リサーチフェロー制度創設のお知らせ

NPO法人おりがみ（代表理事：都築則彦、事務所：千葉県習志野市津田沼7-11-10）は、この度「リサーチフェロー制度」を創設いたしました。

本制度は、おりがみの多様な実践をより高い質へと発展させるとともに、研究者・実践者の皆さまと協働しながら、社会に対して知見を発信していくことを目的とした制度です。

■ 制度創設の背景

おりがみはこれまで、

・若者と地域をつなぐ協働事業

・障害のある方と若者の出会いを創出するプロジェクト

・全国規模のボランティアフォーラムの開催

・多文化背景を持つ子どもたちへの学習支援

など、分野横断的な実践を積み重ねてきました。

活動が広がる中で、

・実践をどのように言語化するか

・成果やプロセスをどう整理するか

・他地域・他団体に再現可能な形で共有できるか

といった課題も見えてきました。

リサーチフェロー制度は、こうした課題に応えるための仕組みです。

■ 制度の目的

本制度は、次の3点を柱としています。

１. おりがみの活動のクオリティ向上

第三者的・研究的視点を取り入れ、実践の振り返りと改善を進めます。

２. 研究ネットワークの活用

研究者との協働を通じて、新たな視座や方法論を取り入れます。

３. 知見の外部発信

実践で得られた知見を、報告書・論文・メディア等を通じて社会に還元します。

おりがみはこれまで、現場での挑戦を大切にしてきました。

今後、研究会の開催や実践との接続を進めながら、おりがみの実践を「組織の資産」として蓄積し、社会へ共有していく段階に入ります。

リサーチフェロー制度は、そのための基盤づくりです。

実践の現場と研究の視点が交わることで、より質の高い社会参画の仕組みを生み出していきます。