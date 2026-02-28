【無料】たった8分で組織のAI活用レベルが分かる「AI活用度診断」を提供開始
株式会社MomentumStudio（本社：東京都港区、代表取締役：小柳孝一、以下「当社」）は、企業・組織のAI活用度を無料で可視化する「AI活用度診断」を2026年2月28日より提供開始いたしました。
■ 開発の背景
生成AIの急速な普及により、多くの企業がAI活用に取り組み始めています。しかし、経済産業省の調査によると、AI導入に課題を感じている企業は7割を超え、「自社のAI活用が業界の中でどの程度のレベルなのか分からない」「何から手をつければよいか分からない」という声が後を絶ちません。
当社はこれまでAI導入支援・DX支援・人材育成を通じて数多くの企業を支援してまいりました。その中で、AI活用の第一歩として「現状の正確な把握」が最も重要であるという知見に基づき、誰でも簡単に自社のAI活用状況を診断できる本サービスを開発いたしました。
■ 「AI活用度診断」の概要
本診断は、Googleフォームを活用したオンライン完結型の無料診断サービスです。全27問の設問に回答するだけで、組織のAI活用度を多角的に可視化した診断レポートがメールで届きます。
【診断の5つのカテゴリ】
1. AI戦略・ビジョン
経営層のAI理解度と全社的な方針の有無
2. AI人材・組織体制
AI推進体制の構築状況と人材の充足度
3. AIリテラシー・スキル
社員全体のAI理解度・活用スキルレベル
4. AI業務活用・実装
実際の業務におけるAI導入・活用の進捗
5. AI環境・ガバナンス
AIツール整備とセキュリティ・倫理ルールの策定状況
【診断レポートの内容】
総合スコア（100点満点） と S～Eの6段階ランク判定
レーダーチャート によるカテゴリ別スコアの可視化
業界平均との比較 による自社のポジション把握
AI健康診断カルテ （強み・弱み・推奨アクションの提示）
カテゴリ別コメント による具体的な改善ポイント
■ 本サービスの特長
1. 完全無料・登録不要で即日診断 費用は一切かかりません。所要時間は約8分。フォームに回答するだけで、1～2分以内に診断レポートがメールで届きます。
2. 業界平均との比較で客観的に把握 自社スコアと業界平均値を並べて比較できるため、「なんとなくの感覚」ではなく、データに基づいた現状把握が可能です。
3. 具体的な改善アクションを提示 診断結果に応じて、最も改善効果の高い領域と具体的な推奨アクションを自動で提示します。「次に何をすべきか」が明確になります。
4. 経営層への報告・社内共有に活用可能 レーダーチャートやランク判定を含むビジュアルレポートは、経営会議や社内共有資料としてそのまま活用いただけます。
■ ご利用方法
下記のGoogleフォームからご回答ください（所要時間：約8分）。 回答完了後、入力いただいたメールアドレス宛に診断結果レポートが自動送付されます。
フォームURL：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKQbU2CuFibULBxuab8YA2p0wJR0Vag_IRXZq1uUCvn2e7Jg/viewform
■ こんな企業におすすめ
AI活用に興味はあるが、何から始めればよいか分からない企業
自社のAI活用レベルを客観的に把握したい経営者・管理職
AI研修やAI人材の採用を検討しており、まず現状を整理したい企業
同業他社と比較して自社のAI活用がどの程度か知りたい企業
経営層にAI推進の必要性を説明するためのデータが欲しいAI推進担当者
■ 無料フィードバック面談のご案内
診断結果をさらに深掘りしたい方に向けて、専門コンサルタントによる「無料フィードバック面談（30分）」をご用意しています。診断スコアの詳細な解説に加え、御社に最適なAI研修プログラムやAI人材紹介プランをご提案いたします。
面談予約：https://momentumstudio-jp.com/culture-ai#form
■ 今後の展望
当社は本診断サービスを起点に、企業のAI活用フェーズに応じた包括的な支援体制を強化してまいります。診断データの蓄積により業界別ベンチマークの精度を高めるとともに、AI研修プログラムの拡充やAI人材紹介サービスとの連携を通じて、日本企業のAI活用推進に貢献してまいります。
■ 会社概要
法人名：株式会社MomentumStudio
代表者：代表取締役 小柳孝一
所在地 ：東京都港区北青山2丁目7-20
事業内容：AI導入支援、DX支援、人材育成
会社サイト：https://momentumstudio-jp.com/
サービスサイト：https://momentumstudio-jp.com/culture-ai
■ 本件に関するお問い合わせ
株式会社MomentumStudio
Mail：info@momentumstudio-jp.com