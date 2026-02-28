30代～50代男性のエイジングケア開始は40歳以上が最多、理想は20代前半―OBRIGADO（オブリガード）が男性の開始年齢と意識ギャップを調査

株式会社ビエスト化粧品

株式会社ビエスト化粧品（本社：大阪府大阪市、代表取締役：國澤 和人）が展開するメンズスキンケアブランド「OBRIGADO（オブリガード）」は、全国の30代～50代男性200名を対象に、エイジングケアに関する意識調査を実施しました。

本調査では、男性のエイジングケアに対する予防意識の高まりと、実際の開始年齢とのギャップ、さらに行動を遅らせている要因を明らかにしています。

＜背景＞

近年、男性の美容意識は高まりを見せていますが、エイジングケアについては「気になってから始める」傾向が依然として強いと感じていました。

実際にどのタイミングで意識が高まり、どのような理由で行動に移しているのか。また、もっと早く始めたいと考えているのかどうか。その実態を明らかにするため、本調査を実施しました。

＜調査サマリー＞

・エイジングケアを意識し始めた年齢の最多は「40歳以上（41.5％）」と、実際の開始は40代以降が中心

・始めたきっかけの1位は「シミ・くすみが気になった（38％）」で、“見た目の変化”が最大の動機

・「もっと早く始めればよかった」と思う人は70％にのぼり、開始時期への後悔が多数派

・やり直せるなら「20～24歳（25％）」から始めたい人が最多で、理想は20代前半

・エイジングケア開始の最大のハードルは「効果があるか不安（44.5％）」で、効果実感への懸念が最も大きい

＜調査概要＞

調査期間：2026年2月26日

調査方法：インターネット調査

調査対象：30代～50代の男性

調査人数：200名

モニター提供元：アイブリッジ株式会社

エイジングケアを意識し始めた年齢は「40歳以上」が最多

「あなたがエイジングケアを意識し始めた年齢は何歳ですか？」という質問に対し、最も多かったのは「40歳以上（41.5％）」でした。

次いで「30～34歳（22％）」「35～39歳（16％）」となり、実際に意識が高まるのは30代後半～40代に集中していることがわかります。

エイジングケアを始めたきっかけ1位は「シミ・くすみ」38％

エイジングケアを始めた“きっかけ”として最も多かったのは、

1位：シミ・くすみが気になった（38％）

2位：肌の乾燥が悪化した（34％）

3位：シワ・たるみが気になった（27％）

という結果になりました。

男性の場合、将来への備えとして始めるというよりも、見た目の変化を実感したタイミングで行動に移す傾向が強いことがわかります。つまり、「なんとなく始める」のではなく、「変化に気づいてから対策する」スタイルが主流であることがうかがえます。

約70%が「もっと早く始めればよかった」と回答

「今振り返って、もっと早く始めればよかったと思いますか？」という質問では、

・とてもそう思う（34％）

・ややそう思う（36％）

を合わせて70％が後悔しているという結果になりました。一方で、実際に始めた年齢は40歳以上が最多であることから、“後悔してから始める”男性が多いという実態が浮き彫りになりました。

やり直せるなら「20代前半から」が最多

「もしやり直せるなら何歳から始めたいですか？」という問いでは、

1位：20～24歳（25％）

2位：30～34歳（21.5％）

3位：25～29歳（18.5％）

と、20代前半から始めたいと考える男性が最多となりました。実際の開始年齢（40歳以上が最多）との間に大きなギャップが存在しています。

まだ目立った老化サインが出ていない20代前半を理想の開始時期として挙げたことから、

多くの男性が

・将来の見た目変化を見据えている

・早めの対策が重要だと理解している

・「後悔しない選択」をしたいと考えている

といった、中長期的な美容意識を持っていることがうかがえます。

最大のハードルは「効果への不安」と「何を使えばいいかわからない」

エイジングケアを始める上でのハードルは、

1位：効果があるか不安（44.5％）

2位：何を使えばいいかわからない（41.5％）

3位：価格が高い（38％）

4位：面倒くさい（30.5％）

という結果になりました。

男性は「必要性を感じない（5.5％）」という回答は少なく、やる気はあるが“情報不足と不安”が障壁になっていることが明らかになりました。

＜まとめ＞

今回の調査から、男性のエイジングケアにはいくつかの特徴的な傾向が見られました。実際にケアを始めるタイミングは「40代以降」が最多である一方で、約7割が「もっと早く始めればよかった」と感じており、理想としては「20代前半から始めたい」と考える人が最も多い結果となりました。

つまり、行動は40代以降に集中しているものの、意識の面ではより早い段階からのケアの重要性を理解していることがうかがえます。しかしその一方で、「効果があるか不安」「何を使えばいいかわからない」といった声が大きなハードルとなっており、必要性を感じながらも一歩を踏み出せない、あるいは開始が遅れてしまう実態が明らかになりました。

男性のエイジングケア市場は今後さらなる拡大が期待されますが、その成長には“早期ケアの重要性”をわかりやすく伝えること、そして“迷わず選べる商品設計”が鍵になると考えられます。

男性のリアルな声をもとに生まれた、メンズ洗顔石鹸

OBRIGADO（オブリガード）では、今回の調査で明らかになった男性の声をもとに、「短時間・シンプル・効果実感」にこだわったエイジングケア発想の洗顔石鹸を展開しています。

エイジングケアは特別なことではなく、毎日の洗顔から始まります。泡立てから洗い流しまで約1分。皮脂や汚れをすっきり落としながら、つっぱり感を抑え、清潔感のある肌印象へ導きます。

「何から始めればいいかわからない」「続かなかった経験がある」--そんな方でも無理なく取り入れられる、後悔しないための第一歩を提案します。

CLARIS VUVU SOAP(クラリス ヴヴ ソープ)

調査実施会社

OBRIGADO

「OBRIGADO」は、“男の肌に、プロのケアを。”をコンセプトに誕生した、男性のための本格スキンケアブランドです。エステサロン専売品メーカーである株式会社ビエスト化粧品が、現場の知見をもとに開発。肌荒れ・毛穴ケア、乾燥やハリ不足など、年齢にともなう肌悩みにアプローチし、スキンケア初心者の方でも簡単に本格ケアができる設計になっています。

肌への投資が、未来の自信に繋がる。

「未来の自信を育てるための投資」としてスキンケアを提案します。

詳細は以下をご覧ください。

URL： https://obrigado.skin/

1秒間に1兆回以上の

テラヘルツ振動で毛穴汚れを

ごっそりオフ。

サロン専売メーカー発の濃密泡洗顔。テラヘルツの微細振動で毛穴汚れをケアし、保湿成分がうるおいを守りながら、 ハリのある若々しい肌へ導きます。

