株式会社ビースペ、クリエイティブコミュニティ「Dipsy」と連動したクリエイター交流型イベント「BEAT SPOT」を定期開催

株式会社ビースペは、ビート販売プラットフォーム「BEAT SPACE」発のクリエイター交流型イベント「BEAT SPOT」を、クリエイティブコミュニティ「Dipsy」のイベントスペースにて定期開催することを発表いたします。

本取り組みは、アーティストとトラックメイカーが現場で出会い、楽曲制作やコラボレーションへと発展する機会を創出し、アーティストの音楽活動を支援することを目的としています。

本イベントは、クリエイティブコミュニティ「Dipsy」と連動することで、リアルな出会いから生まれた楽曲を継続的に発信できる仕組みを整え、イベントにとどまらない、持続可能な音楽活動の循環モデルを推進します。

■ ビート販売プラットフォーム「BEAT SPACE」について

「BEAT SPACE」は、アーティストとトラックメイカーをつなぐビート販売プラットフォームです。

HIP HOPをはじめ、AFROBEAT、AMAPIANO、DISCO、FUNK、HOUSE、LOFI、POPS、R&B、REGGAE、TECHNOなど、多様なジャンルのビートを取り扱い、アーティストが自身のスタイルに合ったビートを自由に入手できる環境を提供しています。

さらに、レコーディングやミックス・マスタリングなどの楽曲制作から、リリックビデオ制作、配信リリースまで、アーティスト活動に必要な工程を包括的にサポートしています。

トラックメイカーは、自身が制作したビートを「BEAT SPACE」を通してアーティストに直接売り込むことができます。

トラックメイカーの楽曲を必要とするアーティストへ届け、完成した楽曲を現場へと循環させる仕組みを構築することで、音楽を「消費」から「循環」へと変えていくことを目指しています。

■ 「BEAT SPOT」について

「BEAT SPOT」は、「BEAT SPACE」発のアーティストとトラックメイカーを繋ぐことを目的に企画された定期イベントです。ラッパーやDJによるライブパフォーマンスに加え、会場内にはビート制作を公開する「DTM LIVE BOOTH」を設置。単なるライブイベントにとどまらず、「出会いから制作へ」と繋がる機会を創出する点が特徴です。

本イベントは、継続的なクリエイター交流、配信サービスとリアルイベントの連動、若手アーティストの育成支援、楽曲制作機会の創出を通じて、音楽ハブの構築を目指しています。

■ 「BEAT SPOT」過去開催実績

「BEAT SPOT」はこれまで、横浜エリアを中心に複数会場で開催。3フロア構成による大型開催を実施した「Yokohama Coast Garage+」をはじめ、Kアリーナ7階「Arena Bar7」BANK30 Bayside Terraceなど、さまざまな会場にて展開してきました。

ライブ出演アーティストには、横浜を拠点に活動するHIP HOPクルー「FEGOD FELLOWZ」から、コラボEP「apocalypse」をリリースしたAndylitとJ. October、昨年日本最大級のMCバトル「KING OF KINGS」で優勝歴した9for、自身のアルバムがApple Musicヒップホップチャート1位を獲得し国内外で活動を広げるLeon Fanourakiらが名を連ねています。

DJには、世界17カ国のクラブやフェスへ出演する DJ BUSTA-ROW が所属するユニット「SIB」、Beat Maker「Beatlab」として様々なアーティストの楽曲制作を行う DJ FRIP a.k.a. Beatlab などが出演しています。

さらにDTM LIVE BOOTHでは、LIL JAP、JETG らの楽曲制作を手がける若手ビートメーカー Bardin Beatz を迎え、ライブと制作の両軸からクリエイティブな接点を創出してきました。

■ 株式会社ビースペについて

株式会社ビースペは、音楽制作、イベント企画・運営、メディア発信を展開する音楽プロデュース企業です。

主な事業内容- ビート販売プラットフォーム「BEAT SPACE」の運営- フェス・企業イベント・ナイトクラブイベントの企画制作- CM・イベント向け楽曲制作およびアーティスト楽曲制作主な活動実績- 「横浜開港祭」「WATERS takeshiba MUSIC FRIDAY」にて音楽ステージをプロデュース- 「KAHARA HOTEL & RESORT YOKOHAMA」にてDJイベント「Aloha Friday」を開催- 国立競技場「東京レガシーハーフマラソン」や「横浜F・マリノス戦」へDJを提供- CM・イベント用音源、アーティスト楽曲を多数プロデュースラジオ番組「BEAT SPACE STATION」

ラジオ番組『BEAT SPACE STATION』を放送中。

ホストは、世界17カ国のクラブやフェスに出演し、プロデューサーとしても活動するDJ BUSTA-ROW。音楽にまつわるゲストとともに楽曲を紹介し、その背景や魅力を掘り下げます。

番組概要

番組名：BEAT SPACE STATION

放送局：fmGIG TOKYO渋谷ステーション（Aチャンネル）

放送日時：毎週木曜 20:00～20:30

■ 海外展開について

来月には米国マイアミを訪問し、現地クリエイターとの交流を予定しています。フリースタイル動画企画「BEAT SPOT」を海外でも実施し、日本発のビートと現地アーティストのパフォーマンスを掛け合わせることで、循環モデルを国境を越えて広げていきます。 国境を越えた接続を通じて、日本のアーティストの可能性を広げる基盤づくりにも取り組んでまいります。

■ 今後の展望

ビースペは、「BEAT SPOT」の定期開催を通じて、アーティストとトラックメイカーが継続的に出会い、制作へとつながる環境を整備します。

配信・イベント・制作・メディアを横断的に連動させることで、音楽ハブとしての機能強化を図り、アーティストの発掘および育成を推進してまいります。

会社概要

名称：株式会社ビースペ

代表取締役：佐藤慎太郎

設立：2024年2月

所在地：神奈川県海老名市国分北1-21-24

公式HP：https://beat-space.com/

■ 株式会社ディプシーについて

株式会社ディプシーは、『すべての表現者を、ビジネスオーナーに。』というビジョンのもと、表現者のためのクリエイティブコミュニティアプリ「Dipsy」を展開しております。

主な事業内容- ソーシャルライブストリーミングアプリの開発- クリエイティブ制作・プロデュース事業 クリエイター活動支援事業- Night Partyイベントの企画制作主な活動実績- 幅広い表現者へ向けたクリエイターサポートの実施- Dipsy Weekend Night Partyを主催・配信- SHIBUYA CITY FCとオフェシャルパートナー契約- 「ReMIX URBAN CULTURE FES」の協賛・配信会社概要

名称：株式会社ディプシー

代表取締役：松井 大樹

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷3-55-18 REALGATE Bldg. 1F

公式HP：https://who.dipsy.com/ja

