【そごう横浜店】“甘み×香り×春色”で楽しむひなまつりセレクション
新宿高野／ひなまつりデコレーション（１台） ４，９６８円 ※販売期間：２月２６日（木）～３月３日（火）
シーキューブ／ひなまつり ロール（１本） ２，８６２円 ※販売期間：３月１日（日）～３日（火）
モロゾフ／ひなまつりパーティーセット（１セット） １，７２８円 ※販売期間：３月１日（日）～３日（火）
アンリ・シャルパンティエ/HINA（約１２cm、１台） ３，７８０円 ※限定５０台 ※販売期間：３月１日（日）～３日（火）
とらや／雛衣（１本）２，１６０円 ※販売期間：２月４日（水）～３月３日（火）
笹屋伊織／ひなあられ（１箱）１，０２６円 ※限定３５箱 ※販売期間：２月中旬ごろから
桂新堂／ひなまつり（５袋入） １，４５８円 ※※販売期間：２月４日（水）～３月３日（火）※なくなり次第終了
ふるや古賀音庵／ひなまつり上生菓子（２個入、１箱） ９７２円 ※販売期間：３月１日（日）～３日（火）
天領／造り酒屋の濃厚甘酒 ５００ｇ ９０３円
桃川／吟醸純米ワイン酵母仕込み ３００ml ６６０円 ７２０ml １４８５円
ももワイン １本 ７２０ml ２，０３５円
会期：開催中～２０２６年３月３日（火）
会場：そごう横浜店＝地下２階食品売場 ※店舗により販売期間が異なります。
今年の「ひなまつり」は、平日ということもあり、“手軽に華やかさを演出できるグルメ” が注目されています。本リリースでは、ひなまつりを華やかにするおすすめスイーツやお酒・あまざけをご紹介します。ほどよい甘さのスイーツと、芳醇な香りのお酒をぜひお楽しみください。
※本リリースの画像はイメージ、価格は税込みです。
※一部価格変更、数量に限りがある商品もございます。売り切れの際はご容赦ください。
ひなまつりならではのお祝いスイーツ
【洋菓子】
ひなまつりモチーフのかわいらしいケーキや和菓子
【和菓子】
グルメやスイーツとペアリングしたいお酒やあまざけ
米と米麹のみで造った甘酒は、発酵で生まれた濃厚な甘さが特徴。温めても冷やしても美味しくお召し上がりいただけます。アルコールは含まれておりませんので、安心してお召し上がりいただけます。
白ワインのような豊かながらさっぱりとした酸味に、吟醸酒のフルーティーな風味が溶け込んだ吟醸純米酒。冷やして、ワイングラスでお召し上がりください。
濃厚な桃の果実味と香りの無濾過仕上げのフルーツワイン。