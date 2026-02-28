マンガ家生活拠点で大規模栄誉機会イベントを初開催

特定非営利活動法人LEGIKA

特定非営利活動法人LEGIKA（所在地：東京都品川区、理事長：小崎 文恵、以下「LEGIKA」）は、若手マンガ家のキャリア支援イベント「LEGIKA UP 2025」を、2026年1月28日に「上池台トキワソウルーム」（東京都大田区）にて開催しました。「上池台トキワソウルーム」は、マンガ家育成事業「トキワ荘プロジェクト」のシェアハウスとして2025年7月1日にオープンした大規模生活拠点（全55室）です。今回、LEGIKAの運営史上はじめて、シェアハウス内でのイベント開催となり、ハウス内に居住する参加者だけでなく、他ハウス参加者や卒業生、マンガ関係者が一堂に会し、大規模なイベントスペース機能を生活空間内に備えた「上池台トキワソウルーム」の価値を改めて感じさせるものとなりました。

プロとしてのキャリアづくりを学術論文等から紹介

最も活躍した作家に贈られる 「LEGIKA UP 大賞」 には、作画を担当した『ガールズ・アット・ジ・エッジ』が株式会社ジーオーティー「COMIC MeDu」にて連載され、単行本２巻・３巻・４巻が発売されたハトリアヤコさんが選出されました。また、ハトリアヤコさんには、副賞として株式会社ワコム様より液晶ペンタブレット「Wacom Cintiq 16」等が贈呈されました。

LEGIKA UP 2025 開催の狙い

「LEGIKA UP 2025」は、100名以上を収容可能な広大な共用空間を持つ「上池台トキワソウルーム」で初めて開催しました。前年7月にオープンした同施設は、マンガ家が寝泊まりをするシェアハウスでありながら、創作活動に打ち込めるコワーキング施設という側面を持ちます。さらに大規模イベント施設という三要素が揃うことで、日常生活の場からシームレスに飛躍のチャンスをつかむことができるという価値を持ちます。本イベントでは、施設のポテンシャルを多くの方に示す場として計画・実施されました。

マンガ家は社会に大きな影響力を及ぼしうる職業です。人間的にも尊敬されるような高い倫理観を持ち、持続可能な作品づくりに打ち込める人材を、既存の出版社とは全く異なるスタイルで組織的・構造的に育成していきます。

普段飲食と歓談の場となるラウンジを使用出張編集部の会場となったワークスペース

LEGIKA UP 2025 受賞者一覧

LEGIKA UP 大賞

受賞者名：ハトリアヤコ

対象作品：『ガールズ・アット・ジ・エッジ』(「COMIC MeDu」２巻・３巻・４巻単行本発売）、『非日常な彼女』(「月刊！スピリッツ」イラスト寄稿)

LEGIKA UP 金賞

受賞者名：栗みや

対象作品：『蛇神くんは寒いと変身しちゃうから』(スクウェア・エニックス「ガンガンコミックスpixiv」１巻単行本発売）

LEGIKA UP 銀賞

受賞者名：宮澤大樹

対象作品：『ギロのサーカス』（集英社「少年ジャンプ＋」読み切り掲載）、『竜追い人』（「コミックバンチKai」 第2回月例漫画賞 佳作受賞・読み切り掲載）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RZgYXRh9EhQ ]

LEGIKA UP 2025 開催概要

イベント名：LEGIKA UP 2025

開催日時：2026年1月28日（水）

開催場所：東京都大田区 上池台トキワソウルーム

参加者数：約70名

上池台トキワソウルーム 物件概要

所在地：東京都大田区上池台5-37-8 スタイリオウィズ上池台

延床面積：2,543.26平方メートル

総居室数：55室（うちアトリエプラン付き居室34室）

事業主：東急株式会社

貸主・運営管理：特定非営利活動法人LEGIKA

URL：https://www.tokiwa-so.net/tokiwa-so/list/kamiikedai-tokiwasoroom

関連情報

トキワ荘プロジェクト概要

サービスコンセプト：中長期的にプロのマンガクリエイターとして活躍することを目指し、共に暮らし、共に競い、共につくることをキャリアづくりのキーとしてマンガ人材開発に取り組む 現参加人数：62名（2025年03月24日現在）

ハウス数：直営3棟、提携2棟（2026年02月28日現在） 輩出した代表的な作家：西修（代表作「魔入りました！入間くん」）、カメントツ（代表作「こぐまのケーキ屋さん」）、藏丸竜彦（代表作「数学ゴールデン」）、西村ツチカ（代表作「北極百貨店のコンシェルジュさん」）、雲母坂盾（代表作「ドリトライ」）ら

総参加者数：712名（2025年12月18日現在）

プロデビューしたマンガ家総数 *1：通算212名（2025年12月18日現在）

サービスURL：https://www.tokiwa-so.net/

*1 参加前にプロデビュー実績がある者を含む

LEGIKAについて

団体名：特定非営利活動法人LEGIKA（呼称：レジカ）

所在地：〒141-0001 東京都品川区北品川5-5-15 大崎ブライトコア4階 SHIP

代表者：理事長 小崎文恵

設立： 2009年10月30日（設立登記日）

URL： https://www.legika.jp/

事業内容：高品質マンガ制作事業「レジカスタジオ」、マンガ家育成事業「トキワ荘プロジェクト」、シェア型学生寮事業「チェルシーハウス」等を展開。