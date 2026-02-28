「完璧でないAI」が人の心を動かす ── Nyagsic、8つの″人間らしさ″を実装したAIキャラクター基盤「iMATE Engine」の技術詳細を公開。

合同会社Nyagsic

合同会社Nyagsic（本社：東京都渋谷区、代表：Kuko〈田中 良雅〉、以下「Nyagsic」）は、AIキャラクターによる24時間自動配信を実現するAIキャラクター基盤「iMATE Engine（アイメイト・エンジン）」の技術詳細と設計思想を公開いたします。

また、ご契約企業様を対象に、VTuberとしても利用可能なLive2Dモデルの無償制作を提供開始いたします。

公式サイト：https://aituber.nyagsic.com/

▪️開発の背景



近年、AIを活用したバーチャルキャラクター（AITuber）が注目を集めています。しかし、既存のAIキャラクターの多くは「正確で効率的な応答」を目指す設計であり、視聴者が長時間にわたって愛着を持ち続けるキャラクター体験の実現には課題がありました。

Nyagsicは「人間らしさとは完璧さの対極にある」という思想のもと、AIをあえて不完全にすることで、人が「一緒にいる」と感じられるAIキャラクター基盤「iMATE Engine」を開発しました。

「iMATE」は「AI + Mate（仲間）」を組み合わせた造語であり、AIを便利な道具としてではなく、共に時間を過ごすパートナーとして捉える設計思想を表しています。

▪️iMATE Engineの特長

1. 8つの「人間らしさシステム」



iMATE Engineの中核には、AIをあえて不完全にする8つのシステムが搭載されています。



**(1) 言い淀み（Hesitation）**

「えっと…」「なんだっけ…」など、人間が自然に行う言い淀みを生成。考えながら話している質感を再現します。



**(2) 気分変動（Mood Fluctuation）**

時間帯や体験に基づく気分の波を持ちます。朝はテンションが低く、楽しい話題が続くと上機嫌になるなど、状態が変化します。



**(3) 沈黙許容（Silence Tolerance）**

すべてのコメントに反応するのではなく、興味のない話題はスルーし、何も言わない時間を持ちます。



**(4) 不完全記憶（Imperfect Memory）**

記憶が完璧ではなく、時系列が曖昧になったり、細部を間違えたりします。この不完全さが「本当に覚えようとしてくれている」という印象を生み出します。



**(5) 話題脱線（Topic Drift）**

話の最中に連想で別の話題に飛ぶことがあり、会話に生命感を与えます。



**(6) 強い好き嫌い（Strong Preferences）**

好きなものには饒舌になり、嫌いなものには態度が変わる、はっきりとした個性を持ちます。



**(7) 感情応答変化（Emotion Response Modifier）**

同じ質問でも、そのときの感情状態によって答え方が変わります。



**(8) 自発的発言（Spontaneous Utterance）**

誰にも聞かれていなくても、ふと思ったことを口にする能動的な発話を行います。



これら8つのシステムが同時に動作することで、iMATEは「プログラムされたキャラクター」ではなく、「そこに居る存在」として認識されます。

2. 多層感情システム



多くのAIキャラクターが感情を「演出」として処理するのに対し、iMATE Engineでは感情を「内部状態」として設計しています。



| 感情レイヤー | 説明 |

|:------------|:-----|

| 瞬間感情 | コメントへの即座の反応（喜び・怒り・悲しみ・楽しさ） |

| 残留感情 | 感情が徐々に減衰し、直後のコメントにも余韻が残る |

| 長期ムード | 一日を通した気分の傾向。体験の蓄積が影響する |

| 感情履歴 | 過去の感情変化を記録し、キャラクターの「経験」として蓄積 |

この感情は、表情（Live2D / VRM パラメータ制御）、声色（TTSの速度・ピッチ・抑揚）、言葉選び、行動のすべてに一貫して影響を与えます。

3. マルチLLM・マルチTTS・マルチプラットフォーム対応



特定のAIサービスに依存しない設計を採用し、用途に応じた柔軟な構成が可能です。

| カテゴリ | 対応サービス |

|:--------|:------------|

| LLM（14種） | OpenAI（GPT-4o, GPT-5, GPT-5.2, GPT-5-mini, GPT-5-nano, o1-mini, o3-mini, Assistants API, Response API）、Claude 3.5 Sonnet、Gemini Pro、Gemini 2.0 Flash、Azure OpenAI |

| TTS（4種） | VOICEVOX、Azure Speech、BertVits2、ElevenLabs ※すべて感情連動パラメータ対応 |

| 配信（3種） | YouTube Live、Twitch、TikTok Live ※同時配信対応 |

4. 24時間365日の無人運用



長時間の無人運用を前提に設計されています。

・**自動復旧システム**：API障害、ネットワーク切断、メモリリーク等の異常を自動検知・復旧

・**配信フェーズ管理**：時間帯に応じてキャラクターのテンション・話し方が自動的に変化（朝の寝ぼけ → 昼の活発 → 夜の落ち着き → 深夜の就寝）

・**スリープルーチン**：深夜帯には自動で就寝モードに移行し、キャラクターの生活リズムを表現

5. 永続的会話メモリ



視聴者ごとに最大200エントリの会話履歴を永続保存。前回の話題を覚えており、次回の会話で自然に参照します。親しくなった視聴者を愛称で呼ぶニックネームシステムも搭載しています。

6. マルチモーダル認識



Vision API（GPT-4o / Gemini 2.0 Flash）を活用し、カメラ映像やゲーム画面をリアルタイムで認識。視覚に基づく会話やゲーム実況に特化した反応を自動生成します。

7. 思考吹き出しシステム



画面上に表示される思考吹き出しにより、iMATEの内面を可視化。口に出す言葉と心の中の言葉が異なることもあります。よりキャラクターに奥行きが生まれます。

8. Adaptive Script Engine（台本エンジン）



配信の構成をノードベースで事前にデザイン可能。台本はあくまで「骨格」であり、視聴者の反応に応じてiMATEが自由に振る舞います。配信全体の緩急を自動調整するペーシング制御も搭載しています。

9. セキュリティ・コンプライアンス



デバイス認証によるライセンス管理、企業ごとに分離されたマルチテナント環境、NGワードフィルタ、プロンプトリーク防止、Webベースの遠隔管理コンソールなど、企業利用に必要なセキュリティ機能を標準搭載しています。

▪️OSSとの差別化



| 項目 | OSS（AITuberKit等） | iMATE Engine |

|:-----|:--------------------|:-------------|

| 対象ユーザー | 開発者・エンジニア | 企業・事業者（非エンジニア含む） |

| 動作環境 | Webブラウザ（Node.js） | ネイティブアプリ（macOS / Windows） |

| 長時間稼働 | ブラウザ依存（不安定） | 24/7/365 安定稼働 |

| 感情システム | 基本的な感情表現 | 8つの人間らしさ + 多層感情構造 |

| 会話記憶 | セッション単位 | 永続的記憶（200エントリ） |

| サポート | コミュニティ | 専任サポート |



最大の差別化ポイントは「動き続けること」への投資です。24時間配信で必ず発生するAPI障害やメモリリーク等に対する自動復旧機構を備え、人間の介入なしに配信を継続します。

▪️VTuberにも使えるLive2Dモデルを無償提供



iMATE Engine for Business をご契約いただいた企業様を対象に、VTuberとしても利用可能なLive2Dモデルの制作を無償で提供いたします。

Live2D Splitter AI による半自動制作



Nyagsicが独自開発した「Live2D Splitter AI」は、プロのモデラーが手作業でパーツ分けした800体以上のLive2Dモデルを学習データとして構築されたAI技術です。1枚のイラストから髪、目、口、アクセサリーなど40種類以上のパーツを自動で認識・分割し、従来10～20時間かかっていたパーツ分け作業を数分で完了します。

制作内容



| 項目 | 内容 |

|:-----|:-----|

| 表情 | 3種類（通常・笑顔・驚き） |

| 基本動作 | 口パク（リップシンク）・まばたき |

| 物理演算 | 髪揺れ・アクセサリー揺れ |

| 動き | 頭部の傾き・体の傾き・呼吸モーション |

| 納品形式 | .moc3ファイル + 関連データ一式 |

| 商用利用 | 可能 |

| 納期 | 約2～3週間 |

対応ソフトウェア



納品されるLive2Dモデルは、VTube Studio、nizima LIVE、FaceRig など主要なVTuber配信ソフトでそのまま使用可能です。iMATE Engineでの配信にもそのままご利用いただけます。

料金



| 対象 | 価格 |

|:-----|:-----|

| iMATE Engine for Business ご契約者様 | 無料（契約期間中1回） |

| 一般のお客様 | \120,000（税込） |



Live2D制作サービス詳細：https://aituber.nyagsic.com/live2d-service

▪️配信用Mac miniのレンタル提供



iMATE Engineの24時間配信に最適なMac miniのレンタルサービスも提供しています。専用PCの用意が難しい企業様でも、すぐに配信を開始できます。

iMATE Engineのセットアップが完了した状態でお届けするため、届いたその日から配信が可能です。キャラクター、配信環境、PCのすべてをワンストップで提供することで、AIキャラクター配信の導入障壁を最小限に抑えます。

▪️パートナー募集



Nyagsicでは、iMATE Engineを一緒に盛り上げてくださるパートナー企業・個人を募集しています。

・**販売パートナー**：iMATE Engineの導入提案・販売代理

・**制作パートナー**：Live2Dモデル制作、キャラクターイラスト制作

・**技術パートナー**：配信環境構築、OBS連携、カスタマイズ開発

・**コンテンツパートナー**：AIキャラクターを活用した企画・プロモーション



AIキャラクター市場の拡大に向けて、共に新しい価値を創っていける方からのご連絡をお待ちしております。パートナーに関するお問い合わせは、下記の連絡先までお気軽にご相談ください。

▪️料金プラン



| プラン | 月額（税別） | デバイス数 | LLM | TTS | サポート |

|:-------|:------------|:----------|:----|:----|:---------|

| Standard | \40,000 | 1台 | GPT-4 / Claude | VOICEVOX | メール |

| Pro | \70,000 | 3台 | 全モデル | 全エンジン | Slack |

| Enterprise | お問い合わせ | カスタム | 全モデル | 全エンジン |



※ 別途、各AIサービス（OpenAI、Google等）のAPI利用料が発生します。

▪️今後の展開



iMATE Engineは現在も進化を続けており、今後以下の機能を予定しています。

・**複合感情システム**：「嬉しいけど少し寂しい」といった複雑な感情の表現

・**関係性ステージ**：初対面 → 顔見知り → 友人 → 親友といった関係性の段階的成長

・**ジェスチャー連動**：特定のキーワードや感情に応じた自動ジェスチャー

・**AIキャラクターワールド「LIVRA」**：iMATEたちが住む仮想経済都市（開発中）

▪️会社概要



| 項目 | 内容 |

|:-----|:-----|

| 会社名 | 合同会社Nyagsic |

| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目19－15 宮益坂ビルディング609 |

| 代表者 | Kuko（田中 良雅） |

| 設立 | 2024年 |

| 事業内容 | AIキャラクター基盤の開発・提供、AItuber制作支援 |

| 公式サイト | https://aituber.nyagsic.com |

▪️本件に関するお問い合わせ



合同会社Nyagsic 広報担当メール：info@nyagsicapp.com

X（Twitter）：https://twitter.com/kukoinari

公式サイト：https://aituber.nyagsic.com