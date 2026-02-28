AIで量産したそのスカウトメール、候補者に見抜かれていませんか？採用AIエージェント”Tasonal”のAIスカウトが「企業独自の強み」と「候補者のキャリア文脈」をフィットさせる機能を提供開始

株式会社SAIRAI

HR領域のAIサービスを提供する株式会社SAIRAI（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：平井瑞樹、以下「SAIRAI」）は、AI採用プラットフォーム「Tasonal（タソナル）」のAIスカウト機能において、「ペルソナ設計」および「訴求軸管理」の2つの新機能の提供を開始したことをお知らせいたします。ぜひ無料トライアルにてお試しください。

Tasonal AIスカウト：https://tasonal.com/features/scouting/

AIスカウトツールの普及により「名前やスキルを差し込んだだけ」のスカウトが市場に溢れ、

候補者に見抜かれて返信率が伸びないという課題が顕在化しています。

本機能は、企業の強みと候補者像を構造化し、「なぜあなたに声をかけたのか」「なぜ自社なのか」が伝わるスカウト文面をAIが自動生成します。スカウトは候補者との最初の接点です。

ここで「自分のキャリアを理解してくれている」という信頼を築くことが、返信だけでなく、

面接への意欲、そして内定承諾に至るまでの候補者体験全体を左右すると私たちは考えています。

資料請求・問い合わせはこちら :https://tasonal.com/#download

背景：大量送信型スカウトの構造的な限界

中途採用の有効求人倍率が上昇を続ける中、ダイレクトリクルーティング（スカウト型採用）は多くの企業にとって不可欠な採用手法となっています。しかし、スカウトの送信数を増やすだけでは成果が出にくい構造的な課題が顕在化しています。

なぜ今、ペルソナ設計と訴求軸管理なのか

- "パーソナライズ風"のスカウトが溢れ、候補者が反応しなくなっているAIスカウトツールの普及により、候補者の経歴やスキルを差し込んだスカウト文面を大量に送れるようになりました。しかし候補者側から見れば、こうした表面的なカスタマイズは見抜かれています。「自分のどこを見て声をかけたのか」が伝わらないスカウトは読み飛ばされ、送信数を増やしても返信率は下がる一方。--採用コストだけが膨らむ構造に陥っています。- 企業の強みが整理されておらず、「なぜ御社なのか」に答えられない候補者が転職先を選ぶ際に最も重視するのは「なぜその会社に行くべきか」の理由です。しかし多くの企業では、自社の魅力情報が採用担当者の頭の中にしかなく、スカウト文面に十分に反映されていません。結果として、どの候補者にも同じような訴求になり、他社のスカウトに埋もれてしまいます。- 候補者のニーズに合わせた訴求ができず、「あと一押し」が足りない優秀な候補者ほど複数社からスカウトを受け取っています。その中で返信を得るには、候補者が転職で何を求めているかを推測し、自社の強みの中から候補者に刺さるポイントを選んで伝える必要があります。しかしこの「相手に合わせた訴求の出し分け」を手作業で行うのは現実的ではなく、結局テンプレートに頼らざるを得ない--これが、本来会えるはずの候補者を逃している根本原因です。

Tasonalは2025年のサービス開始以来、AIスカウトの基盤機能として評価項目の仕組み化（自己改善による評価項目の構造設計）と候補者の優先順位付けを提供してまいりました。

これにより「誰に送るか」の精度は向上しましたが、実際の返信率をさらに引き上げるには「何をどう伝えるか」--つまり、候補者に自社を選ぶ理由を届ける部分の強化が必要でした。



AIスカウトツールの普及により、簡易カスタマイズされたスカウトが市場に溢れています。候補者の受信ボックスに届くスカウトの質が均一化した今、「自社の強みを候補者のキャリア文脈に接続する」という、一段深いアプローチができなければ、返信は得られません。



この課題に対するTasonalの回答が、”ペルソナ設計”と”訴求軸管理”です。候補者像の解像度を上げ、企業の魅力を整理、ペルソナにあった文章を作成する機能を提供することで、「なぜあなたなのか」「なぜ自社なのか」が伝わるスカウトを自動生成し、返信率の向上を実現します。

詳細を見る :https://tasonal.com/features/scouting/

新機能が実現する3つの価値

価値1：「なぜあなたなのか」が伝わり、候補者が返信したくなる

従来のスカウトでは、求人要件に合致する候補者を一括で検索し、同じテンプレートで送信するのが一般的でした。新しいペルソナ設計機能では、同じ求人でもスキル比重や志向の違いによって候補者像を分解し、それぞれに最適な訴求方針を設定できます。



例えば、フルスタックエンジニア求人であれば「フロント寄りで、フルスタックへの挑戦意欲がある層」と「バック寄りで、アーキテクチャ設計への関与を求めている層」のように、

候補者の動機に踏み込んだペルソナを設計。AIがこの訴求方針に基づいてスカウト文面を生成するため、候補者は「自分のキャリアを理解した上で声をかけてくれている」と感じ、返信意欲が高まります。

価値2：手間をかけずに、企業の強みが「刺さる形」で届く

「うちにはこんな強みがある」と思っていても、候補者に伝わらなければ意味がありません。

訴求軸管理機能では、企業全体の魅力（事業の面白さ、組織文化、成長フェーズなど）と

求人固有の魅力（役割の裁量、技術的挑戦、報酬条件など）を構造化して管理します。

AIがWeb 上の企業情報やインタビュー記事などの情報を収集します。採用担当者は必要に応じて企業や求人の魅力をフリーテキストで入力。AIがペルソナに合わせた訴求軸を自動で整理します。

スカウト文面の生成時には、候補者のペルソナに合わせて最も響く訴求軸をAIが選択、

候補者に合わせながら根拠のある訴求として文面に組み込みます。



成長志向の候補者にはキャリア成長機会を、裁量を求める候補者には技術的挑戦の面白さを--1通1通手作業で書き分ける必要なく、相手に合わせた訴求が自動で行われるため、採用担当者の工数を増やさずにスカウトの質を引き上げられます。

値3：担当者が変わっても、スカウトの質が落ちない

スカウトの成果が特定の担当者の「文面のセンス」に依存していると、担当者の異動や退職で返信率が急落するリスクがあります。

ペルソナと訴求軸のデータはスカウト運用の資産として蓄積されます。どのペルソナ・どの訴求軸の組み合わせが高い返信率を生んだかをトラッキング、フィードバックにより継続的に精度が向上します。属人的なノウハウが構造化されたデータに変わるため、誰が運用しても一定以上の品質を維持でき、

組織としてスカウトの質を上げ続けることができます。

参考記事：https://tasonal.com/posts/scout-reply-rate-improvement/

なぜTasonalだからこの価値を実現できるのか

なぜ上記の価値を実現できるのか。Tasonalには、スカウトの「質」を構造的に高めるための技術基盤があります。

1. 「検索に使うか、訴求に使うか」で設計されたペルソナ構造

TasonalのAIは、求人情報から自動でペルソナを生成します。従来型の「ミニ求人（人材像の羅列）」ではなく、すべてのフィールドが「検索に使うか」「訴求に使うか」で存在意義を持つ設計です。

スキルタグや必要経験は候補者を正確に見つけるための軸に、ターゲットニーズやアプローチ方針は

候補者の心を動かすスカウト文面の生成に直結します。つまり、「見つける精度」と「伝わる精度」の両方が、一つのペルソナ設計から同時に向上します。

2. 企業の強み×求人の強みで、自社の魅力を"伝えられる形"に変換

「うちの魅力は何ですか？」と聞かれて即答できる採用担当者は多くありません。

訴求軸管理では、AIによるWeb情報での分析や担当者のフリーテキスト入力から、AIが「事業の魅力」「成長機会」「裁量」「報酬条件」など企業×求人の強みを踏まえた訴求軸を自動で構造化。

曖昧だった自社の強みが、候補者に伝えられる具体的な訴求材料に変わります。

3. 候補者ごとに「最も刺さる2～3軸」をAIが自動選択

すべての強みを詰め込んでも候補者には響きません。Tasonalは候補者のキャリア文脈に合わせて

上位の強みをAIが自動選択し、スカウト文面に組み込みます。さらに、どの訴求軸が使われたかをスカウトメッセージごとに記録するため、「どの訴求が返信を生んだか」を後から検証でき、運用を重ねるほどスカウトの精度が上がります。

4. 固定テンプレート×AI可変パートで、品質とパーソナライズを両立

Tasonalのスカウト文面は「固定パート（あいさつ・会社紹介・クロージング）」と

「AI可変パート（候補者への訴求・ポジションの魅力）」を分離した構造です。

企業として伝えたいメッセージの一貫性を保ちながら、候補者ごとに異なる訴求を自動で出し分けられるため、「AI作成のスカウト文なのに一通一通が刺さる」スカウトが実現します。

詳細を見る :https://tasonal.com/features/scouting/

無料トライアル・料金プラン

AIスカウト機能は、1ヶ月の無料トライアルからお試しいただけます。

クレジットカード登録不要で、すぐにご利用を開始できます。

- 初期費用: 全プラン無料

- 無料トライアル: 1ヶ月・クレジットカード登録不要

- 料金プラン：月額5万円～ でお使いいただけます

- 統合プランでもご利用可能: 月7万円～で日程調整・書類選考と合わせてご利用いただけます





"無料トライアルを始める": https://tasonal.com/#download

デモ・お問い合わせ

TasonalのAIスカウトにご興味をお持ちの方は、以下よりお気軽にお問い合わせください。



- サービスサイト: https://tasonal.com/features/scouting

- 無料トライアル: https://hire.tasonal.com/auth/sign-up

- デモ：https://timerex.net/s/sairai/2b555bd5/

- お問い合わせ: contact@sairai.co.jp

今後の展開：既存ATSと共存する「採用オペレーションAI」へ

Tasonalは、既存ATSや各種採用チャネルと連携し、書類選考／日程調整／スカウトを“採用フロー”としてつなげ、適合度を高めつつリードタイムを短縮する「採用オペレーションAI」へ進化していきます。AIが単に作業を速くするのではなく、判断の根拠と候補者が判断できる材料を整え、企業・候補者双方の納得感を守りながら前に進める状態を目指します。

今後は、以下の領域を段階的に拡張していく構想です。

・採用戦略／採用計画の策定支援：

事業・組織状況を踏まえ、採用ターゲット（要件・ペルソナ）や訴求軸の整理、採用数・優先度、選考フロー設計、面接体制（面接官キャパ）などを構造化、「勝ち筋のある採用計画」を作る支援を強化

・計画の実行支援（推進・ガバナンス）：

計画に対する進捗・滞留・歩留まりを継続的にモニタリングし、ボトルネックの特定、次に打つべきアクション（例：訴求軸の見直し、ターゲット調整、面接枠増設、スカウト優先順位変更、フォロー強化）を提案。必要なToDoを自動生成し、関係者の実行を後押し

・面接調整・面接運用（中核）：

複数ラウンド／複数面接官／制約条件を踏まえた最適枠抽出～確定、リスケ・滞留の抑止、

リマインド、評価回収など、面接オペレーション全体をAIが前に進める

・書類選考：

既存ATSのスクリーニングと併用できる形で、評価観点（スコアカード）の統一、根拠の整理、面接で確認すべき論点・質問案の提示など“判断の品質”を高める支援を強化

・スカウト：

送信量の最大化ではなく、候補者ごとに「なぜ自分なのか／なぜこのポジションなのか」が伝わる訴求設計を支援。反応・通過・辞退の結果を踏まえ、訴求軸やペルソナを磨き込む改善サイクル（PDCA）までを運用として回す

・採用プロセス改善：

リードタイム、滞留ポイント、面接設定成功率、リスケ率、ステップ別歩留まりなどを可視化し、

AIが“次に打つべき手”を提案・実行補助する

※本内容は開発中／構想段階の項目を含み、提供時期・仕様は変更となる可能性があります。

Tasonal サービスサイト：https://tasonal.com/

