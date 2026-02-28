【映画館でバレエを】ロイヤル・バレエ『くるみ割り人形』3/5（木）までTOHOシネマズ日本橋にて上映延長！マリアンナ・ツェンベンホイ／中尾太亮／ジェームズ・ヘイら新世代の輝きが観客の心を掴み続映中！

東宝東和株式会社左から中尾太亮、マリアンナ・ツェンベンホイ、ジェームズ・ヘイ

ロイヤル・オペラ・ハウスで繰り広げられる、世界最高峰の英国ロイヤル・バレエの舞台を映画館で現地さながらに体感できる「英国ロイヤル・バレエ＆オペラ in シネマ」。数あるレパートリーの中から選りすぐりの人気作品を上映し、斬新でドラマティックな演出を大スクリーンと迫力ある音響で楽しむことができる。

新シーズン「英国ロイヤル・バレエ＆オペラ in シネマ 2025/26」が、2025年12月19日(金)～2026年7月9日(金)までの期間中、全9演目を各1週間限定にて全国公開中！ライブ観劇とは一味違う、贅沢で至福の時間を映画館で味わえる。

クララ役はウクライナ出身の新星マリアンナ・ツェンベンホイ

ハンス・ピーター／くるみ割り人形役の中尾太亮

ドロッセルマイヤー役のジェームズ・ヘイ

新しい世代の魅力が光るピーター・ライト版『くるみ割り人形』

冬の風物詩として子どもから大人まで最も愛されているバレエ作品『くるみ割り人形』。E.T.A.ホフマンの「くるみ割り人形とねずみの王様」をもとに1892年に誕生した本作は、チャイコフスキーの切なく美しい旋律と幻想的な雪の場面、華麗な各国の踊り、そしてクリスマスを舞台にした少女のファンタジックな成長物語が人気を呼び、さまざまな振付作品が生まれてきた。

ピーター・ライト版の魅力は、物語性の豊かさにあります。くるみ割り人形は魔術師ドロッセルマイヤーの甥で、ねずみの女王に呪いをかけられ人形の姿に変えられているという設定。クララの勇敢な行動によって本来の姿であるハンス・ピーターに戻り、ドロッセルマイヤーのもとへ帰るハッピーエンドが描かれます。そこに添えられるクララとのほのかな恋の予感が、甘酸っぱい余韻を残します。巨大化するツリーのスペクタクル、お菓子の国での各国の踊り、そして金平糖の精による夢のように甘美で高度なパ・ド・ドゥと、どこか哀切さを帯びたチャイコフスキーの旋律が溶け合い、世界屈指のプロダクションであることを実感させる。本年の上演では、ピーター・ライト卿の99歳の誕生日が舞台上で祝われたことも話題となった。



今回目立つのは若い世代の台頭だ。クララ役はウクライナ出身の新星マリアンナ・ツェンベンホイ。繊細さと芯の強さを併せ持つ踊りが印象的。ハンス・ピーター／くるみ割り人形役は、日本出身の中尾太亮。主要な役への起用が続き、さらなる飛躍が期待される。ドロッセルマイヤー役のジェームズ・ヘイの存在感ある演技にも観客たちから注目が集まっている。

ロイヤル・バレエならではの華やかで心躍るクリスマスの魔法を、ぜひ映画館でお見逃しなく！

ロイヤル・バレエ『くるみ割り人形』は、2/20(金)～2/26(木)までの1週間限定として公開されたが、大好評のTOHOシネマズ日本橋では1週間の上映延長を決定。3/5(木)まで上映されている。

（※3/1（日）の上映はなし）

マリアンナ・ツェンベンホイ

＜ロイヤル・バレエ『くるみ割り人形』作品情報＞

【STORY】

手品師で発明家のドロッセルマイヤーは、王室でねずみをやっつける罠を発明したが、ねずみの女王は復讐のために彼の甥ハンス・ピーターに呪いをかけ、くるみ割り人形の姿に変えてしまった。呪いを解くためには、くるみ割り人形がねずみの王様を倒し、そして外見に関わらず彼を愛してくれる娘が現れなければならない。

シュタルバウム家のクリスマス・パーティに招かれたドロッセルマイヤーは、この家の娘クララにくるみ割り人形を贈る。夜中に目覚めたクララは、ドロッセルマイヤーによって魔法の世界に招かれ、ねずみの王様とおもちゃの兵隊たちの戦いを目撃する。クララの助けによりねずみの王様が倒され、くるみ割り人形の魔法が解かれてハンス・ピーターの姿に戻る。クララとハンス・ピーターは雪の王国へと旅し、さらにドロッセルマイヤーに導かれてお菓子の国へ行き、金平糖の精や王子に出会う。クララの勇敢さによって救われたとハンス・ピーターは金平糖の精に伝え、ドロッセルマイヤーはお礼として美しく賑やかな祝宴を二人に贈る。夢から醒めたクララは外に出ると、通りがかった見覚えのある若者と一瞬視線を交わす。そしてドロッセルマイヤーの部屋に、ハンス・ピーターが元の姿で帰ってきて二人は喜びに包まれる。

《くるみ割り人形》

振付：レフ・イワーノフに基づき ピーター・ライト

音楽：ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー

原台本：E.T.Aホフマン「くるみ割り人形とねずみの王様」に基づき マリウス・プティパ

プロダクション・台本：ピーター・ライト

美術：ジュリア・トレヴァリン・オーマン

照明デザイン：マーク・ヘンダーソン

ステージング：クリストファー・カー、サマンサ・レイン

アラビアの踊りの振付改訂：ギャリー・エイヴィス

シニア・レペティトゥール：サミラ・サイディ

レペティトゥール：ザーン・アティムタエフ、シアン・マーフィー

主演指導：アレクサンダー・アグジャノフ、ダーシー・バッセル、スチュアート・キャシディ、オルガ・エヴレイノフ、

イザベル・マキーカン、クリストファー・サウンダース、エドワード・ワトソン、ゼナイダ・ヤノウスキー

指揮：シャルロット・ポリティ

アソシエイト・コンサートマスター：メリッサ・カーステアズ

＜キャスト＞

金平糖の精：マヤラ・マグリ

王子：リース・クラーク

ドロッセルマイヤー：ジェームズ・ヘイ

クララ：マリアンナ・ツェンベンホイ

ハンス・ピーター／くるみ割り人形：中尾太亮

Act I ＜１幕＞

ドロッセルマイヤーの助手：キャスパー・レンチ

シュタルバウム博士：トーマス・ホワイトヘッド

シュタルバウム夫人：クリスティーナ・アレスティス

フリッツ：ミラン・イェップ

クララのパートナー：五十嵐大地

祖母：イザベル・ルーバック

祖父：ジェームズ・ラージ

ダンシング・ミストレス：アネット・ブヴォリ

キャプテン：テオ・デュブレイユ

アルルカン：マルコ・マシャーリ

コロンビーヌ：ミーシャ・ブラッドベリ

兵士：ハリソン・リー

ヴィヴァンディエール：桂千理

ねずみの王様：フランシスコ・セラノ

Act II ＜２幕＞

スペインの踊り：イザベル・ルーバック、オリヴィア・フィンドレイ、マディソン・プリッチャード、ジャコモ・ロヴェロ、ジェームズ・ラージ、ブレイク・スミス

アラビアの踊り：ナディア・ムローヴァ＝バーレー、ハリス・ベル

中国の踊り：マーティン・ディアス、ハリソン・リー

ロシアの踊り：フランシスコ・セラノ、ジョシュア・ジュンカー

葦笛の踊り：エラ・ニュートン・セヴェルニーニ、ヴィオラ・パンテューソ、アメリア・タウンゼント、ユー・ハン

ローズ・フェアリー：クレア・カルヴァート

ローズ・フェアリーのおつき：レオ・ディクソン、テオ・デュブレイユ、アイデン・オブライエン、ジュンヒュク・ジュン

花のワルツのリード：ミーシャ・ブラッドベリ、ハンナ・グレンネル、桂千理、シャーロット・トンキンソン

2025年12月10日上演作品／上映時間：2時間36分

3/５(木)までTOHOシネマズ 日本橋にて延長上映中

■公式サイト：http://tohotowa.co.jp/roh/

■公式X：https://x.com/rbocinema

■配給:東宝東和

『くるみ割り人形』予告

「英国ロイヤル・バレエ＆オペラ in シネマ 2025/26」シーズン予告