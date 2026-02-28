三福社宅サービス、株式会社村田葬儀社様と住宅斡旋業務提携契約を締結

株式会社三福ホールディングス三福社宅サービスが村田葬儀社様をはじめ10社と住宅斡旋業務連携

株式会社三福社宅サービス（愛媛県松山市）は、株式会社村田葬儀社様と「住宅の賃貸斡旋に関する業務提携契約」を締結いたしました。

本提携は、村田葬儀社様に勤務される社員様およびそのご家族様が、ライフステージの変化に伴い賃貸住宅へ住み替えを行う際の住居サポートを目的としています。

地元企業との連携強化を推進

三福社宅サービスでは、これまで愛媛県外から県内へ転勤のある企業様を中心に、住宅斡旋業務を行ってまいりました。

当社は三福グループの一員として「多くの人の役に立ち、住みよい社会づくりに貢献する」という経営理念のもと、地域企業との連携強化を進めるため、近年は、愛媛県内で地域企業との連携強化を重要な方針として掲げています。

2026年、地元で働く方々とそのご家族が安心して住まいを確保できる体制づくりを推進しており、当社の住宅斡旋業務提携先は本件を含め10社となりました。

業務提携の内容

今後の展望・愛媛県内の企業支援

利用対象者- 株式会社村田葬儀社に勤務する社員様- 社員様のご家族様三福社宅サービスの主なサポート内容- 愛媛県内全域での賃貸住宅紹介- 社宅規定に沿った物件提案- 取引条件の協議対応- 迅速な物件資料提供- 仲介手数料20％割引

三福社宅サービスは、住みよさ・暮らしやすさを支援してきた法人社宅専門会社として、地元愛媛の企業様がより人材確保・定着支援に注力できるよう、住宅サポート体制の強化に資することで今後も地元企業との連携を推進してまいります。

今後も地域企業との協力を通じ、愛媛県内における安定した住環境の提供に取り組んでまいります。

株式会社三福社宅サービスの会社概要

株式会社三福社宅サービスの外観

株式会社三福社宅サービス

〒790-0964 愛媛県松山市中村2丁目1-1

TEL：0120-998-623

URL：https://www.3pukusyataku.com

※本リリースは上記公式ホームページのお知らせ記事を元に編集・転載しています。

https://www.3pukusyataku.com/news/960/