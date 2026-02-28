【スマホチャーム】カスタムチャームにリボンシリーズの新作が登場

株式会社B3

着飾るスマホケースブランド「Ciara（シアラ）」（運営：株式会社B3、本社：東京都目黒区青葉台1-1-3、代表取締役CEO：前野貴史）は、ブランドの人気アイテムであるカスタムチャームにおいて、待望の新作「リボンシリーズ」を直営店舗およびオンラインストアにて販売開始いたします。

ビジューとパールの新作リボンシリーズ

■ 華やかに手元を彩る新作リボンチャーム

自分だけの組み合わせを楽しめるカスタムチャームに、トレンドの「リボン」をモチーフにした新作が登場。 ラインストーンが輝く「ビジューリボンチャーム」と、可憐で上品な印象の「ミニパールリボンチャーム」の2種類をご用意しました。別売りのチャームベース（ハート型やサークル型）と組み合わせることで、スマホケースをより自分らしく、アクセサリー感覚でドレスアップできるアイテムです。

■ リボンシリーズ カスタムチャーム製品情報

チャーム カスタム ビジューリボン（シルバー/ゴールド）チャーム カスタム ビジューリボン

ぎっしりと敷き詰められたラインストーンが光を反射し、存在感のある輝きを放ちます。

販売場所：Ciara公式オンラインストア

カラー：シルバー/ゴールド

・価格：1,400円（税込1,540円）

チャーム カスタム ミニパールリボン

小粒のパールを贅沢に使用し、女性らしくフェミニンな雰囲気を演出します。

販売場所：Ciara公式オンラインストア

カラー：シルバー/ゴールド

・価格：1,000円（税込1,100円）

■ スマホケース・アクセサリー「Ciara」

チャーム カスタム ミニパールリボン（シルバー/ゴールド）

Ciara（シアラ）では、2014年よりブランドオリジナルのiPhoneケースやストラップ、スマホアクセサリーを販売しています。"着飾るスマホケース"をテーマに、おしゃれなケースやチャームを展開。

最新のiPhone17シリーズ（iPhone 17, Pro, Pro Max, Air）をはじめ、iPhone16、iPhone15、SE（第3世代）などの旧機種まで幅広く対応。さらにXperia、Galaxy、Google PixelなどのAndroidケースや、Apple Watchバンド、AirPodsケースなど、毎日を彩るファッション性の高いテックアクセサリーを豊富に揃えています。

■ Ciara公式オンラインストア

Ciara(シアラ)ロゴ

スマホケース/スマホアクセサリーCiara(https://ciara-store.com/)

■ Ciara直営店舗

Ciaraルミネエスト新宿店

Ciara横浜ジョイナス店

Ciaraルミネ大宮店

Ciara金沢フォーラス店

Ciara名古屋パルコ店

Ciara近鉄パッセ店

Ciara梅田エスト店

Ciara天王寺ミオ店

Ciara福岡パルコ店

■運営会社概要

会社名：株式会社B3

設立：2015年3月

代表者 ：代表取締役 前野 貴史

所在地 ：東京都目黒区青葉台1-15-3 AK-4ビル2F

事業内容 ：小売/卸業・EC事業支援業・デザインプロモーション制作業

URL：https://b3-inc.com/