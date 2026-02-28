“つくる”だけで終わらない図工へ。アナログ×デジタル融合の新アート教育、2026年4月から開講

合同会社maruto

この度、合同会社maruto（本社：東京都世田谷区下馬、代表：大澤麻衣）が運営する体験型クリエイティブスタジオ「creative studio maruto ○＋（マルト）」では、クリエイティブな複合スクールASOMANABO（アソマナボ）のもと、子どもの「つくる力」「つたえる力」を育てる新アート教育 Digital Art maruto ○＋「図工とちょっとデジタルクラス」を2026年4月開講します。

■クラス概要

本クラスは、図工の楽しさを土台にしながら、

「想像する・考えながらつくる・伝える」視点を育てるアート教育プログラムです。

アナログ制作（描く・切る・貼るなど）と、デジタル制作（タブレット操作など）を行き来し、

つくる → 試す → 考えるプロセスを体験しながら、自分のアイデアを形にする力を育てます。

また、作品発表の機会を設けることで「作った」だけでなく

「伝わった」喜びを体感できる設計となっています。



■教育プログラムの特徴

年間を通じて次の創作ステップを経験します。

発見 → 組み立て → 編集 → 変換 → 仕上げ → 伝える



例）年間テーマ

・4月｜色と遊ぶ（発見）

・5月｜形とリズム（構成）

・6月｜切る・貼る・重ねる（編集）

・7月｜デジタルでつくる（変換）

■対象・日時・料金

対象：年中～小学生

開催：月2回（70分）

受講料：8,500円（材料費込）

入会金：11,000円

■開催日時

水曜 15:00／16:30

土曜 9:30／11:00

■講師・サポートスタッフ

講師：

松山未彩、木下優子

サポート：

ブックデザイナー/スタイリスト/エンジニア／デジタルクリエイター/アパレルデザイナー ほか

多分野クリエイターによるチーム指導体制で、表現と実践を横断した学びを提供します。

■開講場所

Creative studio maruto ○＋(https://maruto.co/)

東京都世田谷区下馬1丁目（世田谷公園から徒歩3分）

■本クラス誕生の背景

Creative studio maruto ○＋は、

「やりたいを叶えるクリエイティブスタジオ」をコンセプトに活動。

本クラスは、同スタジオが展開するクリエイティブな複合スクールASOMANABO(https://asomanabo.com/)のもと、

オリジナルデジタルアートクラスの第3弾として誕生しました。

■クラス詳細はこちら

https://asomanabo.com/school/zukou/

2026年3月より体験申込受付中。





■ ASOMANABO（アソマナボ）とは

合同会社marutoが運営する、こどものクリエイティブコンテンツ事業です。

アート、サイエンス、手芸工作、表現、マジック、探究型学習塾、マンガ・イラスト、映像クラスなど、さまざまなクラスを開催するこどものクリエイティブスクールとして、クリエイターをはじめ、多様で個性豊かなプロの講師陣がユニークなプログラムを提供しています。

また、地域イベントへのワークショップ提供、企業・自治体へのキッズコンテンツの企画・ディレクション・プロデュースなども行っています。



公式Instagram：https://www.instagram.com/asomanabo_tokyo

Web：https://asomanabo.com/

■ creative studio maruto ○＋（マルト）とは

合同会社marutoが運営する「つくる人」が集う体験型のクリエイティブスタジオです。

こどものクリエイティブスクールASOMANABOのほか、キャラクター制作やデジタルアートプロジェクトなどのクリエイタープロジェクト、マルシェやイベントを開催。アパレル、アクセサリー、飲食、占いなど多岐にわたるジャンルの出展者と来場者が出会う、新しい体験の場を提供しています。

今後は、大人の女性に向けた心と体の健康に特化したコンテンツの定期イベントなども企画予定です。



公式Instagram：https://www.instagram.com/studio_maruto/

Web：https://maruto.co/

【会社概要】

会社名：合同会社maruto

所在地：東京都世田谷区下馬1丁目

代表者：大澤麻衣

事業内容：体験型クリエイティブスタジオ「creative studio maruto ○＋」の運営、こどものクリエイティブスクールASOMANABOの運営、地域イベント・マルシェの企画運営、ワークショップ企画運営ほか

