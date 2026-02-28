【そごう横浜店】“甘み×香り×春色”で楽しむひなまつりセレクション

株式会社そごう・西武

会期：開催中～２０２６年３月３日（火）


会場：そごう横浜店＝地下２階食品売場　※店舗により販売期間が異なります。



今年の「ひなまつり」は、平日ということもあり、“手軽に華やかさを演出できるグルメ” が注目されています。本リリースでは、ひなまつりを華やかにするおすすめスイーツやお酒・あまざけをご紹介します。ほどよい甘さのスイーツと、芳醇な香りのお酒をぜひお楽しみください。


※本リリースの画像はイメージ、価格は税込みです。


※一部価格変更、数量に限りがある商品もございます。売り切れの際はご容赦ください。


ひなまつりならではのお祝いスイーツ



【洋菓子】

ひなまつりモチーフのかわいらしいケーキや和菓子





新宿高野／ひなまつりデコレーション（１台）　４，９６８円 ※販売期間：２月２６日（木）～３月３日（火）

シーキューブ／ひなまつり　　ロール（１本）　２，８６２円 ※販売期間：３月１日（日）～３日（火）



モロゾフ／ひなまつりパーティーセット（１セット）　 １，７２８円 ※販売期間：３月１日（日）～３日（火）

アンリ・シャルパンティエ/HINA（約１２cm、１台）　　３，７８０円　※限定５０台　※販売期間：３月１日（日）～３日（火）

【和菓子】


とらや／雛衣（１本）２，１６０円　※販売期間：２月４日（水）～３月３日（火）

笹屋伊織／ひなあられ（１箱）１，０２６円　※限定３５箱　※販売期間：２月中旬ごろから



桂新堂／ひなまつり（５袋入）　１，４５８円　※※販売期間：２月４日（水）～３月３日（火）※なくなり次第終了

ふるや古賀音庵／ひなまつり上生菓子（２個入、１箱）　　９７２円　※販売期間：３月１日（日）～３日（火）



グルメやスイーツとペアリングしたいお酒やあまざけ





天領／造り酒屋の濃厚甘酒　　　　　５００ｇ ９０３円

米と米麹のみで造った甘酒は、発酵で生まれた濃厚な甘さが特徴。温めても冷やしても美味しくお召し上がりいただけます。アルコールは含まれておりませんので、安心してお召し上がりいただけます。






桃川／吟醸純米ワイン酵母仕込み　　３００ml　６６０円　　　　　　　７２０ml　１４８５円

白ワインのような豊かながらさっぱりとした酸味に、吟醸酒のフルーティーな風味が溶け込んだ吟醸純米酒。冷やして、ワイングラスでお召し上がりください。








ももワイン　　　　　　　　　　　　１本　７２０ml　 ２，０３５円

濃厚な桃の果実味と香りの無濾過仕上げのフルーツワイン。