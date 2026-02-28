【祝・令和の虎ALL達成！】30代・40代女性のくびれとヒップアップを同時に狙うバディトレ専用HIITプログラム

祝・令和の虎ALL達成！

株式会社バディトレ[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dsM_h4huKo4 ]

株式会社バディトレ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：星野 雄三）は、

女性特有の体型変化メカニズムを踏まえたHIITプログラムの設計思想を解説するレポートを公開いたします。

■ 女性特有の体型変化とHIITの関係

女性の身体は、ホルモンバランスの影響を受けやすく、特に30代以降はコア領域の安定性低下と下半身の筋力バランス変化が生じやすいことが知られています。

HIITは、これらの領域に効率的に刺激を与えることが複数の研究で示されています。

■Beauty HIITプログラムの運動構成

バディトレの専用プログラムは、コア強化と下半身アクティベーションをバランスよく組み合わせたインターバル構成を採用しています。

■ コア・下半身に特化したエクササイズ選定理由

プランク系動作とヒップスラスト系動作を効果的に織り交ぜ、くびれ形成とヒップアップを同時に促進するよう設計。HIITの特徴である代謝応答を最大限に活用しています。

■ セミパーソナルならではのフォーム指導と女性トレーナー配置店舗の特徴

3～4名という少人数制により、トレーナーが一人ひとりの姿勢や動きを細かく観察・修正。女性特有の関節可動域や筋バランスに配慮した指導を実施します。

女性トレーナーが在籍する店舗では、女性目線の視点でプログラムをサポート。快適な環境づくりを徹底しています。

■ 今後の展望

バディトレでは、女性のライフステージごとの身体変化に対応したプログラムバリエーションをさらに拡充し、より包括的なボディメイク支援を目指してまいります。

■ 会社概要

社名：株式会社バディトレ

代表：星野 雄三

事業内容：フィットネスジム運営、運動習慣化プログラムの開発・提供

所在地：東京都渋谷区広尾５丁目1-43 広尾ZERO 402号室

公式サイト：https://buddy-training.com/(https://buddy-training.com/)