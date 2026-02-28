「ブースターパック Anniversary 2026」「スタートデッキ ラブライブ！サンシャイン!!」「スタートデッキ ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」が本日発売！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、「ラブライブ！シリーズ　オフィシャルカードゲーム（以下ラブカ）」から、「ブースターパック Anniversary 2026」と「スタートデッキ ラブライブ！サンシャイン!!」、「スタートデッキ ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」を本日2月28日(土)より発売いたしました。あわせて、本商品に収録される注目カード情報をお知らせいたします。またラブカ公式Xにて、「ブースターパック Anniversary 2026」の発売を記念したキャンペーンを開催しております。





ブースターパック Anniversary 2026

「ブースターパック Anniversary 2026」はラブカ1周年を記念した特別なブースターパックで、μ's、Aqours、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会、Liella!、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブの全5グループがメインで収録されております！


さらに、A-RISE、Saint Snow、Sunny Passionなどライバルユニットのメンバーカードも登場しております！




「ブースターパック Anniversary 2026」注目カード情報！！




■AR（アニバーサリーレア）


ラブカ感謝祭の描きおろしイラストを使用したメンバーカードの新規レアリティ＜AR＞を収録！ラブライブ！シリーズ15周年のロゴが、ラブカで初となる赤色の箔押しデザインで収録されています。






■LLE（ラブライブ！エネルギー）


各シリーズのライブキービジュアルなどのイラストを使用しており、さらに特製ピンク箔が入った豪華仕様のカードです！


また、スクールアイドルミュージカルがラブカに初収録されております。







■SEC・SECE（シークレット・シークレットエネルギー）
総勢18人のメンバーが、新規描きおろしイラストのカードで収録されています！


◇高坂穂乃果、南 ことり、園田海未


◇高海千歌、桜内梨子、渡辺 曜


◇上原歩夢、宮下 愛、優木せつ菜、鐘 嵐珠


◇澁谷かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名すみれ、葉月 恋


◇日野下花帆、村野さやか、大沢瑠璃乃




イラストに連動したミニストーリーをラブカ公式Xにて公開しておりますので、あわせてチェックしてくださいね！






■RM（リターンメンバー）


新規レアリティ＜RM＞は、アンケートで選ばれた上位15枚のカードを再録したカードです。


＜RM＞は既存のカードとは別のイラストにて収録しており、箔押し＋キラキラ加工の豪華仕様となっております！





■SECL（シークレットライブ）


メンバーカードの箔押し加工レアリティ＜SEC＞、エネルギーカードの箔押し加工レアリティ＜SECE＞に続き、ライブカードの新規レアリティ＜SECL＞を収録！


＜SECL＞はカード全面にイラストを使用した特別加工で、さらに歌詞の一部が箔押しで入っています！ぜひ特別なカードでライブを成功させてくださいね♪







■RE（リターンエネルギー）


歴代ブースターパックのパッケージイラストを使用した、エネルギーカードの新規レアリティ＜RE＞を収録！パッケージの3人集合に加え、各メンバーのソロver.も収録しております。


ラブカ1周年を記念した特別なブースターパック、ぜひゲットしてくださいね！



「ブースターパック Anniversary 2026」商品情報
1パック　5枚入り　500円（税込）


3枚は必ずキラキラカードが封入！


1ボックス　10パック入り　5,005円（税込）




▼「ブースターパック Anniversary 2026」商品情報ページはこちら
https://llofficial-cardgame.com/products/anniversary2026/



スタートデッキ ラブライブ！サンシャイン!!

Aqoursのカードだけが収録される「スタートデッキ ラブライブ！サンシャイン!!」を発売いたしました。


すでにデッキ構築済みの商品のため、これをゲットすればすぐにラブカで遊ぶことができます！




■商品内容
・構築済みデッキ　60枚


・エネルギーカード　12枚


・紙製プレイマット/クイックマニュアル　1枚


・パラレルカード（全9種）　2枚

■ライブカード
「未来の僕らは知ってるよ」


「JIMO-AI Dash!」


「永久hours」


「Jump up HIGH!!」




「スタートデッキ ラブライブ！サンシャイン!!」商品情報


希望小売価格：2,000円(税込)



▼「スタートデッキ ラブライブ！サンシャイン!!」商品情報ページはこちら


https://llofficial-cardgame.com/products/sd04llss/



スタートデッキ ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブのカードだけが収録される「スタートデッキ ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」を発売いたしました。


すでにデッキ構築済みの商品のため、これをゲットすればすぐにラブカで遊ぶことができます！




■商品内容


・構築済みデッキ　60枚


・エネルギーカード　12枚


・紙製プレイマット/クイックマニュアル　1枚


・パラレルカード（全8種）　2枚




■ライブカード


「夏めきペイン」


「Dream Believers（105期Ver.）」


「アイドゥーミー！」


「Link to the FUTURE（104期Ver.）」




▼「スタートデッキ ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」商品情報ページはこちら


https://llofficial-cardgame.com/products/sd05llhs/



「ブースターパック Anniversary 2026」発売記念Wフォローキャンペーン開催中！

「ブースターパック Anniversary 2026」の発売を記念してラブカ公式Xにてフォロー&リポストキャンペーンを開催中！


キャンペーン期間中に応募された方の中から、抽選で５名様に「ブースターパック Anniversary 2026」1ボックスをプレゼントいたします！




■応募方法


- 対象Xアカウントを両方フォロー・ラブライブ！シリーズ　オフィシャルカードゲーム公式X（@LL_cardgame）https://x.com/ll_cardgame
・ラブライブ！シリーズ 公式X（@LoveLive_staff）https://x.com/LoveLive_staff
- 期間中に対象キャンペーンポストをリポスト
キャンペーン応募期間：3月8日(日) 23:59まで


▼詳細はラブカ公式HPにて


https://llofficial-cardgame.com/news/bp05-wcam/




YouTubeにて「ラブカ部 最強プレイヤーへの道！！」を配信中！

ラブライブ！シリーズ 公式YouTubeチャンネルにて「ラブカ部 最強プレイヤーへの道！！」を配信中！


「ラブカ部 最強プレイヤーへの道！！」ではラブライブ！シリーズのキャストが出演し、ラブカの最新情報のほか、ルールやコツをお伝えし、視聴者のみなさんとラブカ最強プレイヤーを目指す番組です！


第12回「ラブカ部 最強プレイヤーへの道！！」では虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会から中須かすみ役 相良茉優、鐘 嵐珠役 法元明菜、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブから日野下花帆役 楡井希実、百生吟子役 櫻井陽菜が出演し「スタートデッキ ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」を使って対戦！


ぜひお見逃しなく！




▼ラブライブ！シリーズ 公式YouTubeチャンネル


https://www.youtube.com/c/lovelive_series




どんどんもりあがっていくラブカ、ぜひチェックしてくださいね！


その他ラブライブ！シリーズ　オフィシャルカードゲームの情報についてはラブカ公式サイトまたはラブカ公式 X にて詳細をご確認ください。


引き続きラブライブ！シリーズ　オフィシャルカードゲームをよろしくお願いいたします。




▼ラブライブ！シリーズ　オフィシャルカードゲーム公式サイト


https://llofficial-cardgame.com/


▼ラブライブ！シリーズ　オフィシャルカードゲーム公式 X


https://x.com/LL_cardgame


ラブライブ！シリーズ　オフィシャルカードゲームとは

『ラブライブ！シリーズ　オフィシャルカードゲーム』通称『ラブカ』は、ラブライブ！シリーズのスクールアイドルや楽曲などが収録されたトレーディングカードゲームです。


総勢50人を超えるメンバーのカードはデザイン豊富。思い出の衣装だけでなく、新規描きおろしイラストを使用したカードは必見です。また、キャスト写真を使用したカードも収録されています！


さらに、お気に入りのカードを集めて楽しいだけでなく、ラブカは2人で対戦もできちゃいます！




カードの種類は3種類。


楽曲が描かれたライブカード。


そのライブを成功させるためのメンバーカード。


そして、メンバーをステージに登場させるためのエネルギーカード。


ラブカはこれらのカードを組み合わせて、相手より先にライブ成功させることを目指すカードゲームです！




あなたもラブカ、はじめてみませんか？





ラブライブ！シリーズについて

女子高校生が学校で活動するアイドル・"スクールアイドル"を通して夢を叶えていく姿を描くプロジェクト。「みんなで叶える物語」をテーマに、オールメディアでの展開を行っています。


最初のシリーズとなる『ラブライブ！』を皮切りに、『ラブライブ！サンシャイン!!』、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』、『ラブライブ！スーパースター!!』、『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』といった新たな作品を次々と展開し、メンバーのストーリーを描いた TV アニメの放送や、メンバーを担当するキャストによるライブイベントなど、多岐にわたる展開を行っています。2025年には最新シリーズとなる『イキヅライブ！LOVELIVE! BLUEBIRD』を発表しました。




《シリーズ最新情報》


2025年11月7日には映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2 章』の公開を予定。『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』の完全新作 3Dアニメーション映画の制作も決定しています。そして、2025年6月30日にラブライブ！シリーズは記念すべき15周年を迎えました。




【権利表記】


(C)2013 プロジェクトラブライブ！ (C)2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!! (C)2024 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会ムービー (C)2024 プロジェクトラブライブ！スーパースター!! (C)プロジェクトラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ (C)bushiroad




