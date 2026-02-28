【奥湯河原温泉 海石榴 つばき】春限定「あなたにご褒美 つばきボディ」のご案内

野口観光マネジメント株式会社

野口観光リゾートマネジメント株式会社

海石榴 つばき（神奈川県足柄下郡湯河原町宮上776/執行役員支配人 雑賀弘）

いつも海石榴 つばきをご愛顧賜り、誠にありがとうございます。

海石榴 つばき内スパ「LAVILLA SPA」では、春の季節に合わせ、

湯河原の自然が育んだ恵みを全身で味わう、期間限定のボディトリートメントプランをご宿泊者様限定にてご用意いたしました。

古くから美肌の象徴として親しまれてきた国産の生椿オイルを贅沢に配合し、乾燥しがちな素肌と身体をしっとりと包み込みます。

さらに、湯河原の地で収穫された柑橘オイルをブレンド。みずみずしく澄んだ香りが深い呼吸を誘い、心の緊張までやさしく解きほぐします。

LAVILLA SPA

■プラン詳細

期間：2026年2月1日～3月31日／ご宿泊者様限定

料金：60分コース 20,000円（税込）・90分コース 25,000円（税込）

概要：国産生椿オイルと湯河原産柑橘オイルを使用した、全身ボディトリートメント。

肌なじみの良いオイルが、素肌に深いうるおいと艶を与え、

心身ともに満たされる贅沢な癒しの時間へと導きます。

場所：海石榴 つばき 2階「LAVILLA SPA」

営業時間：14:00～22:00（最終受付 21:30）

※期間中、本プランをご利用のお客様には、ヒマラヤ岩塩のバスソルトをプレゼントいたします。

ご宿泊前のお問い合わせ・ご相談は、下記までご連絡ください。

湯河原予約センター：0570-026577（受付時間 10:00～17:00）

静寂に包まれた空間で、春ならではの恵みを感じる特別なスパ体験をぜひお楽しみください。

皆様のご利用を心よりお待ち申し上げております。

◆◆公式ホームページ限定特典◆◆

1、公式サイトから会員登録しご予約すると、以下二点のご優待が受けられます。

１. 会員限定価格（宿泊代金5％引き）のご提供。

２. 宿泊代金の5％がポイントとして貯まります。

2、以下二点の優待特典より、いずれかお好きな特典をお選びいただけます。

１. 湯河原駅から往復送迎（1滞在1往復）いたします。

予めご指定いただいたお時間に湯河原駅からの送迎タクシーをご手配いたします。

２. 館内利用券3,000円分（1滞在1予約につき1枚）プレゼントいたします。

海石榴 つばき 公式ホームページ :https://www.tubaki.net/ご予約はこちらからどうぞ