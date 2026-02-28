新潟発のホラーゲーム×リアル謎解きゲーム 夢のコラボレーションが実現！

株式会社バッドニュース

東京・新潟を拠点に全国で謎解きイベントを多数手掛ける、ナゾトキアドベンチャー(運営:株式会社バッドニュース)が、人気フリーホラーゲーム「アクアリウムは踊らない」とコラボレーションしたイベントを開催！

新潟初の謎解き常設店舗「ナゾトキエンタメスペース・ワンダーラボ」にて、新潟出身の作者である橙々氏がたった一人で8年の歳月を費やし開発・完成させた水族館フリーホラーゲームとコラボレーションした、リアル謎解きゲーム「アクアリウムは紐解(ほど)けない」を2026年4月18日より開催いたします。

累計80万ダウンロードのフリーホラーゲーム「アクアリウムは踊らない」

初のホール型リアル謎解きイベント

本イベントは、原作の舞台・ビアンカ水族館で、主人公である「スーズ」や「レトロ」と共に恐怖の世界と化した水族館から生還を目指すリアル体験型謎解きゲームです。

スーズやレトロと共に、恐怖の世界と化した水族館から生還を目指せ！

[イントロダクション]

ひょんなことからビアンカ水族館のプレミアムチケットを手に入れたあなた。

ビアンカ水族館で海の生き物たちを楽しんでいると、突然、恐怖の水族館へと迷い込んでしまう。

その世界で出会う青い髪の少女「スーズ」と軍人のような装いの女性「レトロ」。

果たして、あなたはこの2人と協力して謎を紐解き、迫り来る脅威から生き残ることができるだろうか……？

イベント特設サイトには隠された仕掛けも…

[トピックス]

イベント開催記念！

原作者・橙々さんがワンダーラボ1日店長に就任決定！

2026年5月6日(水祝)に、橙々さんがワンダーラボの１日店長に就任決定！

ご来店されるお客様の接客やグッズの販売など実施予定です。

※内容は予告なく変更になる場合があります。

完売必至!? チケット早期購入で限定ノベルティをプレゼント!

対象期間中にチケットを購入された方にイベント参加当日受付にて、本イベント登場キャラクター「スーズ」と「レトロ」のホログラムシールをセットでプレゼント！

<早期参加特典に関する注意事項>

・2026年3月7日(土)～3月22日(日)23:59までに本イベント参加チケットを購入された方に公演参加当日受付時にお渡しいたします。

・グループチケットを購入された方はグループ全員に1枚ずつお渡しいたします。

・ホログラムシール単体の販売はありません。

・本ノベルティの転売は固くお断り致します。

・内容は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

チケット詳細情報

チケット発売日

■特典付きチケット発売期間

2026年3月7日(土)10:00～3月22日(日)23:59

■通常チケット発売開始

2026年3月23日(月)20:00～

チケット料金

■前売券

一般チケット(1名)：4,000円

学割チケット(1名)：3,700円

グループチケット(1～4名)：15,200円／1人あたり3,800円

学割グループチケット(1～4名)：14,000円／1人あたり3,500円

■当日券

一般チケット(1名)：4,300円

学割チケット(1名)：4,000円

※チケットを３枚以下でご購入頂いた場合は、他のお客様と同じチームになる場合があります。また可能な限りお連れ様と同じチームでご案内させていただきますが、席数の関係で別のチームに分かれていただく可能性があります。

※グループチケットをご購入頂いた場合は、お連れ様同士のみのチームでご案内させていただきます。1～4名のお好きな人数でお越しください。

※当日のグループチケット販売はありません。

※価格はすべて税込表記です。

「アクアリウムは踊らない」とは

新潟出身・在住のホラー嫌いの作者・橙々氏がたった一人で８年の歳月を費やし開発・完成させた水族館フリーホラーゲーム。

2024年のリリース後、プレイ実況や口コミで爆発的な人気となり累計80万DLを突破。2025年8月にはキャラクターフルボイス・新規シナリオを追加したNintendo Switch(TM)・Steam版が発売された。

親友思いの少女・スーズが、恐怖の世界と化した水族館で、クリーピーと呼ばれる異形の存在から逃れながら、隠された謎を解き進めて友人を探し、水族館からの脱出を目指す、マルチエンディング形式の謎解きホラーアドベンチャーゲーム。

◼︎アクアリウムは踊らない公式ホームページ

https://daidai7742.wixsite.com/aqua-dance

「ナゾトキアドベンチャー」とは

東京と新潟を拠点に全国で様々な謎解きゲームイベントを企画・制作している謎解き制作ブランド。

2014年5月に新潟で初開催以降、観光地や商業施設、テーマパークや大型スタジアムでのイベント開催のほか、アニメ作品等とコラボレーションした謎解きゲームを多数制作。

また、さいたまスーパーアリーナ発の謎解きブランド”TAMAARI SUPER QUEST”を2018年に立ち上げ、企画・制作統括を担当している。

10周年イヤーとなる2025年にはナゾトキアドベンチャーのはじまりの場所である新潟に県内初となる謎解き常設店舗「ナゾトキエンタメスペース・ワンダーラボ」をオープン。謎解き初心者から上級者まで楽しめる謎解きと、参加者の記憶に残る体験作りを大切に全国各地でイベントを展開中。

◼︎ナゾトキアドベンチャー公式ホームページ

https://nazoad.com/

イベント概要

■イベント名

リアル謎解きゲーム「アクアリウムは紐解(ほど)けない」

■開催期間

2026年4月18日(土)～2026年6月7日(日) ※土日祝のみ開催

■開催場所

ナゾトキエンタメスペース・ワンダーラボ新潟

新潟県新潟市中央区春日町5番1号

■開催時間

１.10:30～ ２.13:30～ ３.16:30～

※各回開演時間の15分前より受付開始

※必ず開演の10分前までに受付にお越しください

■公式ホームページ

https://nazoad.com/aqua_solve/

■公式X

@nazotoki_adv https://x.com/nazotoki_adv

■公式LINE

@381ayiun https://lin.ee/trg9gSN

■クレジット

主催・企画制作：ナゾトキアドベンチャー

原作・監修：橙々

(C)️daidaisan / ナゾトキアドベンチャー

■一般お問い合わせ

ナゾトキアドベンチャー https://nazoad.com/inquiry/public/(https://nazoad.com/inquiry/public/)

ナゾトキエンタメスペース・ワンダーラボ

tel:025-367-1751 (金土日祝:11:00～18:00)