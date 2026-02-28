【社会人400名調査】「アプリ婚活」はもう限界？婚活に絶対おすすめできない出会いの場とは？

株式会社Presia

結婚相談所Presia(https://presia.jp/agent/)（株式会社Presia）は、20代～50代の社会人男女400名を対象に、「恋活・婚活における『出会いの場』実態調査レポート2026」を実施しました。

出会いの手段として「マッチングアプリ」が定着した昨今ですが、いざ「結婚相手探し」を見据えた活動になると、その評価は大きく変わることが判明しました。手軽に出会える反面、「目的のズレ」や「トラブル」に疲弊する男女の声が多数寄せられており、真剣なパートナー探しにおいて「結婚相談所」や「知人の紹介」といった確実性の高い出会いが見直されています。

【本調査のサマリー】

恋活では大人気の「アプリ」が、婚活では順位を下げる結果に

- 「恋活」におすすめの出会いの場、第1位は「マッチングアプリ（114票）」- 「婚活」になるとマッチングアプリは順位を下げ、「結婚相談所（74票）」が上位へ- 婚活に「絶対におすすめできない場所」、上位に「飲み屋」「SNS」「マッチングアプリ」がランクイン

まず、「恋人作り（恋活）」と「結婚相手探し（婚活）」それぞれの目的において、最もおすすめな出会いの場を調査しました。

アンケートの集計結果の内訳は以下の通りです。

「恋活（恋人作り）」に最もおすすめな出会いの場（単一選択）- マッチングアプリ：114票- 友人からの紹介：98票- 趣味のオフ会・イベント：44票- 職場・取引先：38票- 飲み屋・バー・クラブ：25票- SNS：18票- 社会人サークル：14票- 合コン：13票- 習い事：11票- 街コン：9票- 結婚相談所：7票- 昔の友人に連絡：4票- 婚活パーティー：3票- 異業種交流会・セミナー：2票「婚活（結婚相手探し）」に最もおすすめな出会いの場- 友人からの紹介：113票- 結婚相談所：74票- マッチングアプリ：68票- 職場・取引先：46票- 趣味のオフ会・イベント：22票- 婚活パーティー：21票- 習い事：13票- 昔の友人に連絡：11票- 社会人サークル：9票- 飲み屋・バー・クラブ：5票- SNS：5票- 街コン：5票- 合コン：4票- ボランティア：2票- 異業種交流会・セミナー：2票

恋活では圧倒的1位だった「マッチングアプリ」ですが、婚活目的になると順位を下げ、代わりに「結婚相談所」が大きく票を伸ばす結果となりました。手軽に多くの人と出会えるツールは恋愛向けとして支持される一方で、将来を見据えた活動になると「身元の確かさ」や「真剣度」を重視する傾向が強まることがわかります。

▼結婚相談所を選んだ理由

「最初から結婚を前提に活動している人だけが登録しているため、目的のズレが少ないと感じたからです。独身証明書や収入証明書の提出が必要なところも多く、身元がはっきりしている安心感があります」（30代・男性）

「恋人をつくるなら知人の紹介などでもいいと思いますが、結婚となったら話が変わってくるのかなと思い、一番無難な結婚相談所を選びました。お互いの目的が一致していると分かっている状態なので、好みが合えば話が進みやすい」（20代・女性）

▼マッチングアプリを選んだ理由

「街コンや結婚相談所はお金がかかってしまうので、気軽にしやすいマッチングアプリをしました。気に入らない男性がいた場合はブロックすれば良いし、自分の好きなタイミングでやめたりまたやり始めたりができて良い」（30代・女性）

「アプリ婚活」はもう限界？絶対におすすめできない場所トップ3

続いて、「婚活（結婚相手探し）において、絶対におすすめできない出会いの場」を調査したところ、現代ならではのリアルな実態が浮き彫りになりました。

「婚活（結婚相手探し）」に絶対におすすめできない出会いの場（複数選択可）

- 飲み屋・バー・クラブ：185票- SNS：98票- マッチングアプリ：95票- 街コン：55票- 合コン：48票- 職場・取引先：44票- 昔の友人に連絡：34票- オンラインサロン：29票- 友人からの紹介：26票- 婚活パーティー：26票- 異業種交流会・セミナー：22票- 結婚相談所：16票- 社会人サークル：6票- 趣味のオフ会・イベント：4票- ボランティア：4票- 習い事：2票

手軽に出会える「飲み屋」「SNS」「マッチングアプリ」がワースト3を独占しました。自由記述からは、相手の素性が分からないことへの不安や、実際に遭遇したトラブルに対する疲労の声が多数寄せられています。

▼マッチングアプリをおすすめしない理由

「数週間やり取りして信頼できそうだと思い実際に会ったところ、プロフィールの職業や年齢が事実と違っていました。友人からも既婚者だったと後で判明した例を聞いており、誰にでも安心しておすすめできるものではないと感じました」（30代・女性）

▼SNSをおすすめしない理由

「相手がどういう人がよく分からない。顔も知らない人も多いし、SNSだと手軽に出会える反面、選択肢も多すぎて選びきれない面もあると思います」（20代・女性）

▼飲み屋・バーをおすすめしない理由

「お酒の席って楽しいし、運命的な出会いみたいな錯覚に陥りやすいんですけど、翌日シラフになったら『あれ？』ってなること多いですよね。若い頃、実はお酒癖がものすごく悪くて警察沙汰になりかけた人がおりトラウマです」（50代・女性）

手軽なツールは「出会いの数」を最大化できますが、その中に混ざる「遊び目的」「既婚者」「プロフィール詐称」を見極めるための時間と精神的負担が非常に大きく、結果として成婚への遠回りになっている現状がうかがえます。

失敗しないパートナー選びは「環境選び」から

今回の調査から、恋人探しと結婚相手探しでは「適切なフィールドが違う」ということが明確になりました。出会いのツールが多様化した現代だからこそ、「なんとなく手軽だから」という理由で婚活の場を選ぶと、時間や労力を大きく無駄にしてしまうリスクがあります。

結婚を真剣に考えるのであれば、「身元が保証されている」「全員が結婚を目的としている」という安全な環境に身を置くことが、遠回りしない成婚への最短ルートだと言えます。

結婚相談所Presia 代表 来島美幸からのコメント

マッチングアプリは今や立派な出会いのツールとして定着しましたが、本調査の結果からもわかる通り、「恋人作り」と「結婚相手探し」では求められる環境がまったく異なります。

手軽に出会える反面、結婚に対する真剣度の違いや、プロフィールの信憑性に悩まされ、「アプリ疲れ」に陥ってしまう方は決して少なくありません。婚活において最も貴重な資産は「時間」です。遠回りをして精神的に疲弊してしまう前に、全員が結婚を目的とし、身元が保証された安全な環境を選ぶことが、結果的に成婚への最短ルートとなります。

本調査が、皆様の貴重な時間と労力を無駄にしない「出会いの場選び」の参考になれば幸いです。

結婚相談所Presiaについて

結婚相談所Presiaは、チャンネル登録者数15万人超のYouTuber・来島美幸が代表を務める結婚相談所です。「感覚」や「運」だけに頼らない、論理的なパートナー選びのノウハウを体系化し、これまで多数の成婚を実現してきました。最大の特徴は、カウンセリングからお見合いまで全てをオンラインで完結できること。居住地や多忙なライフスタイルに縛られることなく、全国どこからでも質の高い出会いを追求できる、現代のニーズに即した「新しいパートナー探しの形」を提供しています。

＜アンケート調査概要＞

調査対象：20代～50代の社会人男女400名

調査時期：2026年2月

調査機関：株式会社SUNCORE(https://school-plus.org/suncore/)との共同調査

調査方法：インターネットを使用した任意回答

調査レポート名：恋活・婚活における「出会いの場」実態調査レポート2026

※掲載しているグラフや内容を引用する場合は、「結婚相談所Presia」と明記し、こちらのページ（https://presia.jp/hate-app/）へのリンク設置をお願いします。