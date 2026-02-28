出張移動のストレスは、素材と構造で減らせる。ハイエンド・ビジネスに向けたカーボンファイバーラゲージMVST「Carbon S 2.0 / Carbon X 2.0」
新幹線、空港、ホテル、街中の石畳。ビジネスの移動が増えるほど、スーツケースに求められるのは「丈夫さ」だけではありません。走行音への配慮、取り回しの安定感、パッキングのしやすさ、そして商談や会食の場でも違和感のない佇まい。
MVSTのCarbonシリーズは、ハイエンド・ビジネスラゲージとして、こうした“移動の質”に直結するポイントを構造から見直しました。
■「カーボンは繊細？」という不安に、素材とフレームで応える
カーボンファイバーのスーツケースに対しては、「軽そうだけど衝撃に弱いのでは」「フレームは歪まないのか」といった声も少なくありません。
MVSTのCarbonシリーズは、軍用グレードのカーボンファイバーシェルに加え、強度を支えるアルミニウム製フレームを組み合わせることで、日々の移動に必要な安心感を追求しています。
■“静音”は日本の移動で、最も体感差が出る
住宅街の夜道やホテルの廊下など、音への配慮が求められるシーンが多い日本。
Carbonシリーズは静音性を重視したトライベアリング精密ホイールを採用し、移動そのもののストレスを軽減する設計思想を貫きました。
パッキング効率で選ぶなら「Carbon S 2.0」
ワイドハンドルで“内側の邪魔”を最小化しております。一般的なキャリーケースでは、伸縮ハンドルの支柱が内側に入り込み、収納のデッドスペースや凹凸が生まれがちです。Carbon S 2.0は、ワイドテレスコピックハンドルの設計により、パッキングスペースに“余計な隙間”が出にくく、荷物をフラットに収めやすいのが特徴です。さらに、クリップ式の開閉システムにより、開閉の所作もスムーズに。
Carbon S 2.0
Carbon S 2.0
端正な佇まいと収納力を求めるなら「Carbon X 2.0」
スクエアフォルムでビジネスに寄り添うCarbon X 2.0は、シャープなスクエアフォルムを採用。
書類や衣類、ガジェットなど持ち物が増えがちな出張でも、収納力と端正な印象を両立します。
また、オートリターンハンドルなど、細部の使い心地にも配慮しています。
Carbon X 2.0
Carbon X 2.0
■セキュリティと内装
両モデルともTSA承認のコンビネーションロックを搭載。
内装にはAlter-Nappaレザーを採用し、Carbon S 2.0ではアルカンターラをライニングに取り入れるなど、ハイエンドな質感にこだわっています。
■製品概要（抜粋）
・Carbon S 2.0（カラー：ブラック／ガンメタル）
- Carry On：容量40L / 約5.05kg
- Medium Trunk：容量62L / 約5.6kg
・Carbon X 2.0（カラー：ブラック／ガンメタル）
- Carry On：容量42L / 約5.1kg
- Medium：容量77L / 約7.1kg
価格：135,300円～（税込）
※カスタマイズを選択された場合、発送までに日数がかかる場合があります（目安：15～40日）。詳細は製品ページをご確認ください。
カスタマイズ
カスタマイズ（内装）
カスタマイズ（名入れ）
■製品ページ
■MVSTについて
MVSTは、機能性と美しさを兼ね備えた中高級スーツケースを展開するブランドです。
高品質な素材と精密な設計にこだわり、現代のトラベラーにふさわしい、耐久性とデザイン性を兼ね備えたプロダクトをお届けしています。
