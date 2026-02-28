【祝・令和の虎ALL達成！】運動経験ゼロでも始めやすい。バディトレのセミパーソナルHIITが初心者に優しい3つの設計思想

祝・令和の虎ALL達成！

株式会社バディトレ[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dsM_h4huKo4 ]

株式会社バディトレ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：星野 雄三）は、

運動経験のない方でも安全かつ効果的にHIITを始められる設計思想を整理し、初心者向けセミパーソナルプログラムのメカニズムを解説するレポートを公開いたします。

■ 運動未経験者が直面する主な障壁

多くの日本人が運動を開始する際に感じる障壁として、フォームの不安、強度のコントロールの難しさ、そして一人で行う孤独感が挙げられます。

これらの心理的・身体的ハードルが、初心者の継続を阻害する主要因となっています。

■HIITの科学的基盤と初心者への適合性

高強度インターバルトレーニング（HIIT）は、短時間で心肺機能向上と代謝改善をもたらすことが多数の研究で確認されています。

特に初心者においては、漸進的負荷上昇（progressive overload）の原則を適用することで、急激な負担を避けながら適応を促すことが可能です。

バディトレが採用する3つの設計思想

1.段階的負荷上昇原則 初回から最大強度ではなく、個人の現在の運動耐容能に合わせた段階的な強度設定を採用。

2.セミパーソナル形式による個別フォロー 3～4名という少人数制により、トレーナーが各人のフォームをリアルタイムで確認・修正。

3.安全第一の環境設計 ウォームアップ・クールダウンを徹底し、怪我リスクを最小化するプロトコルを標準化。

■ 初回45分の具体的な流れ

セッションは、丁寧な説明から始まり、基本動作の習得、短いインターバル導入、最後に回復重視のクールダウンで終了します。

この流れにより、心理的安心感を維持しながらトレーニングを完遂できます。

■ 初心者対応の無料体験内容

無料体験では、個別カウンセリングと実際のミニセッションを実施。

運動経験の有無を問わず、安心して参加いただけるよう設計されています。

■ 今後の展望

バディトレでは、初心者向けプログラムのさらなる洗練を図り、ウェアラブルデバイスを活用したリアルタイム負荷モニタリングを導入することで、よりパーソナライズされた安全設計を実現してまいります。

■ 会社概要

社名：株式会社バディトレ

代表：星野 雄三

事業内容：フィットネスジム運営、運動習慣化プログラムの開発・提供

所在地：東京都渋谷区広尾５丁目1-43 広尾ZERO 402号室

公式サイト：https://buddy-training.com/(https://buddy-training.com/)