出張移動のストレスは、素材と構造で減らせる。ハイエンド・ビジネスに向けたカーボンファイバーラゲージMVST「Carbon S 2.0 / Carbon X 2.0」

MVST SELECT LLC

※MVSTスーツケースは、MVST SELECT LLCが立ち上げた独自のスーツケースブランドであり、Microvast Holdings, Inc. (MVST) とは一切関係ございません。

新幹線、空港、ホテル、街中の石畳。ビジネスの移動が増えるほど、スーツケースに求められるのは「丈夫さ」だけではありません。走行音への配慮、取り回しの安定感、パッキングのしやすさ、そして商談や会食の場でも違和感のない佇まい。

MVSTのCarbonシリーズは、ハイエンド・ビジネスラゲージとして、こうした“移動の質”に直結するポイントを構造から見直しました。

■「カーボンは繊細？」という不安に、素材とフレームで応える

カーボンファイバーのスーツケースに対しては、「軽そうだけど衝撃に弱いのでは」「フレームは歪まないのか」といった声も少なくありません。

MVSTのCarbonシリーズは、軍用グレードのカーボンファイバーシェルに加え、強度を支えるアルミニウム製フレームを組み合わせることで、日々の移動に必要な安心感を追求しています。

■“静音”は日本の移動で、最も体感差が出る

住宅街の夜道やホテルの廊下など、音への配慮が求められるシーンが多い日本。

Carbonシリーズは静音性を重視したトライベアリング精密ホイールを採用し、移動そのもののストレスを軽減する設計思想を貫きました。

パッキング効率で選ぶなら「Carbon S 2.0」

ワイドハンドルで“内側の邪魔”を最小化しております。一般的なキャリーケースでは、伸縮ハンドルの支柱が内側に入り込み、収納のデッドスペースや凹凸が生まれがちです。Carbon S 2.0は、ワイドテレスコピックハンドルの設計により、パッキングスペースに“余計な隙間”が出にくく、荷物をフラットに収めやすいのが特徴です。さらに、クリップ式の開閉システムにより、開閉の所作もスムーズに。

ページ：https://mvstselect.com/ja-jp/collections/carbon-s-1

Carbon S 2.0Carbon S 2.0

端正な佇まいと収納力を求めるなら「Carbon X 2.0」

スクエアフォルムでビジネスに寄り添うCarbon X 2.0は、シャープなスクエアフォルムを採用。

書類や衣類、ガジェットなど持ち物が増えがちな出張でも、収納力と端正な印象を両立します。

また、オートリターンハンドルなど、細部の使い心地にも配慮しています。

ページ：https://mvstselect.com/ja-jp/collections/carbon-x-1

Carbon X 2.0Carbon X 2.0

■セキュリティと内装

両モデルともTSA承認のコンビネーションロックを搭載。

内装にはAlter-Nappaレザーを採用し、Carbon S 2.0ではアルカンターラをライニングに取り入れるなど、ハイエンドな質感にこだわっています。

■製品概要（抜粋）

・Carbon S 2.0（カラー：ブラック／ガンメタル）

- Carry On：容量40L / 約5.05kg

- Medium Trunk：容量62L / 約5.6kg

・Carbon X 2.0（カラー：ブラック／ガンメタル）

- Carry On：容量42L / 約5.1kg

- Medium：容量77L / 約7.1kg

価格：135,300円～（税込）

※カスタマイズを選択された場合、発送までに日数がかかる場合があります（目安：15～40日）。詳細は製品ページをご確認ください。

カスタマイズカスタマイズ（内装）カスタマイズ（名入れ）

■製品ページ

Carbon S：https://mvstselect.com/ja-jp/collections/carbon-s-1

Carbon X：https://mvstselect.com/ja-jp/collections/carbon-x-1



■MVSTについて

MVSTは、機能性と美しさを兼ね備えた中高級スーツケースを展開するブランドです。

高品質な素材と精密な設計にこだわり、現代のトラベラーにふさわしい、耐久性とデザイン性を兼ね備えたプロダクトをお届けしています。

公式サイト：https://mvstselect.com/ja-jp

インスタグラ：https://www.instagram.com/mvstselect/

Ｘ（元Twitter））：https://x.com/Mvstselect

■本リリースに関するお問い合わせ先

PR・メディアお問い合わせ

メール：nanami@mvstselect.com

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。