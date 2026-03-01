ベイシア「30年目のこんにちは！」公式キャラクター「ベイB」も登場！

株式会社ベイシア

株式会社ベイシア（本社：群馬県前橋市、代表取締役社長：相木孝仁）は、2026年3月1日をもって、営業開始から30年目を迎えました。前身である「いせや」の想いを引き継ぎ、1997年3月に「ベイシア」として歩みはじめて以来、地域の皆様の暮らしを豊かにすることを目指し事業を展開してまいりました。これまで29年にわたり当社を支えてくださったすべての皆様に心より感謝申し上げます。30年目の節目にあたり、年間を通したアニバーサリーキャンペーンを展開してまいります。

メインデザイン

コンセプトの設計にあたっては、約2年にわたり従業員アンケートやワークショップなどを重ね、従業員一人ひとりが抱く想いや、ベイシアのこれまでとこれからを丁寧に紐解きながら策定し、メッセージ・メインデザインを構築しました。今後、この想いを基に、さまざまな企画を実施してまいります。

【 クリエイティブについて 】

ロゴデザイン

キャッチコピー「こんにちは、ありがとう」は、お客様をはじめ全従業員、そのご家族に対しての“感謝”（ありがとう）、これからの未来に向けた“新たな挑戦”（こんにちは）を表現しています。ロゴ上部の緑の葉は「新しい芽」を象徴し、これからもお客様の期待に応え続けながら進化する姿勢を示しています。今後、限定商品パッケージにも展開していく予定です。

公式キャラクター「ベイB(ビー)」

「ベイB」は、ベイシアらしい“温かさ”や“つながり”を表現する存在として誕生しました。従業員へのヒアリングから多く挙がった「人と人のつながり」や「家族のような温かさ」の想いを込めたデザインとして表現され、デザイン・名称は従業員の投票によって決定されました。

https://www.beisia.co.jp/beib

メッセージ

スーパーという、暮らしの中に当たり前にある場所だからこそ、お客様からいただく「ありがとう」の言葉が、私たちの次の挑戦への原動力となる。その想いをステートメントとしてまとめ、未来の新しい日常につながるメッセージとして発信しています。

メインデザイン・スペシャルムービー

お客様と私たちとの間にある「こんにちは、ありがとう」の瞬間を重ね合わせ、やわらかく温かい世界観で表現したメインデザインと動画を制作しました。日常の中に自然に存在するスーパーの姿を感じていただけるような内容となっています。

特設サイト

30年目を記念した特設サイトを開設いたしました。スペシャルムービーや、今後公開予定のヒストリー、限定パッケージ商品紹介などさまざまなコンテンツを掲載いたします。

https://www.beisia.co.jp/30th