯まるセール』を開催！
対象商品ご購入で最大500ポイント！
リカマンポイントを貯めるなら今月が断然お得！！
【チラシはこちら】(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/0301sale_re.pdf)
【セール対象外店舗】(https://www.likaman.co.jp/saleexclusion/sale202006.html)
【会社概要】
会社名：株式会社リカーマウンテン
代表者：代表取締役 伊藤 啓
所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60
日本生命四条ビル7階
TEL ：075-213-8200
FAX ：075-213-8250
URL ：https://www.likaman.co.jp/
【本件に関するお問合わせ先】
会社名：株式会社リカーマウンテン
担当者：今井 祥午
所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60
日本生命四条ビル7階
TEL ：075-251-2555
FAX ：075-213-8250
E-Mail：imai@likaman.co.jp