【身近なことから ”建築” を学び ”未来” について考える】ニッカホーム独自のキャリア教育支援プログラム・住の教室｜26年3月の出張授業開催が決定！

ニッカホーム株式会社

住宅リフォーム事業を展開する ニッカホーム株式会社(https://www.nikka-home.co.jp/)（本社：愛知県名古屋市緑区篭山、代表取締役社長：西田裕久、以下 ニッカホーム）は、子どもたちが「建築・住環境・働くこと」について考える機会を提供する独自のキャリア教育支援プログラム「住の教室」を、2024年度より継続的に実施しています。

このたび、2026年3月3日および6日の2日間、多摩市内の小学校にて、出張授業を開催することが決定しました。

本取り組みを通じて、地域と連携しながら次世代育成と教育支援の充実に取り組んでまいります。

【ニッカホームの出張授業】これまでの実績と今後の予定

これまでの実施実績

ニッカホームでは、小学生から中学生まで幅広い年代を対象に、地域に根ざした出張授業を実施してきました。

・2024年5月～6月：東京都中野区 小学校（小学5年生）

・2024年12月：神奈川県鎌倉市 小学校（小学6年生）／千葉県松戸市 学童（年中～小学3年生）

・2025年1月：埼玉県春日部市 中学校（中学1年生）

・2025年2月：東京都多摩市 小学校（小学5年生）／千葉県柏市 中学校（中学2年生）

・2025年3月：東京都多摩市 小学校（小学1年生）／東京都台東区 学童（小学1～4年生）

・2025年5月：神奈川県座間市 小学校（小学6年生）

・2025年7月：神奈川県横浜市 小学校（小学6年生）／埼玉県さいたま市 学童（小学1～6年生）

・2025年10月：埼玉県所沢市 中学校（中学1年生）

・2025年11月：神奈川県川崎市 小学校（小学6年生）

住宅リフォームの現場で培った知見を活かし、年齢や発達段階に応じたオリジナルカリキュラムを構築しています。

今後の出張授業開催予定

【2026年3月】

・3月3日：東京都多摩市 小学校（5年生対象）

・3月6日：東京都多摩市 小学校（1年生対象）

受講生の約78％が「とても満足」と回答

授業後アンケートでは、参加した生徒の約78％が「とても満足」と回答しました。

【主な感想】

・「知らなかったことをたくさん学べた」

・「楽しくて、またやりたい」

・「また学校に来てほしい」

＊2025年2月実施／回答者37名。「とても満足」29名、「やや満足」8名。

高い満足度は、本プログラムが学習意欲や職業観の形成に寄与していることを示しています。

ニッカホームの出張授業プログラムとは

近年、専門分野に精通した教員不足が課題となる中、企業による教育支援への期待が高まっています。

ニッカホームでは、これまで実施してきた職場体験受け入れや人材育成の経験を活かし、学校現場と連携した出張授業を展開しています。

授業内容は以下の形式で構成されています。

・講話・セミナー形式

・体験型ワークショップ形式

・キャリア講話

現役のリフォームスタッフが講師を務め、「仕事のリアル」「ものづくりの魅力」「社会との関わり」を伝えることで、将来を考えるきっかけづくりを支援しています。

教育支援サイト「出前授業どっとこむ」にも掲載

本プログラムは、教育支援マッチングサイト「出前授業どっとこむ」にも掲載されています。

詳細は、下記のURLよりご確認ください。

【講話形式・住（じゅう）の教室～学校では教わらない「住まい（住環境）」について学ぶ～】

https://xn--79qth430cqrf.com/nikka-home-kanto-kouwa/

【ワークショップ有・住（じゅう）の教室～学校では教わらない「住まい（住環境）」について学ぶ】

https://xn--79qth430cqrf.com/nikka-home-kanto/

教育関係者の皆さまは、詳細をご確認のうえ、お気軽にお問い合わせください。

今後の展望

ニッカホームは今後も、出張授業や職場体験の受け入れなどを通じて、地域社会と連携した教育支援活動を継続してまいります。

住まいづくりを通じて培った知見を、次世代育成という形で還元し、持続可能な地域づくりに貢献してまいります。

ニッカホーム株式会社 会社情報

【会社名：ニッカホーム株式会社】

住所：〒458-0007 愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地

創業：1987年1月（個人商店として開業）

代表者：代表取締役 会長 榎戸 欽治

代表取締役 社長 西田 裕久

資本金：8,000万円

社員数：グループ全体 1,695名（2025年4月現在）

年商：グループ全体 711.6億円（2024年度）

施工実績：グループ全体 88,842件（2025年）

累計900,953件を超える施工実績

事業内容：新築・増改築・店舗設計・リフォーム全般（内装工事・外装工事・

塗装工事・水廻り工事・外構工事・下水道切替工事）

住宅設備機器の販売・施工

建築資材・小物などの企画・製造・販売

ニッカホーム株式会社 関東支社

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】



ニッカホーム株式会社 関東支社

〒158-0083

東京都世田谷区奥沢八丁目5-4 2F

電話：03-5752-5201

FAX：03-5752-5202

メール：web.kanto@nikka-home.co.jp

広報担当：土田

