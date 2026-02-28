【新メニュー登場】すし丸道後店、愛媛の旨みを凝縮した「浜千鶏と麦味噌の鍋」を提供開始

株式会社三福ホールディングス期間限定 愛媛浜千鶏（はまちどり）の麦味噌鍋

株式会社すし丸（本社：愛媛県松山市）は、すし丸道後店にて、愛媛の食材を活かした新メニュー「愛媛浜千鶏と麦味噌の鍋」の提供を期間限定で開始いたしました。

本商品は、愛媛県産ブランド鶏「浜千鶏（はませんどり）」の旨みと、愛媛ならではの甘みある麦味噌をベースにした、心も体も温まる特製鍋です。さらに、松山の郷土食材として親しまれている松山揚げを加えることで、だしをたっぷり吸い込んだ深い味わいをお楽しみいただけます。

■ 「浜千鶏と麦味噌の鍋」の特長

１. 愛媛県産「浜千鶏」の旨み

適度な歯ごたえとコクのある旨みが特長の浜千鶏を使用。鍋にすることで、鶏のだしがスープ全体に広がります。

２. 愛媛の味「麦味噌」仕立て

甘みがありまろやかな麦味噌をベースに使用。鶏の旨みと調和し、優しくも奥深い味わいに仕上げました。

３. 松山名物「松山揚げ」をプラス

だしをしっかり吸い込む松山揚げを加えることで、鍋全体の旨みがさらにアップ。愛媛らしさを感じられる仕立てです。

４. 砂時計で楽しむ“できあがりの瞬間”

煮込み時間を視覚的に楽しめる砂時計付き。出来上がりを待つ時間まで含めた、新しい鍋体験をご提供します。

■ 開発背景

すし丸道後店では、道後エリアを訪れる観光客の皆様、そして地元のお客様に向けて、「愛媛らしさを一鍋で味わえるメニュー」を目指し、本商品を開発いたしました。

愛媛の魅力ある食材を組み合わせることで、観光の思い出に残る一品としてはもちろん、地元の方にも親しみを持っていただける味わいに仕上げています。

■ 待ち時間も“体験価値”に

本メニューをご注文のお客様には、煮込み時間の目安を計る専用の砂時計をお渡しいたします。

砂時計を眺めながら、ゆっくりと出来上がりの時を待つ--。

そんな時間も含めて楽しんでいただける、すし丸道後店ならではの演出です。

お食事のひとときを、より豊かで記憶に残る体験としてお届けいたします。

■ 商品概要

商品名：愛媛浜千鶏（はまちどり）と麦味噌の鍋

提供開始：2026年2月

提供店舗：すし丸道後店

価格：1人前 1,650円（税込）

■お問い合わせ先

すし丸 道後店

住所：愛媛県松山市道後湯之町20-12 道後温泉本館前 ホテルパティオ・ドウゴ1F

電話番号：089-932-6157

HP：http://www.sushimaru.co.jp