ニッカホーム、茨城県内初出店の新ショールーム、26年3月オープン決定！

ニッカホーム株式会社

全国100店舗以上を展開する住宅リフォーム専業の ニッカホーム株式会社(https://www.nikka-home.co.jp/)（本社：愛知県名古屋市緑区篭山、代表取締役社長：西田裕久、以下 ニッカホーム）は、関東支社の対応エリア拡大の一環として、茨城県水戸市に新たなショールームを建設中です。茨城県内初出店となる「ニッカホーム水戸ショールーム」を、2026年3月16日(月)にオープンすることが決定しました。

■ 茨城県内初出店、水戸市に新ショールームを開設

ニッカホームはこれまで、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・群馬県・栃木県を中心に関東エリアで事業を展開してきました。

今回の水戸市への新規出店により、関東全域を網羅するリフォームネットワークの構築が実現します。

茨城県内では初となる「ニッカホーム水戸ショールーム」は、水戸市元吉田町に新築で建設中。

地域に根差したリフォームの拠点として、より身近で相談しやすい店舗づくりを目指します。

■ 地域の暮らしに寄り添う“相談できるリフォーム店”を目指して

ニッカホームは創業以来、「お客様第一」「自社施工」「地域密着」を理念に掲げ、全国で住宅リフォーム事業を展開してきました。

水戸での新店舗開設は、地域の皆さまの暮らしにより近い場所で、安心・信頼のリフォームサービスを提供するための新たな一歩です。

住まいに関する悩みや将来の不安を、気軽に相談できる“地域のリフォーム拠点”として、長く愛されるショールーム運営を行ってまいります。

■ 営業担当による一貫体制と責任施工が生む、高品質なリフォーム

ニッカホームの大きな特長は、営業担当者が現地調査から施工管理、アフターフォローまでを一貫して担当する体制にあります。

さらに、自社施工を軸とした責任施工を徹底することで、工事品質の安定と迅速な対応を実現してきました。

この仕組みは全国各地で高い評価を受け、リピート率の高さや紹介による受注にもつながっています。

水戸ショールームにおいても、同様の体制で質の高いリフォームを提供してまいります。

■ 地域人材の採用・育成を通じ、地域社会とともに成長

新店舗の開設にあたり、ニッカホームでは地域人材の採用・育成にも注力します。

「地元で働き、地元の暮らしを支える」体制を整えることで、地域経済への貢献を目指します。

今後もニッカホームは、事業活動を通じて地域社会とともに成長する企業として、全国各地での出店とサービス拡充を進めてまいります。

ニッカホーム水戸ショールーム・外観イメージ■ 水戸ショールーム概要

店舗名：ニッカホーム水戸ショールーム

所在地：〒310-0836

茨城県水戸市元吉田町335-1

対応エリア：水戸市、ひたちなか市、その他一部の近隣地域

HP URL：https://mito-nikka.com/

2026年3月16日(月) 新規オープン

ニッカホーム株式会社 会社情報

【会社名：ニッカホーム株式会社】

住所：〒458-0007 愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地

創業：1987年1月（個人商店として開業）

代表者：代表取締役 会長 榎戸 欽治

代表取締役 社長 西田 裕久

資本金：8,000万円

社員数：グループ全体 1,695名（2025年4月現在）

年商：グループ全体 711.6億円（2024年度）

施工実績：グループ全体 88,842件（2025年）

累計900,953件を超える施工実績

事業内容：新築・増改築・店舗設計・リフォーム全般（内装工事・外装工事・

塗装工事・水廻り工事・外構工事・下水道切替工事）

住宅設備機器の販売・施工

建築資材・小物などの企画・製造・販売

ニッカホーム株式会社 関東支社

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】



ニッカホーム株式会社 関東支社

〒158-0083

東京都世田谷区奥沢八丁目5-4 2F

電話：03-5752-5201

FAX：03-5752-5202

メール：web.kanto@nikka-home.co.jp

広報担当：土田

