創業78年の老舗「すし丸」低温配送冷蔵車のフルラッピングをリニューアル
株式会社三福ホールディングス
すし丸 新しいラッピングカー
2026年2月、株式会社すし丸（本社：愛媛県松山市／代表：中矢孝則）は、創業78年の節目にあたり、ケータリング・仕出し事業で使用する低温配送冷蔵車の外装ラッピングを全面リニューアルいたしました。
■ 78年の歴史と、これからの挑戦
1948年（昭和23年）創業。
戦後間もない松山の地で産声を上げた「すし丸」は、地域の祝い事や法要、企業行事など、人生の節目に寄り添い続けてまいりました。
今回のラッピングリニューアルでは、
- 老舗としての信頼感
- 本格日本料理の品格
- 仕出し・ケータリングの専門性
- 若い世代にも伝わる洗練されたデザイン性
をテーマに、ブランドイメージのさらなる向上を図りました。
■ デザインコンセプト
新ラッピングは、
- 深みのある藍色を基調とした和の高級感
- 職人が握る寿司や会席料理のビジュアルを大胆に配置
- 「1948年創業」の歴史を明示
することで、“走る広告塔”としてのブランド発信力を強化しています。
松山市内の配送シーンにおいても、ひと目で「すし丸」と認識いただける視認性の高いデザインへと刷新しました。
■ 地域とともに、次の100年へ
すし丸はこれからも、
- 企業向けケータリング
- 慶弔料理
- 仕出し弁当
- 会席・折詰料理
を通じて、松山の皆様の大切な時間に寄り添ってまいります。
創業78年。
変わらぬ味と、進化する挑戦で、次の100年を目指してまいります。
【会社概要】
会社名：株式会社すし丸
所在地：愛媛県松山市
創業：1948年（昭和23年）
事業内容：日本料理・仕出し・ケータリング事業
HP:http://www.sushimaru.co.jp