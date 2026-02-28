【開催レポート】第２回公民連携泉南観光ビジョンミーティングを開催

COMMON株式会社

2026年2月27日、泉南市内にて「泉南観光ビジョンミーティング」を開催いたしました。

本ミーティングは、泉南市観光協会とCOMMON株式会社が連携し実施。自治体、観光協会、商工会、地域内外企業など約30名が参加し、「食×観光」をテーマに地域の未来ビジョンを共有しました。

本取り組みは、泉南市の観光・食・地域事業者・行政が横断的につながり、具体的な連携とアクションを生み出すことを目的とした共創型ミーティングです。

今回のテーマは食と観光分野問わず様々な関係者や事業者が参加

泉南市のHPでも今回の取り組みは広報していただいています。

■ 開催背景

地域には魅力ある資源があるにもかかわらず、「横断的な連携の場」が不足している--。

多くの自治体が抱えるこの課題に対し、泉南市では“食”を起点にした観光活性モデルづくりに挑戦しています。

今回のビジョンミーティングでは、泉南チャーハンプロジェクトをきっかけに、

- 地域資源をどう観光価値に変えるか- 公民連携をどう具体化するか- 地域内外の企業をどう巻き込むか

をテーマに、実践的な対話を行いました。

1｜開会挨拶・ビジョン共有

南紀白浜エアポートの森重様泉南市観光協会会長の片木様

南紀白浜エアポート 森重様より開会挨拶。

南紀白浜ビジョンミーティングの創設者の森繁様より、食×観光×地域連携による価値創出の方向性が示されました。

続いて、泉南市観光協会 会長 片木様より、地域事業者との連携強化に向けた期待が語られました。

2｜第一部：泉南チャーハンプロジェクト説明・試食会

泉南チャーハン第一人者の高島様チャーハンの試食を実食地域内外からプロジェクトに参画した3つの事業者の異なるチャーハン

泉南産タコ・玉ねぎを活用した「泉南チャーハン」のコンセプト説明と試食を実施。

泉南チャーハンプロジェクトとは

泉南市観光協会が、地域食材の魅力発信と観光誘客を目的に立ち上げた「泉南チャーハンプロジェクト」。タコと泉南産玉ねぎを使った自由な発想のチャーハンで、泉南の新たなご当地ブランド創出を目指します。

泉南チャーハンプロジェクトについて :https://welcome-sennan.com/news/2601_sennan_chahan_project

株式会社フードプライド 高島様よりプロジェクトの背景・今後の展開案が共有され、参加者は試食を通じて

- メニュー改良案- 観光導線との連携- SNS活用による拡散施策- 店舗展開の可能性

など、具体的なアイデアを出し合いました。単なる“商品開発”にとどまらず、「地域観光コンテンツ」として育てていく構想が共有されました。

3｜第二部：ワークショップ「GIVE & HELP」

宮本様宮本様考案のワークショップ「GIVE & HELP」

ファシリテーター：

株式会社Landa 代表取締役 宮本倫明様

COMMON株式会社 増田

参加者が「できること（GIVE）」と「助けてほしいこと（HELP）」を可視化。食×観光における連携可能性を整理しました。その結果、

- 原材料提供と飲食店のマッチング- 観光イベントとの連動企画- 広報・PR協力- 企業との共同商品化- 具体的な実証実験案

など、複数のビジネス発展可能性が生まれました。「対話で終わらない」「実行を前提とした設計」が、本ミーティングの特徴です。

4｜交流会

地元食材を使った料理食事をとりながらの交流へ

歓談・名刺交換の時間では、自治体、観光協会、商工会、企業間で積極的な情報交換が行われました。

参加者からは、

「このモデルを自地域でも実施したい」

「食を起点に公民が同じテーブルに立てるのは意義深い」

「具体的に動き出せる場になった」

といった声が寄せられました。

■ 泉南モデルの特徴

・ 食を観光戦略に昇華

・ 公民が対等に議論する場づくり

・ 企業参画型の設計

・ ワークショップで具体化

・ 交流まで一体設計

単発イベントではなく、「地域実装型の共創モデル」として設計されています。

■ 他自治体・地域への展開について

本ビジョンミーティングの設計は、

- 観光振興を進めたい自治体- 食を活かした地域プロモーションを行いたい地域- 公民連携を具体化したい市町村- 地域内外企業を巻き込みたい観光協会にとって再現可能なモデルです。

COMMON株式会社では、各地域の課題や資源に応じたカスタマイズ設計を行い、「地域ごとの共創ビジョンミーティング」の企画・伴走支援を実施しています。

■ 今後の展開

泉南チャーハンプロジェクトを起点に、

- 店舗展開- 観光イベント連動- 視察受入れ- 他地域との横展開

を進めてまいります。泉南から始まった食×観光×官民連携の取り組みを、全国へ。

■ 視察・連携のご相談

本取り組みに関心のある自治体様・観光協会様・商工会様・企業様からの視察・連携相談を受け付けております。

地域資源を“つなぐ”ことで、新しい観光とビジネスを生み出す。

その第一歩を、共に踏み出しませんか。

