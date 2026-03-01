LEOVISTA KASHIWA 全国3位入賞のお知らせ

株式会社LEOVISTA

2月21日（金）～23日（日）に京都府にて開催される「第8回 全日本社会人バスケットボール選手権大会」へ出場し、全国3位という成績を収めましたことをご報告いたします。本大会は、全国各地区を勝ち抜いた強豪チームが集結する国内最高峰の社会人バスケットボール大会です。

LEOVISTA KASHIWAは、日頃の積み重ねを胸に挑み、激戦を勝ち抜き準決勝進出。最終順位は全国3位という結果となりました。

目標としていた頂点には届かず、悔しさの残る結果ではありますが、この舞台に立つことができたのは、日頃より支えてくださるスポンサー企業の皆様、ファンの皆様、地域関係者の皆様の温かいご支援と熱いご声援があったからこそです。心より御礼申し上げます。

大会結果

今回の全国大会では目指していた頂点には届かず、悔しい気持ちもあります。

しかしここで得た経験と課題は、確実にチームを一段階引き上げる財産となりました。LEOVISTA KASHIWAはここで立ち止まりません。

そして3月1日(日)から始まる関東SB2リーグ入替戦へ向け、さらに強く、さらに進化した姿をお見せできるよう、チーム一丸となって歩みを進めてまいります。

■ 試合結果

・2月21日（金）

1回戦 Leovista Kashiwa 101 - 84 DYNAMITES（近畿6位）

・2月22日（土）

2回戦 Leovista Kashiwa 89-79 REBORN（北信越1位）

準々決勝 Leovista Kashiwa 92-78 IZURASHI（東海1位）

・2月23日（日）

準決勝 Leovista Kashiwa 64-80 Red Monsters（九州1位）

チームメンバーよりコメントが寄せられました。

ヘッドコーチコメント

「全国3位という結果は誇りに思いますが、私たちの目標は常に頂点です。

この悔しさを次のステージでの原動力に変え、LEOVISTAらしい“強いレオヴィスタ”を体現していきます。そして私たちは、関東SB2リーグへの昇格をかけた入れ替え戦に挑みます。

全国大会で得た経験と自信を武器に、必ず昇格を掴み取ります。

ここからが本当の勝負です。引き続き、熱いご声援をよろしくお願いいたします。」

「優勝を目指して挑んだ大会で、全国3位という結果に終わったことは、正直悔しいです。

そして何より、ケガでコートに立てなかった自分の無力さが一番悔しい。

ですが、この悔しさは必ず次につなげます。

そして3月1日には関東SB2リーグ入れ替え戦があります。この想いをエネルギーに変え、必ず昇格を掴み取ります。応援してくださる皆さんに、結果で恩返しします。」

関東SB2リーグ入れ替え戦について

LEOVISTA KASHIWAは、関東SB2リーグ昇格をかけた入れ替え戦に挑みます。

全国大会3位という結果を経て、次はいよいよクラブの未来を懸けた戦いです。

まずは入替戦出場決定戦。

【3月1日（日）15:30】

vs 警視庁

@東京都練馬区立大泉学園町体育館

【3月15日（日）15:30】

vs 三菱UFJ銀行

@東京都練馬区立総合体育館

入替戦出場決定戦2位となった場合

【3月22日（日）13:00】

vs 東京海上日動ビックブルー

@東京都練馬区立大泉学園町体育館

入替戦出場決定戦1位となった場合

【3月22日（日）15:00】

vsTISインテックグループ

@東京都練馬区立大泉学園町体育館

※入替戦出場決定戦の結果により試合時間が異なるためご注意ください。

ここを突破すれば、LEOVISTAは新たなステージへ進みます。

この一戦が、クラブの未来を変える。

全国大会で得た自信と悔しさを胸に、チーム一丸となって戦います。

ぜひ会場で、そして応援を通して、共に戦ってください。

レオヴィスタの挑戦は、ここからが本番です。

