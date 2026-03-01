東映アニメーション・灯白社共催「名探偵プリキュア！展　なぜ？謎？！インビテーション」横浜会場で開催決定

株式会社灯白社

株式会社灯白社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小木曽一輝）および東映アニメーション株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：高木勝裕）は、共催にて「名探偵プリキュア！展 なぜ？謎？！インビテーション」を横浜会場で開催することを決定いたしました。詳細情報につきましては、後日改めて発表いたします。

「名探偵プリキュア！展」公式サイトURL：https://www.toei-anim.co.jp/lp/precure/exh/

プリキュアイベントinfo Xアカウント：https://x.com/all_precure_exh

【開催概要】

イベント名：名探偵プリキュア！展 なぜ？謎？！インビテーション

主催：名探偵プリキュア！展 横浜実行委員会

TVアニメ『名探偵プリキュア！』とは

2026年2月1日よりABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットにて毎週日曜あさ8時30分から放送中

※BSS山陰放送は毎週日曜朝6時15分から

～あらすじ～

わたし！【明智あんな】14歳の中学 2 年生！

誕生日に現れた妖精【ポチタン】とペンダントに導かれて2027年から

1999年のまことみらい市にタイムスリップしちゃった …！

そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子【小林みくる】！

事件発生！？

大切なものを盗んだのは【怪盗団ファントム】…！？

困っている人を見逃せない …

そんな思いからわたしたち【名探偵プリキュア】に変身しちゃった！

名探偵プリキュアがみんなの笑顔を推理で守る！

わたし、元の時代に帰れるの～！？

「そのナゾ！キュアット解決！」

https://www.toei-anim.co.jp/tv/star-detective_precure/

■灯白社について

「世界をもっとビビッドに。」

をミッションに掲げ、クリエイターと共創し、国内外におけるエンターテインメント市場の拡大に取り組むグローバルアクセラレーター企業です。企画、プロモーション、マーチャンダイジング、コンテンツ開発を軸に幅広いビジネスを展開し、クリエイターや版権企業の国内外での成長支援や新たな収益機会の創出を、伴走・共創の姿勢で推進しています。イラストレーターや個人VTuberを起点に、版権企業や出版社、配給会社と連携し、個人が権利を保持したまま作品を育てられるクリエイターエコノミーの実現を目指しています。創造力をグローバルな価値に昇華し、クリエイターへの還元を通じて、すべてのステークホルダーの待遇改善と地位向上に貢献します。

■会社概要

株式会社灯白社

代表：代表取締役小木曽 一輝

所在：東京都渋谷区渋谷一丁目12番8号

資本：36,500,000円 (資本準備金含む）

社員：40名 （正社員・業務委託含む）

電話：050-3159-6205

https://tohakusha.com/