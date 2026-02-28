B2福岡｜2日連続の延長戦、激闘の末に惜敗

ライジングゼファーフクオカ株式会社

2026年2月28日（土）に開催した、りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 シーズン【ライジングゼファーフクオカ vs.信州ブレイブウォリアーズ】戦は、“福岡 85-91 信州”で福岡の敗戦となりました。

【試合結果】

【福岡】85-91【信州】

1Q 23-19

2Q 13-21

3Q 23-19

4Q 20-20

OT 6-12

【戦評】

＜前半＞

延長戦までもつれ込んだ死闘の末の勝利から一夜、興奮冷めやらぬまま、信州とのGAME2に挑む。試合は初めてスターティング5に名を連ねた#6下山が迷いなくバンクショットを沈め先制。さらには2本連続で3Pシュートを射抜き、序盤からその抜擢に応える躍動を見せる。しかし、信州も#24ダウム、#50マーシャルを中心に内外から得点を重ね応戦。その後は両チームにターンオーバーが続き、ポゼッションとリードが激しく入れ替わる展開に。#30ウッドベリーが効果的に得点を重ねるも、流れはどちらにも傾ききらないまま、最初の10分を終えた。

2Q開始早々、信州はオフェンス、ディフェンスともにギアを上げ、#4小玉、マーシャルの3Pシュートでリードをひっくり返すと、さらにマーシャルにもう一本射抜かれ福岡は差を広げられてしまう。さらには強烈なプレスで、福岡は相次いでオフェンスファウルを取られる展開に。ファウルトラブルによって下山とウッドベリーを欠く福岡は、攻撃のリズムを掴めずシュートすら打てない苦しい時間が続く。それでも#0會田の3Pシュートで重い空気を打ち破ると、#24バーレルもインサイドで体を張って奮闘。もぎ取ったフリースローを落ち着いて2本揃え、点差を縮める。しかし、#15チェンバースの3Pシュートで再びリードを広げられ、4点ビハインドで試合を折り返した。

＜後半＞

コートに戻った下山がジャンパーを沈め、後半最初の得点を奪う。さらにこの試合3本目となる3Pシュートも射抜き、再び存在感を示す。すると、勢いそのままにもう一本を沈め、福岡はついに逆転に成功。下山はなおも果敢にペイントへと切り込み、バスケットカウントをもぎ取る。信州も#11小栗の連続ジャンパーなどで食らいつくが、#7西川が3Pシュートで応戦。そして下山がこの日5本目の3Pシュートでチームをさらに前に押し出す。しかし、ファウルトラブルを抱えた福岡は守備の強度を保てず、その隙を信州に突かれる。徐々に点差を詰められると、ダウムの3Pシュートでスコアは再びタイに。

同点で迎えた勝負の最終クォーター。バーレルがインサイドで粘り強く得点を奪い、福岡が一歩前に出るも、信州もすかさず応戦。一進一退の攻防となる。會田が3Pシュートを沈めて均衡を破ると、ウッドベリーもインサイドで強さを発揮。しかし、信州も簡単には崩れない。今節から合流した#22オブライエンがバスケットカウントを沈めて会場を沸かせると、さらにチェンバースが外角を射抜く。福岡は再びリードを奪われ、試合は緊迫の終盤へともつれ込んだ。福岡はファウル4つを抱える下山をコートへ戻し、勝負に出る。すると西川が3Pシュートを沈め、再び同点に追いつく。さらに西川はファウルを受けながら外角を射抜き、4点プレーを完成させて福岡が再び前へ出る。わずか2点のリードで迎えた残り17秒、今節リバウンドで奮闘してきた#34アギラールがフリースローを沈め3点差とするも、残り12秒、チェンバースが2本のフリースローを沈めリードは1点差に詰まる。下山のフリースローで再び2点差とするが、残り5秒、ダウムにインサイドを突かれ、土壇場で同点に追いつかれる。試合は2日連続での延長戦へともつれ込んだ。

＜OT＞

緊張感が張り詰める延長戦。バーレルがインサイドで存在感を示し、バスケットカウントを沈める。しかし、リーグ1位の成功率を誇る#5土屋の3Pシュートでリードを奪われる。さらにチェンバースも続き、アウェーの歓声が一気に膨らむ。福岡は点差を広げられる苦しい展開となり、ターンオーバーも重なって攻撃のリズムを作れない。残り11秒、#23村上が3Pシュートを沈めて粘り強く食らいつくも、激闘の末、わずかに及ばず、悔しい敗戦となった。

【コメント】

福島雅人HC

両日ともに、信州さんという力のある相手に対して、選手たちは最後まで戦い抜いてくれました。その姿勢は本当に称えたいと思います。

今日の試合は、延長に入る前の4Qのクロージングで、いくつか悔やまれるポゼッションがありました。しかし、その責任は私にあります。ベンチワークも含めて、より良い形でゲームを締めくくる準備をさせるべきでした。

アウェー6連戦を5分で終えました。次のホームゲームでは必ず勝ち越せるよう、しっかり準備して臨みたいと思います。

下山瑛司選手

流れが良い時間帯に、10点ほど離せる可能性がある場面もありましたが、自分たちのターンオーバーやコミュニケーションミスから3Pシュートやイージーレイアップを許してしまいました。点差を広げられる場面でしっかり遂行できるようにしていきたいです。

■初のスタート起用について

スタートでもセカンドでも、やることは変わりません。アタックして相手のディフェンスを崩し、チームのオフェンスの流れをつくること、そしてアグレッシブに守ること。どの立場でも自分の役割を果たすつもりで臨みました。

■次節、特別指定選手としての最終戦に向けて

特別指定選手として、ファンの皆さまの前でプレーできるのも残りわずかです。3か月間の恩返しとして、最後は2つ勝って、気持ちよく次のステップに進めるよう全力で戦います。

