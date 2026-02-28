【開催レポート】第２回公民連携泉南観光ビジョンミーティングを開催
2026年2月27日、泉南市内にて「泉南観光ビジョンミーティング」を開催いたしました。
本ミーティングは、泉南市観光協会とCOMMON株式会社が連携し実施。自治体、観光協会、商工会、地域内外企業など約30名が参加し、「食×観光」をテーマに地域の未来ビジョンを共有しました。
本取り組みは、泉南市の観光・食・地域事業者・行政が横断的につながり、具体的な連携とアクションを生み出すことを目的とした共創型ミーティングです。
今回のテーマは食と観光
分野問わず様々な関係者や事業者が参加
泉南市のHPでも今回の取り組みは広報していただいています。
泉南市のホームページ :
https://www.city.sennan.lg.jp/kakuka/seichousenryaku/promotion/kankou/kankoukyoukai/11869.html
COMMON株式会社の取り組み事例は下記のページ
COMMONの取り組み事例 :
https://common.or.jp/category/town-dev/
■ 開催背景
地域には魅力ある資源があるにもかかわらず、「横断的な連携の場」が不足している--。
多くの自治体が抱えるこの課題に対し、泉南市では“食”を起点にした観光活性モデルづくりに挑戦しています。
今回のビジョンミーティングでは、泉南チャーハンプロジェクトをきっかけに、
- 地域資源をどう観光価値に変えるか
- 公民連携をどう具体化するか
- 地域内外の企業をどう巻き込むか
をテーマに、実践的な対話を行いました。
1｜開会挨拶・ビジョン共有
南紀白浜エアポートの森重様
泉南市観光協会会長の片木様
南紀白浜エアポート 森重様より開会挨拶。
南紀白浜ビジョンミーティングの創設者の森繁様より、食×観光×地域連携による価値創出の方向性が示されました。
続いて、泉南市観光協会 会長 片木様より、地域事業者との連携強化に向けた期待が語られました。
2｜第一部：泉南チャーハンプロジェクト説明・試食会
泉南チャーハン第一人者の高島様
チャーハンの試食を実食
地域内外からプロジェクトに参画した3つの事業者の異なるチャーハン
泉南産タコ・玉ねぎを活用した「泉南チャーハン」のコンセプト説明と試食を実施。
泉南チャーハンプロジェクトとは
泉南市観光協会が、地域食材の魅力発信と観光誘客を目的に立ち上げた「泉南チャーハンプロジェクト」。タコと泉南産玉ねぎを使った自由な発想のチャーハンで、泉南の新たなご当地ブランド創出を目指します。
泉南チャーハンプロジェクトについて :
https://welcome-sennan.com/news/2601_sennan_chahan_project
株式会社フードプライド 高島様よりプロジェクトの背景・今後の展開案が共有され、参加者は試食を通じて
- メニュー改良案
- 観光導線との連携
- SNS活用による拡散施策
- 店舗展開の可能性
など、具体的なアイデアを出し合いました。単なる“商品開発”にとどまらず、「地域観光コンテンツ」として育てていく構想が共有されました。
3｜第二部：ワークショップ「GIVE & HELP」
宮本様
宮本様考案のワークショップ「GIVE & HELP」
ファシリテーター：
株式会社Landa 代表取締役 宮本倫明様
COMMON株式会社 増田
参加者が「できること（GIVE）」と「助けてほしいこと（HELP）」を可視化。食×観光における連携可能性を整理しました。その結果、
- 原材料提供と飲食店のマッチング
- 観光イベントとの連動企画
- 広報・PR協力
- 企業との共同商品化
- 具体的な実証実験案
など、複数のビジネス発展可能性が生まれました。「対話で終わらない」「実行を前提とした設計」が、本ミーティングの特徴です。
4｜交流会
地元食材を使った料理
食事をとりながらの交流へ
歓談・名刺交換の時間では、自治体、観光協会、商工会、企業間で積極的な情報交換が行われました。
参加者からは、
「このモデルを自地域でも実施したい」
「食を起点に公民が同じテーブルに立てるのは意義深い」
「具体的に動き出せる場になった」
といった声が寄せられました。
■ 泉南モデルの特徴
・ 食を観光戦略に昇華
・ 公民が対等に議論する場づくり
・ 企業参画型の設計
・ ワークショップで具体化
・ 交流まで一体設計
単発イベントではなく、「地域実装型の共創モデル」として設計されています。
■ 他自治体・地域への展開について
本ビジョンミーティングの設計は、
- 観光振興を進めたい自治体
- 食を活かした地域プロモーションを行いたい地域
- 公民連携を具体化したい市町村
- 地域内外企業を巻き込みたい観光協会
にとって再現可能なモデルです。
COMMON株式会社では、各地域の課題や資源に応じたカスタマイズ設計を行い、「地域ごとの共創ビジョンミーティング」の企画・伴走支援を実施しています。
■ 今後の展開
泉南チャーハンプロジェクトを起点に、
- 店舗展開
- 観光イベント連動
- 視察受入れ
- 他地域との横展開
を進めてまいります。泉南から始まった食×観光×官民連携の取り組みを、全国へ。
■ 視察・連携のご相談
本取り組みに関心のある自治体様・観光協会様・商工会様・企業様からの視察・連携相談を受け付けております。
地域資源を“つなぐ”ことで、新しい観光とビジネスを生み出す。
その第一歩を、共に踏み出しませんか。
