テイチクエンタテインメントとエクシング・ミュージックエンタテイメントによる共同レーベル「Imgramox Music」より、中島知子のオリジナルソング「スティグマ」が3月11日に配信リリースする事が決定した。作詞・作曲は音楽家・ボカロ™Pのサトウリュウノスケ（旧名：takamatt）が手掛ける。中島知子は同レーベルより2025年1月にボカロ™カバーソングを2曲リリースしており、大人のボカロ™曲として注目を浴びる。今回リリースする「スティグマ」は日常を過ごす大人の女性が心の声と葛藤しながら“今”を大切に強く生きていく様を持ち前の力強いハスキーな歌唱で大人の女性の人生観を描いたテンポの良い楽曲となっている。Imgramox Musicの公式YouTubeチャンネルにて同日にオリジナルのMVも公開される。リリースされた楽曲・MVはJOYSOUNDの「本人映像カラオケ」として全国のカラオケ店舗に随時、配信される予定となっている。

リリース情報

3月11日（水）配信 「スティグマ」中島知子▼Pre-add / Pre-savehttps://nakajima-tomoko.lnk.to/Stigma_paps▼本人コメント&MVティザー動画https://youtu.be/vSfmNrW2Cak▼MV《3/11(水) 0:00よりプレミア公開》https://youtu.be/_C3yJigtfiM

中島知子コメント

80年代テイストと低音のカッコ良いスピード感のある楽曲になっています。自分の好きな感じの曲でオリジナルを作っていただけるとは本当に感激です。車の中でも夜中でも、喫茶店でもどこでもきいてもらえたらと思います。歌詞は、果敢に自分の日々に立ち向かう女性の生き方を歌っていて、孤独感との折り合いを明るくクールに超えて行くシーンが印象的です。レコーディングの際、サビが高くて大変だったのですが、その分サトウリュウノスケさんの楽曲の格好良さが出ていて良いと思います。素晴らしい楽曲なので是非皆さん聞いて、そしてカラオケでも歌ってみて下さい。

中島知子 プロフィール

タレント・1971 年生まれ1991年デビュー。2018年に大分県別府市に移住。芸人としてデビュー後、その枠を越え、テレビMC 、映画・ドラマなどの女優業など多岐に渡り活躍。移住後は、テレビ、ラジオのレギュラー出演他、地域や企業の講演会、県内の祭りやイベントなどにも出演。仕事の幅が広がり、50歳を過ぎてなお温泉のお陰でますます元気に活躍中！ツーリズム別府大使／温泉ソムリエマスター／温泉健康指導士／別府ケーブルラクテンチアンバサダー◇Beautiful Life Tomoko Nakajima Official Blog by Amebahttps://ameblo.jp/tomoko-ni-yorosiku/◇Label Official Sitehttps://www.teichiku.co.jp/catalog/imgramox-music/2026/D-E789.html【Imgramox Music】◇公式サイト：https://www.teichiku.co.jp/imgramox-music/cover/◇X：https://twitter.com/Imgramox_Music◇YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC4W5T0VfUvG4H-0uPj_xKpg◇TikTok：https://www.tiktok.com/@imgramox_music◇Instagram：https://www.instagram.com/imgramox/株式会社テイチクエンタテインメント：https://www.teichiku.co.jp/株式会社エクシング：https://xing.co.jp/株式会社エクシング・ミュージックエンタテイメント：https://xme.co.jp/※「ボカロ」および「VOCALOID（ボーカロイド）」はヤマハ株式会社の登録商標です。※「X（旧Twitter）」は、X Corp.（旧Twitter,Inc.）の商標または登録商標です。※「YouTube」は、Google LLCの商標または登録商標です。