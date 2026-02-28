【奥湯河原温泉 山翠楼SANSUIROU】春限定 温巡りスパプランのご案内
野口観光リゾートマネジメント株式会社
山翠楼 SANSUIROU（神奈川県足柄下郡湯河原町宮上673/執行役員支配人 石田圭司）
いつも山翠楼 SANSUIROUをご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
当館スパ「SANATIO SPA」では、春を迎える季節に合わせ、
“温めることで、ゆるみ、巡り、整う” をテーマとした
春限定のシーズナルプランをご宿泊者様限定にてご用意いたしました。
小豆の自然な温熱と、湯河原産蜜柑オイルの爽やかな香りを取り入れた温感トリートメントが、
冷えや緊張を和らげ、心と身体を本来のリズムへと導きます。
SANATIO SPA
■プラン詳細
1.温巡り ボディトリートメント（50分） 13,000円（税込）
蒸気の温もりが心地よいあずきピローで腰を温め、体幹から整えるボディケア。
首・肩・お腹・腰をやさしく温めることで、冷えや疲れを和らげ、巡りを促します。
温もりに包まれる、深いリラクゼーションをご体感ください。
2.温巡り フェイシャル（50分） 15,000円（税込）
顔全体の血行を促し、くすみやむくみを和らげ、明るくすっきりとした印象へ。
首・肩の巡りを整え、お腹を温めることで呼吸が深まり、心身をゆるめます。
温熱で整える、癒しのフェイシャルトリートメントです。
3.温巡り ボディ＆フェイシャル（90分） 20,000円（税込）
蒸気の温もりで全身を整える、春限定のトータルトリートメント。
ボディでは目元・首肩・お腹・腰を温め、冷えや緊張を和らげながら巡りを促進。
フェイシャルでは顔全体の血行を促し、心身を深くゆるめていきます。
期間：小豆と湯河原蜜柑の温巡りスパプラン（期間：2026年2月1日～3月31日／ご宿泊者様限定）
場所：山翠楼 常盤第5階 「SANATIO SPA」
営業時間：14:00～22:00（最終受付21:30）
※期間中、対象コースをご利用のお客様には、ヒマラヤ岩塩のバスソルトをプレゼントいたします。
ご宿泊前のお問い合わせ・ご相談は、下記までご連絡ください。
湯河原予約センター：0570-026577（受付時間 10:00～17:00）
ヒマラヤ岩塩のバスソルト
春の訪れを感じるこの季節に、
温もりに満たされる特別なスパ体験をぜひお楽しみください。
皆様のご利用を心よりお待ち申し上げております。
◆◆公式ホームページ限定特典◆◆
公式ホームページからのご予約限定で、特典をご利用頂けます。※特典の換金・返金不可
1.Nポイント会員限定価格（宿泊代金5％引き）でご提供
2.宿泊代金の5％が次回ご利用いただけるポイント（Nポイント）として加算
3.館内利用券3,000円分（1滞在1予約につき）
山翠楼 公式ホームページ :
https://sansuirou.co.jp/
山翠楼のご予約はこちらからどうぞ