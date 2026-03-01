株式会社ゼロボードとのシルバーパートナー契約締結のご案内
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
■内容
■契約期間
■法人名
■所在地
■代表者
■事業内容
■URL
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社ゼロボードと、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。
シルバーパートナー契約内容
■内容
サステナアシスト
■契約期間
2026年3月1日～
株式会社ゼロボード 代表取締役 渡慶次道隆 様よりファン・サポーターの皆さまへ
水戸ホーリーホック様のJ1昇格、誠におめでとうございます。大きな目標に挑戦し、強い想いで成し遂げた姿に、大きな勇気をいただきました。
クラブが掲げる「PLANET」「PEOPLE」「COMMUNITY」という3つの枠組みに深く共感するとともに、このたび『サステナアシスト』として共に歩めることを大変光栄に思います。まずはGHG排出量の算定を通じて環境負荷を可視化し、持続可能なクラブ運営の基盤づくりを支援してまいります。 J1という新たな舞台で挑戦を続けるクラブとともに、私たちも一企業として挑戦を続けます。スポーツの持つ発信力と、データの力を掛け合わせ、地域に誇れる持続可能な未来を共に創っていきたいと思っています。
法人概要
■法人名
株式会社ゼロボード
■所在地
東京都港区三田三丁目5-27 住友不動産東京三田サウスタワー 10階
■代表者
代表取締役 渡慶次道隆
■事業内容
・ESG関連データの収集・管理・開示支援の総合クラウドソリューション「Zeroboard Sustainability Platform」の開発・提供
・サステナビリティ経営に関するコンサルティング
・ユーザーコミュニティ「All Aboard!」の運営
■URL
https://www.zeroboard.jp/