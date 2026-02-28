【卒業を控えた6年生が“学校をリメイク”】ニッカホーム、川崎市立小学校の探究型学習・スクールリメイクプロジェクトを支援
住宅リフォーム事業を手がける ニッカホーム株式会社(http://nikka-home.co.jp/)（本社：愛知県名古屋市緑区篭山、代表取締役社長：西田裕久、以下 ニッカホーム）の関東支社は、神奈川県川崎市立小学校で実施されている探究型学習「スクールリメイクプロジェクト」において、6年生児童を対象としたリメイク活動の講師・技術サポートを担当してまいりました。
卒業を間近に控えた児童たちが主体となり、学校への感謝の気持ちを形にする本プロジェクトは、2026年1月末から2月上旬にかけて行われたプール倉庫の改装・外壁塗装をもって最終工程を迎え、このたび全工程が完了しました。
■ 総合的な学習から生まれた「スクールリメイクプロジェクト」
本プロジェクトは、6年生1クラスが総合的な学習の時間の一環として取り組んできた「居心地のよい場や環境をつくる取組」です。
夏休み明けより、「学校の中で自分たちにできることは何か」をテーマに話し合いを重ね、校内の一部スペースを活用したリメイク計画がスタートしました。
児童たちは、
・課題の発見
・アイデアの創出
・計画立案
・役割分担
を自ら行い、その結果として、プール倉庫を“居心地のよい空間”へと生まれ変わらせる構想が生まれました。
■ リフォームのプロが「答えを教えない」伴走型授業
ニッカホーム関東支社のスタッフは、本プロジェクトの講師として、2025年11月および2026年1月に学校を訪問しました。
専門家として、
・安全な作業方法
・耐久性への配慮
・素材選びの考え方
などについて助言を行いながらも、答えを一方的に示すのではなく、「考えるヒント」を伝える形でサポートを実施。
児童の主体性や探究心を尊重した“伴走型”の支援を行いました。
■ 仕上げは、想いを込めた外壁塗装
プロジェクトの最終工程として、プール倉庫の外壁塗装を実施しました。
塗装作業にはニッカホームのスタッフも参加し、児童たちとともに作業を進行。
卒業を控えた6年生がワンチームとなり、「お世話になった学校への感謝」を形に残す、記憶に残る取り組みとなりました。
■ 学習発表会で語られた「まだ終わっていない」という言葉
2026年2月27日に行われた学習発表会では、プロジェクトの立ち上げから完成までの歩みを、児童たちがオリジナルの劇として発表しました。
発表の中で語られた、
「このプロジェクトは、まだ終わっていない」
という言葉は、学びを次へとつなげていこうとする高い探究意識を象徴するものでした。
■ 学校・地域とともに進めるリメイク支援
ニッカホームでは、これまでも学校や地域と連携したリメイク活動を継続的に実施しています。
過去には、中部支社が学校の門を児童とともに塗装する「アートウォールプロジェクト」を担当しました。
▼アートウォールプロジェクトの様子
https://youtu.be/RdYcVsOiBJA(https://youtu.be/RdYcVsOiBJA)
■ 今後の展望｜“地域に根ざした学び”を支え続ける
ニッカホームは今後も、学校や地域における「リメイク」や「ものづくり」を通じた学びの場を積極的に支援してまいります。
企業活動の枠を超え、地域とともに未来を育むパートナーとして、持続的な教育支援・社会貢献活動を推進していきます。
