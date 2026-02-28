「バンドリ！10周年特別エリア」に高さ約5mの巨大香澄バルーンが登場！バンドリ！プロジェクト11周年を記念し、公式ポータルサイトのリニューアルやハッシュタグキャンペーンも開催中！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区 代表取締役社長：木谷高明）は、「バンドリ！10周年特別エリア」に高さ約5mの「巨大香澄バルーン」の登場や、バンドリ！プロジェクトの11周年を記念したイラストミニ色紙が当たるプレゼントキャンペーンの開催、バンドリ！公式ポータルサイトがリニューアルしたことをお知らせいたします。

「バンドリ！10周年特別エリア」に高さ約5mの「巨大香澄バルーン」が登場！

2月28日(土)から3月1日(日)にかけて、パシフィコ横浜ノース多目的ホール1階G1-G4にて開催の「バンドリ！10周年特別エリア」にて、高さ約5mの「巨大香澄バルーン」が登場いたします。

制服を着た愛らしい姿の香澄はフォトスポットとしても話題を呼んでいます。

バンドリ！11周年を記念した色紙プレゼントキャンペーン開催！

バンドリ！11周年を記念し、「＃バンドリの日」キャンペーンを実施中。

バンドリ！公式Xをフォローし、「＃バンドリの日」でポストいただいた方の中から、抽選で「お祝いイラストミニ色紙」をランダムで30名様にプレゼントいたします。

バンドリ！公式ポータルがリニューアル！

2月28日(土)に開催されたBanG Dream! 10th Anniversary LIVE「In the name of BanG Dream!」の終演後より、公式ポータルサイトがリニューアルいたしました！

サイトデザインの一新に加え、新機能や新ページを追加しております。

バンドリ！公式ポータルサイト：https://bang-dream.com

「BanG Dream!(バンドリ！)」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。

2026年2月28日にプロジェクト11周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年には、TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開を予定しており、同作に続く新作TVアニメシリーズの制作も決定している。さらに、TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送や、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。

公式サイト：https://bang-dream.com

公式X：https://x.com/bang_dream_info

公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music

YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official

※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)BanG Dream! Project