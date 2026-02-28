AIが社員と同じように働く--その体験が大阪市・ソフトバンク共同運営拠点で開始

株式会社RAYVEN

株式会社RAYVEN（本社：大阪市北区、代表取締役CEO：鈴山 佳宏）は、大阪市・ソフトバンク株式会社等が共同運営する先端技術体験拠点「5G X LAB OSAKA」（ソフト産業プラザTEQS内）にて、自社開発AIエージェント管理基盤「Tumiki MCP Manager」の体験展示を2026年2月16日より開始しました。

本展示では、MCP（Model Context Protocol）技術を活用し、会社の専門知識・リアルタイムの情報・社内ツールの操作という3つの能力を持ったAIが、実際に社員と同じように働く様子を体験いただけます。

見学予約：https://teqs.jp/5gxlabyoyaku(https://teqs.jp/5gxlabyoyaku)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tda8i-Vt5II ]

AIが自分の業務の支援してくれます！

■ 展示内容

これまでのAIにできなかったことが、MCPを活用することで実現しています。

１. 会社の専門知識を持つ 自社の業務フロー・製品情報・社内ルールを理解した上でAIが応答。汎用AIでは得られない、自社に特化した精度で動作します。

２. リアルタイムの情報を扱う AIが学習していない最新の社内データや市場情報をその場で取得し、回答や判断に活用します。「情報が古い」という問題を解消します。

３. 社内ツールを実際に操作する カレンダー・CRM・社内チャットなど、複数の業務ツールとAIを安全に接続。AIが実際にツールを操作し、業務を完結させます。

これら3つが揃うことで、AIは「質問に答えるだけの存在」から、社員と同じように自律的に働く存在へと進化します。

AIと連携する業務ツール一覧AIが社員の代わりに業務を遂行する■ 安全に使える設計

社員と同じように動くからこそ、管理も社員と同じように行えます。

部署・役職ごとのアクセス権限管理（必要な情報だけをAIに渡す）

個人情報・機密情報の自動マスキング（情報漏洩リスクを遮断）

操作ログの可視化（AIが何をしたか、いつでも確認できる）

■ 今後の展示拡張について

現在の展示に加え、カメラによる来場者の特徴を検知しながらの実装を予定しています。AIが実空間で人と対話し、案内や応答をリアルタイムで行う体験へと順次拡充してまいります。

■ 代表取締役CEO 鈴山 佳宏 コメント

「これまでのAIは、優秀だけれど社内のことを何も知らない存在でした。「Tumiki」を使って、AIはようやく会社の専門知識を持ち、リアルタイムで状況を把握し、実際にツールを操作できるようになりました。5G X LAB OSAKAという場で、多くの方にその変化を体感していただきたいと思っています。」

代表取締役 鈴山佳宏

■ 展示見学・お問い合わせ

📍 展示見学（無料・要予約） 5G X LAB OSAKA（ソフト産業プラザTEQS内）

見学予約：https://teqs.jp/5gxlabyoyaku(https://teqs.jp/5gxlabyoyaku)

💬 導入・開発のご相談 https://www.rayven.cloud/contact(https://www.rayven.cloud/contact)

会社概要

会社名: 株式会社RAYVEN

所在地: 大阪府大阪市北区中津7丁目6-25プレサンス梅田北オール802

代表者: 代表取締役 鈴山 佳宏

設立: 2024年7月

事業内容:

・Tumiki MCP Managerの開発・提供

・カスタムMCPサーバーの構築

・AIエージェント開発

保有特許: 特許第7731114号(MCP関連管理基盤技術)

当社ホームページ: https://www.rayven.cloud/

Tumiki: https://www.tumiki.cloud/jp

■ 信頼の実績

・「GENIAC-PRIZE」生成AIの安全性に関わるトライアル審査の受賞(https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101892.html)

・第22回ビジネスプランコンテストドリームDASH！にて、ソフトバンク株式会社様から【DXサポーター賞】を受賞(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000105715.html)

・2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）において、MCP技術を使ったAIエージェントに関する展示を実施

・経産省・JETRO「始動2025」代表がシリコンバレー派遣（全国10名）選抜

・国内最大級スタートアップの登竜門「IVS Launchpad SEED」ファイナリスト