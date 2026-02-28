【そごう横浜店】“甘み×香り×春色”で楽しむひなまつりセレクション

株式会社そごう・西武

会期：開催中～２０２６年３月３日（火）

会場：そごう横浜店＝地下２階食品売場 ※店舗により販売期間が異なります。

今年の「ひなまつり」は、平日ということもあり、“手軽に華やかさを演出できるグルメ” が注目されています。本リリースでは、ひなまつりを華やかにするおすすめスイーツやお酒・あまざけをご紹介します。ほどよい甘さのスイーツと、芳醇な香りのお酒をぜひお楽しみください。

※本リリースの画像はイメージ、価格は税込みです。

※一部価格変更、数量に限りがある商品もございます。売り切れの際はご容赦ください。

ひなまつりならではのお祝いスイーツ

【洋菓子】

ひなまつりモチーフのかわいらしいケーキや和菓子

新宿高野／ひなまつりデコレーション（１台） ４，９６８円 ※販売期間：２月２６日（木）～３月３日（火）シーキューブ／ひなまつり ロール（１本） ２，８６２円 ※販売期間：３月１日（日）～３日（火）

【和菓子】

モロゾフ／ひなまつりパーティーセット（１セット） １，７２８円 ※販売期間：３月１日（日）～３日（火）アンリ・シャルパンティエ/HINA（約１２cm、１台） ３，７８０円 ※限定５０台 ※販売期間：３月１日（日）～３日（火）とらや／雛衣（１本）２，１６０円 ※販売期間：２月４日（水）～３月３日（火）笹屋伊織／ひなあられ（１箱）１，０２６円 ※限定３５箱 ※販売期間：２月中旬ごろから

桂新堂／ひなまつり（５袋入） １，４５８円 ※※販売期間：２月４日（水）～３月３日（火）※なくなり次第終了ふるや古賀音庵／ひなまつり上生菓子（２個入、１箱） ９７２円 ※販売期間：３月１日（日）～３日（火）

グルメやスイーツとペアリングしたいお酒やあまざけ

天領／造り酒屋の濃厚甘酒 ５００ｇ ９０３円

米と米麹のみで造った甘酒は、発酵で生まれた濃厚な甘さが特徴。温めても冷やしても美味しくお召し上がりいただけます。アルコールは含まれておりませんので、安心してお召し上がりいただけます。

桃川／吟醸純米ワイン酵母仕込み ３００ml ６６０円 ７２０ml １４８５円

白ワインのような豊かながらさっぱりとした酸味に、吟醸酒のフルーティーな風味が溶け込んだ吟醸純米酒。冷やして、ワイングラスでお召し上がりください。

ももワイン １本 ７２０ml ２，０３５円

濃厚な桃の果実味と香りの無濾過仕上げのフルーツワイン。