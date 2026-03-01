ゆるりとした日常のくらしを描く人気コミックが勢ぞろい！「ゆるくらフェア」開催！

株式会社実業之日本社

株式会社実業之日本社（本社：東京都港区 代表取締役社長：岩野裕一）および出版9社（株式会社秋田書店、株式会社イースト・プレス、株式会社オレンジページ、株式会社KADOKAWA、株式会社小学館、株式会社竹書房、株式会社パイ インターナショナル、株式会社文藝春秋、株式会社マガジンハウス）は、2026年3月1日（日）より紀伊國屋書店新宿本店にて、コミックの新たな注目ジャンル「ゆるくら」の人気作品を集めた「ゆるくらフェア」を合同で開催します。

国内外で高い人気

映像化された水凪トリ著『幸せは食べて寝て待て』（秋田書店刊）や真造圭伍著『ひらやすみ』（小学館刊）、累計35万部突破の稲空穂著『特別じゃない日』シリーズ（実業之日本社刊）など、お気に入りの生活雑貨や、家族・隣人の情に囲まれたおうちを舞台にした、日常の出来事を温かく丁寧に描くコミックに、心癒される人が続出し、ヒット作が続々誕生しています。

その人気は海外でも。20万部を超えるベストセラーとなった、井田千秋氏のコミック＆イラスト集『家が好きな人』（実業之日本社刊）は、12の言語（日本語含まず）で刊行または刊行が決定し、スペイン語版Amazon「女性マンガ」カテゴリ第1位（2025年12月24日、2026年1月31日）、フランス語版Amazonの同カテゴリでも第3位（2025年12月17日）にランクイン。また、台湾最大の繁体字電子書籍プラットフォーム「讀墨電子書（readmoo）」では「ライフスタイル」カテゴリで2年連続（2024年度、2025年度）1年を通じての売り上げランキング第1位となるなど、欧米やアジアで高い人気を集めています。

そこで、このジャンルを、ほっこり「ゆる」りとした「くら」しを描いているという意の「ゆるくら」と名付け、各社から刊行された人気16作品を一同に集めた初めてのフェアを開催することとなりました。

開催スペースには、コミック担当の書店員さんによる全作品の推薦コメントPOPを掲示する他、複製原画やパネルの展示、また試し読み小冊子も設置します。※複製原画・パネルや試し読み小冊子は、作品により展示・設置のない場合がございます。ご了承くださいませ。

忙しい日々の暮らしを忘れさせ、疲れた心を労わってくれる、あなただけの「ゆるくら」作品を見つけに、是非足をお運びください。

開催概要

・名称：ゆるくらフェア

・開催期間：2026年3月1日（日）～2026年3月31日（火）午前10時～午後9時 ※期間延長の場合がございます。

・開催場所：紀伊國屋書店新宿本店(https://store.kinokuniya.co.jp/store/shinjuku-main-store/)（東京都新宿区新宿3-17-7）8階コミックフロア

・参加作品：計16作品

井田千秋『家が好きな人』（実業之日本社）

井田千秋『おさまる家 井田千秋 作品集』（実業之日本社）

井田千秋『ごはんが楽しみ』（文藝春秋）

稲空穂『特別じゃない日』『特別じゃない日 猫とご近所さん』『特別じゃない日 一緒に食べよう』『特別じゃない日 思い出の映画館』『特別じゃない日 はたらく理由』『特別じゃない日 おばあちゃんのレシピ』（実業之日本社）

海島千本『Rooms 海島千本イラスト＋コミック集』（パイ インターナショナル）

午後『眠れぬ夜はケーキを焼いて』<１～４>（KADOKAWA）

真造圭伍『ひらやすみ』<１～９>（小学館）

seko koseko『マダムたちのルームシェア』<１～５>（KADOKAWA）

たな『ごはんのおとも』<１～2>（実業之日本社）

たな『パンが焦げてもふたりなら』（オレンジページ）

中山有香里『泣きたい夜の甘味処』（KADOKAWA）

中山有香里『疲れた人に夜食を届ける出前店』<１～3>（KADOKAWA）

はしゃ『甘くて辛くて酸っぱい』<１～2>（マガジンハウス）

はしゃ『さめない街の喫茶店』<１～２>（イースト・プレス）

藤沢カミヤ『うめともものふつうの暮らし』<１～１１>（竹書房）

水凪トリ『しあわせは食べて寝て待て』<１～６>（秋田書店）