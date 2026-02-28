AMPTAKxCOLORSワンマンライブ！機材開放販売スタート！＆ライブ初披露となるグループ3組目のペア曲MVを公開！

株式会社STPR

株式会社STPR(本社:東京都渋谷区、代表:柏原真人、以下「STPR」)は、2026年3月20日(金・祝)・21日(土)にKアリーナ横浜にて開催する、当社所属の超多彩2.5次元歌い手アイドルグループ「AMPTAKxCOLORS」のワンマンライブ『AMPTAK海賊団xレインボーロード中88％』について、本日2026年2月28日(土)22:00より、STPR TICKET機材開放販売を開始いたしました。

あわせて、ライブで初披露を予定しているグループ3組目となる「あっきぃ」×「ぷりっつ」による新曲のMusic Videoを公開いたしました。

AMPTAKにとって本公演は、2025年5月に開催したワンマンライブ『AMPTAK 1stアルバムリリースライブ～AMPTAKxレインボーロード中77％～』から約10か月ぶりとなる待望の公演です。

これまで『日本武道館』や『ぴあアリーナMM』などで数々のステージを重ね、着実に成長を遂げてきたAMPTAKxCOLORS。2026年3月開催の『AMPTAK海賊団xレインボーロード中88％』は、その現在地を示すとともに、さらなる高みへ挑む節目のステージとなります。本公演のテーマは「海賊」。目標へ向かう“航海”を描き、公演名の「88％」には、夢へ一歩近づく姿と新たな「挑戦」の意味が込められています。応援してくださるリスナー(ファンの呼称)の皆さまとともに、Kアリーナ横浜を舞台に、AMPTAKは77％を超え、88％へと挑みます。

本公演のチケットにつきましては、STPR TICKET機材開放販売を、2月28日(土)22:00(先着)に開始いたしました。

さらに、「ちぐさくん」×「けちゃ」のペア曲『ペットに恋しちゃダメですか？』、「まぜ太」×「あっと」のペア曲『We Own The World』に続き、「あっきぃ」×「ぷりっつ」による新曲『イタズランチャ―！』のMVを公開。記念すべき初のペア曲は、「イタズラ」と「笑顔」を詰め込んだアッパーチューンとなっています。本楽曲は本公演にて初披露を予定しています。

初のペア曲とともに夢へ向かうAMPTAKの“88％”の現在地を、ぜひ会場でご体感ください。

■公演情報

【STPR TICKET機材開放販売(先着)】

【販売期間】

金曜公演

2026年2月28日(土)22:00 ～ 2026年3月19日(木)18:00

土曜公演

2026年2月28日(土)22:00 ～ 2026年3月20日(金・祝)18:00

【チケット価格】

一般指定席：8,800円(税込)

【チケットURL】

https://stpr-ticket.com/booths/amptakxcolors

≪注意事項≫

※先着販売のため、予約枚数終了次第、販売終了となります

※3/9(月)00:00以降のお支払方法はクレジットカードのみとなります

※3才以上有料

※全席指定席

※チケットは全て電子チケットとなります

STPR IDについて

STPR IDは、STPRが提供する各種サービスを1つのIDでご利用いただける無料アカウントです。

ご登録ページ：https://id.stpr.com/

■ 「あっきぃ」と「ぷりっつ」による初ペア曲『イタズランチャ―』MV情報

【MV】『イタズランチャ―』 / あっきぃ × ぷりっつ（AMPTAKxCOLORS）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZrIv-3ul7qk ]



YouTube：https://youtu.be/ZrIv-3ul7qk(https://youtu.be/ZrIv-3ul7qk)

Vocal：あっきぃ × ぷりっつ（AMPTAKxCOLORS）

Lyric / Music / Arrangement：Shu

Mix：成宮 亮

Movie：ﾔﾊｷ゛

Illust：ぴぃぱ / あまぎゆう

■場面写

■AMPTAKxCOLORS Profile

ゲーム実況、歌ってみた、ASMR台詞など、動画配信サイトを中心に様々な活動を行う6人(あっきぃ / まぜ太 / ぷりっつ / ちぐさくん / あっと / けちゃ)が集まった超多才2.5次元歌い手グループ。グループ名の「AMPTAK」はメンバーの頭文字に由来。

活動当初から動画配信に加えて音楽活動も精力的に行っており、ユニットを結成してわずか2ヶ月後の2022年12月にパシフィコ横浜国立大ホールで1stワンマンライブを開催。2023年5月には配信限定1stEP『RAINBOWxCOLORS』をリリース。TOKYO DOME CITY HALLで行った2ndワンマンライブでは、追加公演もあわせた全3公演が満員御礼。さらに、2024年3月には東名阪計9公演の1st LIVE TOURを行い全公演ソールドアウト！2024年8月には、当時の大きな目標であった日本武道館公演を大成功のもとに終える。

2025年4月に1stフルアルバム『AMPTAKxレインボーロード中77％』をリリース。これを記念し、2025年5月にはぴあアリーナMMにて自身初となるアリーナワンマンライブを開催し、2日間で約24,000人を動員、大成功を収めた。

※ご掲載の際のご注意点

「AMPTAKxCOLORS」表記に関して：x(AMPTAKとCOLORSの間)が、半角エックスになります。

オフィシャルリンク

公式サイト：https://amptak-colors.stpr.com/

公式X：https://twitter.com/ampxtak

公式YouTube：https://www.youtube.com/@AMPTAKxCOLORS

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@ampxtak

公式ツイキャス：https://twitcasting.tv/c:ampxtak/

公式LINE：https://lin.ee/c0BgCRP

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/