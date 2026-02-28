圧倒的な果実感に自信あり！香川県三豊 (みとよ) 市のロスフルーツを使ったクラフトわたあめ「三豊ふわりと」が、おいしくなければ全額返金のキャンペーンをスタート

moco works合同会社

クラフトわたあめ「三豊ふわりと」が、おいしくなければ全額返金のキャンペーンをスタート

『三豊ふわりと』は、瀬戸内海のフルーツ王国・三豊で採れた果実の美味しさをそのまま閉じ込めた、芳醇な味わいと繊細な食感が特徴の大人も楽しめるクラフトわたあめです。香川大学で研究開発された希少糖をブレンドした特別な製法で、職人が1本1本手巻きで作っています。また、フードロス対策の観点から、見た目やサイズなど規格外のロスフルーツを使ったサステイナブルな新感覚スイーツです。

とはいえ、フルーツを使ったクラフトわたあめは気になるけれど、なかなか一歩が踏み出せない…そんな、ちょっと不安な方のために、「テトラ全種セット12個入り」に限り、満足できなかった場合は、「全額返金保証」をお付けするキャンペーンを開催します。圧倒的な果実感や食感、後味の良さなど全てにこだわり、自信を持っているからこその取り組みです！

ぜひこの機会に、お試しください！

キャンペーン詳細

フレーバー紹介

- キャンペーン期間：2026年3月1日より（終了日未定）- 対象商品：三豊ふわりと（テトラパック） 全6種 × 各2個（計12個）- 商品ページ：https://moco-labs.com/products/campaign-refund- 対象：本キャンペーンはおひとり様1回のみとなります- キャンペーン詳細：商品ページをご確認ください

さぬきひめ（いちご）

さぬきひめ（いちご）

廃校を再生した「がっこうのイチゴ園」で育てられた香川ブランド「さぬきひめ」を使用。濃厚な甘さとほのかな酸味、子どもたちの笑顔が集まる場所から生まれた温かみある味わいです。

瀬戸内レモン

瀬戸内レモン

ノーワックス・減農薬にこだわった「Lollo Rossa（ロロロッサ）」の瀬戸内レモンを使用。爽やかな香りとすっきりとした後味が、紅茶やウイスキーのお供に最適なフレーバーです。

華やか白桃

華やか白桃

山あいの傾斜地で甘さが濃縮された「ハラシモベース」の桃を使用。桃の濃厚で華やかな風味が、口いっぱいに広がります。大人も子どもも大満足の一品です。

朝採れシャインマスカット

朝採れシャインマスカット

三豊のぶどうブランド「白い葡萄」のシャインマスカットを朝摘みで収穫。トップクラスに華やかな香りが特徴で、デザートはもちろん、ワインのお供にも楽しめる上質なフレーバーです。

手摘みぶどう

手摘みぶどう

かつてのバラ農園の想いを受け継ぎ、豊かな土壌で育てられたピオーネを使用。ぶどうの濃厚な甘みとみずみずしい香りが、すっきりとした後味とともに広がります。

熟成はちみつ

熟成はちみつ

瀬戸内・吉田養蜂場のアカシアはちみつを使用。自然熟成のまろやかで上品な甘さが、コーヒーと最高に相性抜群。大人のティータイムにぴったりの一品です。

※1歳未満の幼児には与えないでください。

「三豊ふわりと」のこだわり

わたあめの製造イメージ

瀬戸内海に面する三豊で育った新鮮なフルーツを贅沢に使用した、「食べるフルーツジュース」のような本物の果実感が楽しめるわたあめです。

高純度の特別なブランドザラメと、香川大学で研究開発された希少糖をブレンドし、素材本来の味わいとスッキリとした後味、しっとりとした雪解けのような口溶けを実現。

製造が難しいとされる希少糖入りわたあめを、職人が独自の製法で一つ一つ手造りしています。

さらに、形や大きさで選ばれなかった規格外のロスフルーツを活用することで、生産者を支援し環境にも配慮した、サスティナブルなスイーツです。

◼︎大人のクラフトわたあめ『三豊ふわりと』

香川県・三豊 (みとよ) 市の自然の恵みを贅沢に使用し、しっとりふわふわですっきりとした甘さが特徴の新感覚のクラフトわたあめ 「三豊ふわりと」 。小さい頃に食べていた “懐かしさ” と、濃厚な味わいを感じられる“新しさ” が交差する大人のわたあめです。

公式HP： https://moco-labs.com/

インスタグラム：https://www.instagram.com/moco_labs/