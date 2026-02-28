水をすくうだけで生態系を可視化！フィッシュパスが「JID 2026」に出展し、環境DNA分析を活用した生物多様性DXを紹介

株式会社フィッシュパス

株式会社フィッシュパス（本社：福井県坂井市、代表取締役：西村 成弘）は、2026年3月3日（火）に東京・浜松町で開催される国内最大級のイノベーションの祭典「JID 2026 by ASCII STARTUP」に出展いたします。 当日はDXエリアにて、「環境DNA分析を活用した生物多様性DX」と題したブースを展開し、自然環境を可視化する最先端のソリューションと専用レポートシステムを披露いたします。

■ なぜ今、「環境DNA分析」なのか：生物多様性開示が企業・自治体の急務に

2030年に向けた国際目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組（GBF）」の採択を受け、国内でもネイチャーポジティブの実現やTNFD（自然関連財務情報開示タスクフォース）に基づくESG・自然資本の開示が急速に求められています。しかし、「自然環境のデータをどう取得・定量化するか」という実務的な壁が、多くの企業・自治体の前に立ちはだかっています。

フィッシュパスが提供する環境DNA分析は、この課題を根本から変えるソリューションです。

■ 「水をすくって送るだけ」：環境DNA分析の仕組みと強み

川・湖・海からすくった水には、そこに生息する生き物のDNA（細胞・粘液・排泄物など）が微量に溶け込んでいます。当社の環境DNA分析では、この水サンプルを解析することで、専門知識ゼロ・現地立ち会い不要で以下のことが可能になります。

- 魚類・水生生物の種類と生息密度を定量データで把握- 外来種（ブラックバス・ウシガエルなど）の分布を広域でモニタリング- クマ・イノシシなどの陸上野生動物の行動域を水辺から推定- 取得データを専用DXレポートシステムで即座に可視化・レポート出力

従来の生態調査は、専門家による現地潜水調査や定置網調査が主流で、高コスト・属人的・広域展開が困難という構造的な課題がありました。当社は全国411の漁業協同組合ネットワークを活用した独自の採水インフラと特許技術により、日本全国の水域を低コスト・短期間で調査できる体制を確立しています。

■ JID 2026 ブースの見どころ

フィッシュパスブース（ブース番号：56）では、実際の環境DNA分析レポートや専用DXシステムのデモを通じて、生態系データを事業・政策にどう活用するかを具体的にご紹介します。

こんな課題をお持ちの方はぜひお立ち寄りください：

【企業・事業者の方】

- TNFD・GRI・ISSB等に対応した自然資本・生物多様性の開示データが必要- 洋上風力・都市開発・インフラ整備における環境アセスメントを効率化したい- ネイチャーポジティブ経営の実践に向け、定量的な生態系モニタリングを導入したい

【自治体・行政機関の方】

- クマ・イノシシなどの獣害対策に科学的エビデンスを活用したい- 藻場再生・海域の食害対策に向けた生態系把握が必要- 地域の自然資源データを観光・産業・政策立案に活かしたい

【研究・教育機関の方】

- 広域フィールドでの生物多様性モニタリングを低コストで実施したい- 環境教育や地域連携プロジェクトにリアルな生態データを取り入れたい

また、本展示では、総務省「令和7年度 FORWARD事業」採択課題である『持続可能な河川環境保全のための連合学習を活用した周波数共同利用技術に関する研究開発』の取り組みについてもご紹介いたします。

■ 「JID 2026 by ASCII STARTUP」開催概要

株式会社フィッシュパスについて

- 開催日時：2026年3月3日（火）10:00～18:00- 会場：東京都立産業貿易センター浜松町館（2F・3F）／東京ポートシティ竹芝（東京都港区海岸1-7-1）- 主催：ASCII STARTUP- 展示ブース名：環境DNA分析を活用した生物多様性DX（ブース番号：56）- 当社出展概要：https://ascii.jp/elem/000/004/368/4368588/- イベント公式サイト：https://jid-ascii.com/

「川を囲んで、漁協と釣り人と環境・地域社会を結び、豊かさと賑わいを目指す」を理念に、遊漁券のオンライン販売システム「フィッシュパス」を運営。全国の河川・漁協と連携し、ITを活用した持続可能な内水面漁業の実現と地域活性化に取り組んでいます。 また、環境DNA事業を通じた「生物多様性DX」の推進により、科学的根拠に基づいた資源管理と地域の自然資本の可視化、そして持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

会社名： 株式会社フィッシュパス

所在地： 福井県坂井市丸岡町熊堂3-7-1-16

代表者： 代表取締役 西村 成弘

設立： 2016年10月

事業内容： オンライン遊漁券アプリ「フィッシュパス」の企画・開発・運営、環境DNA調査事業

サービスサイト：https://www.fishpass.co.jp/

コーポレートサイト： https://fishpass.jp/

本件に関するお問合せ先

株式会社フィッシュパス 広報担当

電話：0776-67-7335

メールアドレス：press@fishpass.co.jp