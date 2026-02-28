【SSK】“人類最速左腕”アロルディス・チャップマン選手とアドバイザー契約を締結。

株式会社エスエスケイ

株式会社エスエスケイ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：佐々木恭一）は、MLB（メジャーリーグベースボール）を代表する剛腕、アロルディス・チャップマン・デラクルス（Albertin Aroldis Chapman de la Cruz）選手と、グラブおよびスパイクに関するアドバイザー契約を締結いたしました。

■ 契約の背景：100マイルを超える衝撃を支える「信頼」

アロルディス・チャップマン選手は、人類最速記録となる105.8マイル（約170.3キロ）を計測した、世界を代表するクローザーです。過酷なメジャーリーグの舞台で長年活躍し続ける同選手が、次のステージでの相棒として選んだのは、モノ作りで細部へのこだわりを具現化したSSKのギアでした。

数々のプロ選手を支えてきたSSKの「プレイヤーの意図を正確に具現化する技術力」と、チャップマン選手が求める「極限状態でのパフォーマンス発揮」が合致し、今回の契約に至りました。

■ チャップマン選手が使用するギアの特徴

専用設計グラブ 100マイルを超える投球フォームのバランスを崩さない軽量性と、強い衝撃への耐久性を両立。同選手の好みを反映したウェブデザインを採用しています。 ハイスペック・スパイク 蹴り出しのグリップ性と着地する足に対しての衝撃を緩和するクッション性に優れたソール構造のスパイクを使用。マウンドの硬さに合わせ、最適なグリップ力を発揮する仕様となっています。

■ アロルディス・チャップマン選手のコメント

「SSKファミリーの一員になれることを大変光栄に思う。彼らの細部へのこだわりと、選手に対するリスペクトには目を見張るものがある。Made in Japanのグラブと共に、マウンドで圧倒的なパフォーマンスを見せるのが楽しみだ。」

■ 選手プロフィール

氏名：アロルディス・チャップマン（Albertin Aroldis Chapman de la Cruz）

生年月日：1988年2月28日生まれ

出身：キューバのオルギン州オルギン出身 左投左打。MLBのボストン・レッドソックス所属

主な経歴： MLBオールスターゲーム選出：8回（2012年 - 2015年、2018年、2019年、2021年、2025年）、ワールドシリーズ制覇（2016年など）、メジャー通算350セーブ達成 (2025年、メジャーリーグ史上14人目)

プレースタイル：圧倒的な球速を誇るフォーシーム・最速105.8マイル（約170.3キロ）・平均球速99-100マイル（約159-161キロ）と、鋭いスライダーを武器にする左投左打のクローザー。