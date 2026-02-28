【そごう横浜店】自分用や春の贈り物に。広がるホワイトデーギフト

株式会社そごう・西武

タイトル：そごう横浜店 ホワイトデーギフトセレクション

会期：開催中～３月１４日(土) ※商品により、販売期間が異なります。

会場：そごう横浜店地下２階＝食品売場 対象店舗ほか

そごう横浜店では、３月１４日（土）のホワイトデーに向け、春らしい華やかさと心が弾むようなカラフルなスイーツを取りそろえています。今年のバレンタインデーでは、曜日回りの影響から、職場向けの“義理チョコ”需要が落ち着く一方で、自分自身への「ご褒美需要」は引き続き堅調でした。

特に、手が届きやすくバリエーション豊かな焼菓子や、会場で出来立てを楽しめるスイーツが好評だったほか、少し高額でも作り手の背景や品質にこだわったチョコレートの人気が高まり、多様な用途での来店が増加。結果として客数がアップするなど、活況を呈しました。ホワイトデーも土曜日となる今年は、バレンタインのお返し需要に加え、日頃の感謝を伝える春ギフトとして、また“自分へのご褒美”や“推しスイーツ”を楽しむ機会として、引き続き需要の高まりが見込まれます。

※本リリースの画像はイメージ、価格はすべて税込です。

こころ弾むパッケージや期間限定の味 可愛い缶や箱は、スイーツを食べ終えた後も楽しみ

アトリエうかい限定販売会 ※なくなり次第終了。

会期：２月２６日 (木 )～３月１４日 (土) まで

会場：そごう横浜店 地下２階 諸国銘菓・名産売場

（商品一例）

フールセック・小缶フールセック・サレ缶

●フールセック・小缶（１缶） ２，９８１円

クッキーの楽しさと多様性を詰め込んだ、アトリエうかいを代表する商品です。フランスやドイツ、

ウィーンの伝統的なクッキーの製法を大切にしながらも、軽やかな食感、口どけ、食べやすい大きさ

を追求し、目にも美しいアソートに仕立てました。

●フールセック・サレ缶 （１缶） ２，９０１円

トマトやポテトなどの野菜を生地に練り込み、何種類ものスパイスや

ハーブをふんだんに使用しています。お酒のおつまみとしてもぴったりのクッキーです。

フールセック・アソルティ缶ふきよせ さくら

●フールセック・アソルティ缶 （８個入）（１缶） ２,３６１円 [季節限定商品]

●ふきよせ さくら（1 個） １,３０１円 [春季限定商品]

春らしい色合いの焼き菓子と金平糖を詰め合わせました。

桜やイチゴなど、季節の風味をお届けします。

販売期間：３月１日(日)から

ショコラ マダガスカル（ラムレザン）ショコラ マダガスカル（セザム）

●ショコラ マダガスカル（ラムレザン）（１箱） ９７１円

レーズンをサクサクの生地で包み、マダガスカル産のダークチョコレートでコーティングしました。

●ショコラ マダガスカル（セザム） （１箱） ９７１円

サクサクの生地で包んだ大豆に胡麻を たっぷりまとわせ、マダガスカル産のミルクチョコレートで

コーティングしました。

地下２階＝和洋菓子売場 常設店のおすすめ

●ピエール・エルメ・パリ

マカロン １０個詰合わせ

（１箱） ４，６４４円

毎年ホワイトデーの人気ナンバー１アイテム。

オレンジフラワーと ピスタチオの「アーリア」

やレモン尽くしの「アンフィニマン シトロ

ン」、 ハート形の「クール ジャルダン スク

レ」など、カラフルで華やかな マカロンを詰め

合わせました。フラワーアーティスト東信さん

による アレンジメントを施した限定 BOX でお

届けいたします。

販売期間：３月１日(日)から

※なくなり次第終了

●ラデュレ

(日本限定発売)

ドゥース・フルール マカロン ９個入り

(１箱) ４，９６８円

やわらかな光のヴェールが包み込む春の訪れに、ラデュレは貴重な 植物標本のように、花々の秘められた言葉を探る庭園散策へと誘います。ワスレナ草は誠実さ、キンポウゲは強さ、パンジーは優し さの象徴など、それぞれの甘美な喜びを摘み取って。 販売期間：販売中～ ※なくなり次第終了

●ゴディバ

チョコレートローズ アソートメント１０粒入

(1 箱) ３，９９６円

夢のように広がるローズガーデンをイメージした、ゴディバのホワイト デー限定「チョコレートローズ コレクション」。 甘酸っぱいローズヒップガナッシュをほろ苦いダークチョコレートで包んだローズ形のチョ コレートと酸味のあるラズベリーガナッシュが入ったハート形のチョコ レート、シーズン限定カレなどをパッケージに詰め合わせました。

販売期間：販売中～３月３１日(火)

※なくなり次第終了

●N.Y.C.SAND

N.Y.エスプレッソラテキャラメルサンド

＆W チョコレート (３個入１箱） １，６２０円

深煎りのコーヒーを合わせて香り高く炊き上げたエスプレッソキャラメルとミルクチョコレートをコーヒークッキーでサンドし、ホワイトチョコ レートで包み込みました。ブランドロゴが刻印された淡い色合い のコーヒーチョコプレートを重ねて、ほろ苦さとやわらかな甘みが融合した多層感のある繊細な味わいに仕上げました。

販売期間：販売中～３月１４日(土)

●マーロウ

ホワイトチョコとチャイの陶器入りカップケーキ

(１個) １，６２０円

マサラチャイにアールグレイを足し、紅茶感をアップさせつつ、ホワイト チョコを生地に練り込みミルク感もたっぷり味わえるカップケーキです。

販売期間：販売中～３月１５日(日) ※陶器がなくなり次第終了。

●ねんりん家

苺ショコラーテ (1本入） １，６２０円

甘ずっぱいいちごの美味しさぎゅっと詰めこんだ「苺ショコラ」。 福岡県産「あまおう」の味わいを練りこんだマウントバームにとろりとかけたいちごづくしの春限定品です。濃い苺色のラインで、いちごの 味わいをさらに表現しました。

販売期間：販売中～３月１４日(土)ごろ

●TOKYO チューリップローズ

チューリップローズ ストロベリーバター

(６個入り、１箱) １，４０４円

いちごの王様あまおういちご＆バターの生食感ショコラクリー ム。フランス産発酵バター香る春色のラングドシャクッキーの中にとろっとしぼりました。もぎたていちごのようなジューシーな香 りに、とろけるバターのコクが追いかけます。

販売期間：３月１日(日)から

●とらや

小形羊羹『いちご』 1 本 ３４６円

こし餡にいちごをあわせた、季節限定の羊羹です。いちごの甘酸っぱい風味と、餡との調和をお楽しみください。

※限定生産につき、販売期間が前後する可能性があります。 販売期間：販売中～４月上旬