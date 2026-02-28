「ブースターパック Anniversary 2026」「スタートデッキ ラブライブ！サンシャイン!!」「スタートデッキ ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」が本日発売！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、「ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム（以下ラブカ）」から、「ブースターパック Anniversary 2026」と「スタートデッキ ラブライブ！サンシャイン!!」、「スタートデッキ ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」を本日2月28日(土)より発売いたしました。あわせて、本商品に収録される注目カード情報をお知らせいたします。またラブカ公式Xにて、「ブースターパック Anniversary 2026」の発売を記念したキャンペーンを開催しております。

ブースターパック Anniversary 2026

「ブースターパック Anniversary 2026」はラブカ1周年を記念した特別なブースターパックで、μ's、Aqours、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会、Liella!、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブの全5グループがメインで収録されております！

さらに、A-RISE、Saint Snow、Sunny Passionなどライバルユニットのメンバーカードも登場しております！

「ブースターパック Anniversary 2026」注目カード情報！！

■AR（アニバーサリーレア）

ラブカ感謝祭の描きおろしイラストを使用したメンバーカードの新規レアリティ＜AR＞を収録！ラブライブ！シリーズ15周年のロゴが、ラブカで初となる赤色の箔押しデザインで収録されています。

■LLE（ラブライブ！エネルギー）

各シリーズのライブキービジュアルなどのイラストを使用しており、さらに特製ピンク箔が入った豪華仕様のカードです！

また、スクールアイドルミュージカルがラブカに初収録されております。

■SEC・SECE（シークレット・シークレットエネルギー）

総勢18人のメンバーが、新規描きおろしイラストのカードで収録されています！

◇高坂穂乃果、南 ことり、園田海未

◇高海千歌、桜内梨子、渡辺 曜

◇上原歩夢、宮下 愛、優木せつ菜、鐘 嵐珠

◇澁谷かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名すみれ、葉月 恋

◇日野下花帆、村野さやか、大沢瑠璃乃

イラストに連動したミニストーリーをラブカ公式Xにて公開しておりますので、あわせてチェックしてくださいね！

■RM（リターンメンバー）

新規レアリティ＜RM＞は、アンケートで選ばれた上位15枚のカードを再録したカードです。

＜RM＞は既存のカードとは別のイラストにて収録しており、箔押し＋キラキラ加工の豪華仕様となっております！

■SECL（シークレットライブ）

メンバーカードの箔押し加工レアリティ＜SEC＞、エネルギーカードの箔押し加工レアリティ＜SECE＞に続き、ライブカードの新規レアリティ＜SECL＞を収録！

＜SECL＞はカード全面にイラストを使用した特別加工で、さらに歌詞の一部が箔押しで入っています！ぜひ特別なカードでライブを成功させてくださいね♪

■RE（リターンエネルギー）

歴代ブースターパックのパッケージイラストを使用した、エネルギーカードの新規レアリティ＜RE＞を収録！パッケージの3人集合に加え、各メンバーのソロver.も収録しております。



ラブカ1周年を記念した特別なブースターパック、ぜひゲットしてくださいね！



「ブースターパック Anniversary 2026」商品情報

1パック 5枚入り 500円（税込）

3枚は必ずキラキラカードが封入！

1ボックス 10パック入り 5,005円（税込）

▼「ブースターパック Anniversary 2026」商品情報ページはこちら

https://llofficial-cardgame.com/products/anniversary2026/

スタートデッキ ラブライブ！サンシャイン!!

Aqoursのカードだけが収録される「スタートデッキ ラブライブ！サンシャイン!!」を発売いたしました。

すでにデッキ構築済みの商品のため、これをゲットすればすぐにラブカで遊ぶことができます！

■商品内容

・構築済みデッキ 60枚

・エネルギーカード 12枚

・紙製プレイマット/クイックマニュアル 1枚

・パラレルカード（全9種） 2枚



■ライブカード

「未来の僕らは知ってるよ」

「JIMO-AI Dash!」

「永久hours」

「Jump up HIGH!!」

「スタートデッキ ラブライブ！サンシャイン!!」商品情報

希望小売価格：2,000円(税込)



▼「スタートデッキ ラブライブ！サンシャイン!!」商品情報ページはこちら

https://llofficial-cardgame.com/products/sd04llss/

スタートデッキ ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブのカードだけが収録される「スタートデッキ ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」を発売いたしました。

すでにデッキ構築済みの商品のため、これをゲットすればすぐにラブカで遊ぶことができます！

■商品内容

・構築済みデッキ 60枚

・エネルギーカード 12枚

・紙製プレイマット/クイックマニュアル 1枚

・パラレルカード（全8種） 2枚

■ライブカード

「夏めきペイン」

「Dream Believers（105期Ver.）」

「アイドゥーミー！」

「Link to the FUTURE（104期Ver.）」

▼「スタートデッキ ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」商品情報ページはこちら

https://llofficial-cardgame.com/products/sd05llhs/

「ブースターパック Anniversary 2026」発売記念Wフォローキャンペーン開催中！

「ブースターパック Anniversary 2026」の発売を記念してラブカ公式Xにてフォロー&リポストキャンペーンを開催中！

キャンペーン期間中に応募された方の中から、抽選で５名様に「ブースターパック Anniversary 2026」1ボックスをプレゼントいたします！

■応募方法

- 対象Xアカウントを両方フォロー・ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム公式X（@LL_cardgame）https://x.com/ll_cardgame・ラブライブ！シリーズ 公式X（@LoveLive_staff）https://x.com/LoveLive_staff- 期間中に対象キャンペーンポストをリポストキャンペーン応募期間：3月8日(日) 23:59まで

▼詳細はラブカ公式HPにて

https://llofficial-cardgame.com/news/bp05-wcam/

YouTubeにて「ラブカ部 最強プレイヤーへの道！！」を配信中！

ラブライブ！シリーズ 公式YouTubeチャンネルにて「ラブカ部 最強プレイヤーへの道！！」を配信中！

「ラブカ部 最強プレイヤーへの道！！」ではラブライブ！シリーズのキャストが出演し、ラブカの最新情報のほか、ルールやコツをお伝えし、視聴者のみなさんとラブカ最強プレイヤーを目指す番組です！

第12回「ラブカ部 最強プレイヤーへの道！！」では虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会から中須かすみ役 相良茉優、鐘 嵐珠役 法元明菜、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブから日野下花帆役 楡井希実、百生吟子役 櫻井陽菜が出演し「スタートデッキ ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」を使って対戦！

ぜひお見逃しなく！

▼ラブライブ！シリーズ 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/c/lovelive_series

どんどんもりあがっていくラブカ、ぜひチェックしてくださいね！

その他ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲームの情報についてはラブカ公式サイトまたはラブカ公式 X にて詳細をご確認ください。

引き続きラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲームをよろしくお願いいたします。

▼ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム公式サイト

https://llofficial-cardgame.com/

▼ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム公式 X

https://x.com/LL_cardgame

ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲームとは

『ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム』通称『ラブカ』は、ラブライブ！シリーズのスクールアイドルや楽曲などが収録されたトレーディングカードゲームです。

総勢50人を超えるメンバーのカードはデザイン豊富。思い出の衣装だけでなく、新規描きおろしイラストを使用したカードは必見です。また、キャスト写真を使用したカードも収録されています！

さらに、お気に入りのカードを集めて楽しいだけでなく、ラブカは2人で対戦もできちゃいます！

カードの種類は3種類。

楽曲が描かれたライブカード。

そのライブを成功させるためのメンバーカード。

そして、メンバーをステージに登場させるためのエネルギーカード。

ラブカはこれらのカードを組み合わせて、相手より先にライブ成功させることを目指すカードゲームです！

あなたもラブカ、はじめてみませんか？

ラブライブ！シリーズについて

女子高校生が学校で活動するアイドル・"スクールアイドル"を通して夢を叶えていく姿を描くプロジェクト。「みんなで叶える物語」をテーマに、オールメディアでの展開を行っています。

最初のシリーズとなる『ラブライブ！』を皮切りに、『ラブライブ！サンシャイン!!』、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』、『ラブライブ！スーパースター!!』、『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』といった新たな作品を次々と展開し、メンバーのストーリーを描いた TV アニメの放送や、メンバーを担当するキャストによるライブイベントなど、多岐にわたる展開を行っています。2025年には最新シリーズとなる『イキヅライブ！LOVELIVE! BLUEBIRD』を発表しました。

《シリーズ最新情報》

2025年11月7日には映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2 章』の公開を予定。『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』の完全新作 3Dアニメーション映画の制作も決定しています。そして、2025年6月30日にラブライブ！シリーズは記念すべき15周年を迎えました。

▼ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム公式サイト

https://llofficial-cardgame.com/

▼ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム公式X

https://x.com/LL_cardgame

▼ラブライブ！シリーズ 公式サイト

https://www.lovelive-anime.jp

▼ラブライブ！シリーズ 公式X

https://x.com/LoveLive_staff?s=20

▼ラブライブ！シリーズ 公式TikTok

https://www.tiktok.com/@lovelive_official

▼ラブライブ！シリーズ 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/c/lovelive_series

▼Liella!公式X

https://x.com/Liella_PLSP

▼虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会公式X

https://x.com/Nijigaku_movie

▼蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ公式X

https://x.com/hasunosora_SIC

▼イキヅライブ！LOVELIVE! BLUEBIRD公式X

https://x.com/ikizulive_staff

【権利表記】

(C)2013 プロジェクトラブライブ！ (C)2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!! (C)2024 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会ムービー (C)2024 プロジェクトラブライブ！スーパースター!! (C)プロジェクトラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ (C)bushiroad

※ご紹介いただく際は、権利表記として上記の記入をお願いします。