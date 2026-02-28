【BAR LIVET 12周年記念】フィナーレを飾る一夜限りのゲストシフト開催。バカルディ ジャパン ウイスキーアンバサダー 田中大智氏を迎え、至高のカクテルナイトを3月1日(日)に開催！

株式会社ロイヤルマイル

株式会社ロイヤルマイル（本社：東京都新宿区、代表取締役：静谷和典）は、1号店である「BAR LIVET」の創業12周年を記念したアニバーサリーイベントの締めくくりとして、2026年3月1日（日）に「BAR 東京 バーボンクラブ」にて特別なゲストシフトイベントを開催いたします。

本イベントのゲストバーテンダーには、現在バカルディ ジャパン株式会社のウイスキーアンバサダーとして活躍する田中大智氏をお招きしました。田中氏はホテルや名店での研鑽を経て、数々のカクテルコンペティションで優秀な成績を収めてきた実力派です。

当日は、プレミアムバーボン「エンジェルズ・エンヴィ」やスコッチウイスキー「デュワーズ」など、バカルディ社の銘酒をベースとした、この夜しか味わえないオリジナルカクテルを提供いたします。

12年間の感謝を込めたアニバーサリーイヤーの締めくくりにふさわしい、アンバサダーの技術と情熱が詰まった一杯をお届けいたします。事前の予約は不要ですので、ぜひお気軽にご来場いただき、特別なひとときをお楽しみください。

ゲストバーテンダー：田中大智(たなか だいち）氏

今回のゲストバーテンダーである田中大智氏は、ホテルや名店で研鑽を積み、数々のカクテルコンペティションで優秀な成績を収めてきた実力者です。現在はバカルディジャパンのウイスキーアンバサダーとして、ウイスキーの魅力を広めるべく活動しています。

イベント当日は、田中氏が創作した3種類の「ディスティネーションドリンク」をお楽しみいただけます。

それぞれ、プレミアムバーボン「エンジェルズエンヴィ」とブレンデッドスコッチウイスキー「デュワーズ12年」を使用し、意外な食材との組み合わせから生まれる驚きと発見に満ちた一杯です。

提供カクテル

イベント当日はプレミアムバーボン「エンジェルズエンヴィ」と「デュワーズ12年」を用いた特別な「ディスティネーションドリンク」を提供いたします。

ディスティネーションドリンク・・・株式会社ロイヤルマイルが提唱する、その一杯のために訪れる価値があるドリンク

Natural Manhattan 自然派マンハッタン

Angel's Envy

Cassis

Amontillado Sherry

Cassis Peree

Cashew Fruit

Griottines Cherry

Sherry Vineger

Yogurt

Pectinase

Cosmic Highball 聖闘士ハイボール

Dewar's 12Y

Earl Grey

Condensed Cranberry

Sloe Gin

Cynar

Sandalwood Aroma

Soda

1UP Mashroom １upキノコ

Angel's Envy

Mashroom Aroma

Cacao Brun

Campari

Cold Brew Geisha

Umami Bitters

Cacao Butter

Dried Mashroom

開催概要

日時： 2026年3月1日（日） 午後6時～午後9時

場所：BAR 東京 バーボンクラブ

ご予約： 不要

ご来場： 当日は直接会場までお越しください。

会場アクセス：https://maps.app.goo.gl/SWhibRkk22Wq2ApbA

お問い合わせ： 03-3354-2229

実施店舗：BAR 東京 バーボンクラブ

バーボンの真髄を伝える場所として、「バーボンウイスキー」と「バーボンカクテル」に特化。

バーへのきっかけ、ウイスキーへのきっかけ、バーボンへのきっかけとなる場を目指して、各酒類メーカーのセミナー開催、バーテンダーは勿論のこと、ゲストバーテンダーによるバーボンカクテルの開発とイベント開催といったバーボンウイスキーの可能性を発信。

所在地： 〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目１１－１３ 新宿土地建物第３ビル B1-A

電話番号： 03-3354-2229

営業時間： 18:00-26:00(月曜定休)

バカルディジャパンについて

バカルディ ジャパン株式会社は、バカルディ・リミテッドの日本法人として、高品質なスピリッツおよびワインの輸入・販売を行っています。1862年にキューバで誕生したラム「バカルディ」を筆頭に、ブレンデッドスコッチウイスキーの「デュワーズ」、プレミアムジンの「ボンベイ・サファイア」など、各カテゴリーを代表するグローバルブランドを国内で幅広く展開しています。

また、同社が取り扱うプレミアムバーボン「エンジェルズ・エンヴィ」は、バーボン界の名匠リンカーン・ヘンダーソンによって開発されました。厳選された新樽で熟成させた後、ルビーポートワイン樽で後熟（フィニッシュ）を施す独自の手法により、バニラやビターチョコレートのような複雑で滑らかな味わいを実現しています。こうした独自のポートフォリオを通じて、日本の洋酒市場における多様なライフスタイルやカクテル文化の提案に取り組んでいます。

ウイスキーサロンFC発起人 静谷和典

■ 現職・公職

・ オーナー店舗: 「BAR LIVET」「BAR 新宿 ウイスキーサロン」「東京バーボンクラブ」

・ 業界団体: 一般社団法人日本バーテンダー協会（N.B.A.）東京支部 技術指導副部長 / 日本ウイスキー文化復興協会 評議員

・ 公式職務: ウイスキーガロア（Whisky Galore）公式テイスター / 東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）審査員・チェアマン

・ プロデュース・経営: 咲グラス（SAKI Glass）シリーズ プロデューサー / Taiki Cosmic Glen Distillery 取締役

■ 研鑽と称号：圧倒的な専門知識

ウイスキーに対する飽くなき探求心により、ウイスキー検定では1級・2級・3級の全階級において日本第一位という前人未到の記録を達成。その正確な感覚はブラインドテイスティング大会での連覇によっても証明されている。

また、ウイスキーのみならずワインの専門資格も所持し、酒類全般に対する深い造詣を持つ。現場主義を貫き、これまでに国内外100ヶ所近い蒸留所を歴訪。

2019年には、当時史上最年少でウイスキー文化研究所認定の最高資格「マスター・オブ・ウイスキー」を取得した。

■ 世界的評価とコンペティション実績

2019年、スコットランドにて「THE GLENLIVET ベストアンバサダー」を受賞。同年「TWSC 2019」では、自身がプロデュースした『グレンファークラス ブラックジョージ』が「最高金賞」「スコッチシングルカスク部門最優秀賞」「ベスト・オブ・ザ・ベスト」の三冠に輝き、世界1位を獲得。

以降、同コンペティションでは6年連続で審査員およびチェアマンを務める。

カクテルにおいても「Bols Around The World 2019」日本代表、「CT Spirits Japan Cocktail Challenge 2021」日本一、「Hennessy My Way 2023」世界トップ10選出など、世界規模の大会で数々の足跡を残している。

■ 事業展開とサステナビリティ

運営会社「株式会社ロイヤルマイル」代表として、「BAR 新宿 ウイスキーサロン」にて初代「The Bar World of Tomorrow」を受賞。

東京で最もサステナブルなバーとして認定を受けた。

現在は、直営の「東京バーボンクラブ」に加え、「六本木ウイスキーサロン」「大宮ウイスキーサロン（FC）」と展開を加速。全国、そして海外進出を見据えた“Destination Bar（目的地となるバー）”構想を牽引している。

■ メディア・開発活動

SNSでは「しずたにえん」として情報を発信し、総フォロワー数は270万人を突破。

BSフジ「ウイスキペディア」での解説や、三越伊勢丹との共同商品開発、北海道大樹町「Taiki Cosmic Glen Distillery」での蒸留・ブランド設計など、ウイスキーの「川上（製造）から川下（提供）」に至る全ての領域で多角的に活動している。

関連リンク

バカルディジャパン 公式ウェブサイト

https://www.bacardijapan.jp/

株式会社ロイヤルマイル 公式ウェブサイト

https://www.royalmile.tokyo/

YouTubeチャンネル「バーテンダーしずたにえん」

https://www.youtube.com/@bar-channel