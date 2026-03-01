【2027卒】ヤングライフプロポーサル、マイナビ2027で新卒採用エントリー受付を開始。ITインフラのプロ集団が未経験から育てるエンジニア採用を本格始動

株式会社ヤングライフプロポーサル

20年に渡り、自社メンバーのみでインフラシステム開発の上流から下流まで手がける、株式会社ヤングライフプロポーサル(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：葛山晃守、以下：YLP)は、2026年3月1日(日)より、2027年3月卒業予定の学生を対象とした新卒採用エントリーおよび会社説明会の予約受付を、就職情報サイト「マイナビ2027」にて開始しました。マイナビ公開にあわせ、全国どこからでも参加可能なオンライン説明会と、若手エンジニアのリアルな声を直接聞ける対面説明会＋先輩座談会を開催。IT業界未経験の学生でも安心してキャリアをイメージできる機会を提供します。

マイナビ2027 :https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp276932/outline.html

■選べる2種類の会社説明会

1）【対面開催】会社説明会＋先輩座談会（名古屋本社）

職場の雰囲気を直接体感しながら、現場で活躍する先輩社員へ自由に質問できる少人数制イベントです。

開催日時

- 2026年3月4日(水) / 10:00～11:30- 2026年3月13日(金) / 14:00～15:30- 2026年3月17日(火) / 15:30～17:00

会場

名古屋本社(名古屋市中区大須四丁目1-18 セイジョウビル4F)

詳細・お申し込み :https://job.mynavi.jp/27/pc/corpinfo/displaySeminar/index?optNo=RsT54C&corpId=276932

2）オンライン会社説明会（Microsoft Teams）

遠方の方や、まずは気軽に企業理解を深めたい方向けに実施します。

開催日時

- 2026年3月3日(火) / 11:00～12:00- 2026年3月9日(月) / 14:00～15:00- 2026年3月16日(月) / 14:00～15:00- 2026年3月24日(火) / 11:00～12:00詳細・お申し込み :https://job.mynavi.jp/27/pc/corpinfo/displaySeminar/index?optNo=CnZcYC&corpId=276932

■未経験からITエンジニアへ。YLPの育成・働き方の特長

YLPは「時間創造」を理念に掲げ、効率的なITインフラ構築を通じて社会に価値を提供すると同時に、社員一人ひとりが仕事とプライベートを両立できる環境づくりを推進しています。

文理不問。未経験から育てる3ヶ月間のエンジニア研修制度

入社後は先輩社員による3ヶ月間の集中研修を実施。ビジネスマナーからサーバ・ネットワークの基礎、実機演習まで段階的に学び、IT資格「LinuCレベル1」の取得も支援します。さらにスピーチ研修を通じてコミュニケーション力も育成し、未経験から現場で活躍できるエンジニアを育てます。

働きやすさと成長機会を両立

年間休日125日、月平均残業時間約11時間(2025年度実績)と、メリハリのある働き方を実現。拠点や部署を横断して参加する「社内PJ(プロジェクト)制度」では、6つのプロジェクト活動(社内環境、教育、IMP、レクリエーション、技術向上、採用)を通じて会社運営や採用・技術推進にも関わることができ、若手のうちから視野を広げたキャリア形成が可能です。

■その他採用情報

YLPでは、採用サイトや公式Instagramを通じて、会社説明会やインターンシップなどの採用イベント情報に加え、社員インタビューやオフィス紹介、プロジェクトの舞台裏、社内イベント・研修の様子、企業文化なども随時発信しています。最新情報や会社の雰囲気をぜひチェックしてください。

- 採用サイト：https://www.ylproposal.com/saiyo/- 公式Instagram：https://www.instagram.com/ylp_saiyo_info/

【会社情報】

社名：株式会社ヤングライフプロポーサル

設立：2004年7月6日

代表者：葛山晃守

事業内容：

・情報ネットワークシステムの企画、提案、構築、保守

・サーバ(Windows、Linux)の設計、構築、保守

・クラウドサービスの提案、構築、保守

・Wi-Fiソリューションの提案、構築、保守

・Webアプリケーションおよびシステム開発、保守

本社：愛知県名古屋市中区大須四丁目1-18 セイジョウビル4F

URL：https://www.ylproposal.com/