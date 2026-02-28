春からの生活にボランティアをプラス！札幌市内で合同ボランティア説明会を開催
2026年3月7日（土）「子育て世帯を応援する札幌市内の５団体による合同ボランティア説明会（第一回）」を開催します！
4月からの生活に「ボランティア」をプラスしたい方に向けた説明会です。
とき：3月7日（土）14時～16時
ところ：札幌エルプラザ 3階工芸室
（札幌駅北口から徒歩2分）
内容：５団体がそれぞれのブースで、活動に興味がある方にボランティア活動について説明を行います。随時行いますので、時間内は入退室自由です。
参加：特に申し込みは必要ありません。直接会場にお越しください。
参加費：無料。ただし、当日に会場で令和8年度のボランティア登録をしたい方は、それぞれの団体の会費分をなるべくお釣りのない形でお持ちください。
持ち物：筆記具
参加団体：敬称略五十音順
１.NPO法人麻生キッチンりあん
２.公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン
３.NPO法人ひとり親とこどもふぉーらむ北海道
４.NPO法人フードバンクイコロさっぽろ
５.NPO法人ボラギャング
まずは、どんな団体があるのか？どんな活動内容なのか？
を気軽に知っていただく機会とします。
あらかじめ各団体が募集する人の条件などが一目で分かるようになっています。そうすることで、お互いのミスマッチが起きないようにしています。