愛媛県松山市【日本料理 すし丸】仕出しセンターがメニューを全面リニューアル
株式会社すし丸（本社：愛媛県松山市、代表取締役：中矢孝則）が運営する「すし丸 仕出しセンター」は、このたび仕出しメニューを全面リニューアルいたしました。
本リニューアルでは、冠婚葬祭をはじめ、お花見やご自宅での各種行事、企業様の会議・イベントなど、さまざまな利用シーンにより対応できるラインナップへと刷新。これまで以上に“選びやすく、使いやすい”仕出しサービスを目指しました。
■幅広いシーンに対応する仕出しサービス
すし丸仕出しのお弁当
すし丸の仕出しセンターでは、以下のような多様なニーズにお応えしています。
・冠婚葬祭（法事・法要・慶事など）
・お花見・季節行事
・ご家庭でのお祝い・集まり
・企業様の会議・研修・イベント
・各種団体様のお集まり
用途やご予算に応じて選べるお弁当・折詰・オードブルなどを取り揃え、大切なひとときを“食”でサポートいたします。
■地元・愛媛県産米「ひめの凛」を使用
寿し丸の巻き寿司・握り寿司に使用しているシャリ飯には、愛媛県が誇るブランド米「ひめの凛（ひめのりん）」を採用しています。
粒立ちの良さと上品な甘みが特長の「姫の凛」は、酢飯との相性にも優れており、寿司ネタの旨味を引き立てます。地元愛媛の美味しいお米を使用することで、素材からこだわった仕出し品質を実現しています。
■今回のリニューアルのポイント
今回のメニュー刷新では、利用シーンの多様化に対応するため、以下の点を強化しました。
- シーン別に選びやすいメニュー構成
- 季節感を意識した献立の充実
- ご家庭から法人利用まで対応可能な価格帯の拡充
- 見た目の華やかさと食べやすさの両立
これにより、少人数のご家庭利用から大人数の会合まで、より幅広いお客様にご利用いただける内容となっております。
■“大切な時間に寄り添う仕出し”を目指して
すし丸 仕出しセンターは、地域の皆様の人生の節目や季節の行事に寄り添う存在として、安心・安全で美味しいお料理の提供に努めてまいりました。
今後も、松山市を中心に地域の皆様に愛される仕出しサービスとして、品質向上とサービス拡充に取り組んでまいります。
【ご予約・お問い合わせ先】
日本料理 すし丸 仕出しセンター
愛媛県松山市越智3丁目15-4
TEL 089-958-0033
公式サイト： http://www.sushimaru.co.jp/