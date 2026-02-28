甘さ×ダークな新シリーズ「ゴスパンドール」登場！

株式会社クリアストーンクリアストーンの新たなコスチュームシリーズ「ゴスパンドール」

株式会社クリアストーン（本社：東京都新宿区、代表取締役：小野 志堅、以下「クリアストーン」）は、新たなコスチュームシリーズ「ゴスパンドール」を発表します。

「ゴスパンドール」は、ゴシックなガーリーさとパンクなクールさを融合し、これまでにない甘辛ミックスな世界観のコスチュームを提案します。

■ゴスパンドール 注目ラインナップ

甘さとダークさを秘めた「ゴスパンドール」シリーズのラインナップをご紹介します。

・チャイナ ピンク/ブルー

（メーカー希望小売価格：各\11,990 税抜）

ゴスパンドール「チャイナ」ゴスパンドール「チャイナ」ピンクゴスパンドール「チャイナ」ブルー

モノトーンをベースに、差し色として2色のピンク/ブルーを取り入れたチャイナデザインのコスチューム。チャイナボタンや揺れ感のあるタッセル使いで、中華モチーフならではの雰囲気を表現しています。

・メイド

（メーカー希望小売価格：各\9,990 税抜）

ゴスパンドール「メイド」ゴスパンドール「メイド」ホワイトゴスパンドール「メイド」レッド

ブラックを基調に、モノトーンチェック/赤チェックを組み合わせたロックテイスト漂うメイドコスチューム。ハーネス付きベルトやアームカバーをセットにすることで、メイドスタイルに程よいハード感をプラスし、シリーズらしいエッジの効いた印象を演出しました。

・ポリス

（メーカー希望小売価格：各\9,990 税抜）

ゴスパンドール「ポリス」ゴスパンドール「ポリス」ブルーゴスパンドール「ポリス」パープル

きちんと感のあるポリスハットにはチェック柄のリボンをあしらい、クールな中にも可愛らしさをプラスしました。ネクタイやハードテイストなベルトで引き締めることで、シャープでスタイリッシュな印象に。クールさと甘さが共存する、シリーズらしい個性が光る一着です。

■ 詳細情報

本コレクションの詳細は、クリアストーン公式オンラインショップの特設ページにてご覧いただけます。

クリアストーン公式オンラインショップ

https://shop.clearstone.co.jp/blogs/lp/gothpunkdoll

■株式会社クリアストーン 会社概要

株式会社クリアストーンは、2024年4月に設立20周年を迎えるパーティコスチュームやパーティグッズを主軸事業とした企業です。「エンターテイメント性豊かな楽しい商品の提案」をコンセプトに、大人から子供まで楽しめる幅広いラインナップを年間500アイテム以上を企画・商品化しています。また販売数は年間100万点に登ります。

会社名：株式会社クリアストーン(Clearstone Co., Ltd.)



所在地：

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-15-1 セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿709号室

代表取締役：小野 志堅

資本金：1億円

事業内容：

・パーティーシティー事業

・ミュージックエンターテイメント事業

・電子デバイス&テック事業

・バースデーバンク事業

関連URL：

コーポレートサイト

https://www.clearstone.co.jp/

公式オンラインショップ

https://shop.clearstone.co.jp/

公式SNS

X（旧Twitter）:

https://x.com/CLEARSTONE_info

Instagram:

https://www.instagram.com/clearstone_official/

Instagram kids:

https://www.instagram.com/clearstonekids_official/

TikTok:

https://www.tiktok.com/@clearstone_official

■本件に関するお問合せ先

株式会社クリアストーン

担当 富田

info@clearstone.co.jp