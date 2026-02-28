ファンクラブイベント2025-26開催のお知らせ

沖縄バスケットボール株式会社

日頃より琉球ゴールデンキングスを応援いただき、誠にありがとうございます。

この度、4月5日(日)レバンガ北海道戦終了後に、沖縄サントリーアリーナにて「ファンクラブイベント2025-26」の開催が決定しました。

『団結の力』で挑むシーズン終盤戦。2025-26シーズンを最後まで共に走り抜けるべく、あらためて皆さまと気持ちをひとつに、終盤戦を共にさらに盛り上げるための特別な時間をお届けします。

なお、ファンクラブイベントのチケットは、3月6日(金)12時より販売開始いたします。詳細は以下のイベント概要をご確認ください。多くの皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

■イベント概要

●タイトル：ファンクラブイベント2025-26

●日時：4月5日(日) 開演17:30を予定

・開場時間：16:45～17:15を予定

※レバンガ北海道戦との試合の進行状況に応じて前後する可能性がございます。

●場所：沖縄サントリーアリーナ

●参加予定：キングス全選手(予定)、桶谷ヘッドコーチ

※当日の選手のコンディションによって不参加となる場合もございます。

●イベントスケジュール：

スケジュールは試合終了時間に伴い変動する可能性もございます。また、イベント内容においても急遽変更となる場合もございます。予めご了承ください。

16:30頃 試合終了予定

16:45～17:15 開場(予定)

17:30～17:35 開演・オープニング

17:35～17:40 選手入場

17:40～18:00 ファン参加型ミニゲーム（借り物競走）

※参加対象席種はチケット概要をご確認ください。

18:00～18:20 フリップトークショー

18:20～18:50 抽選会

18:50～18:55 全体記念撮影

18:55～19:00 エンディング

●飲食販売：開場時よりアリーナ内の売店にてドリンクを販売いたします。

ファンクラブイベントにて開店する売店の店舗数が限られ混雑が予想されます。予めご了承ください。

※缶・ビンの持ち込みはご遠慮ください。

■チケットの販売について

●チケット販売日時：3月6日(金)12:00～

・チケットのご購入は2025-26シーズンファンクラブ会員の方限定となります。

・購入枚数は1会員様最大4枚までとなります。(ファンクラブ会員でない方もお連れ様としてご入場可能です。)

・販売枚数に限りがございます。予めご了承ください

・2025-26シーズンファンクラブ会員限定での販売となります。2025-26シーズン以外のファンクラブ会員様はご購入いただけません。予めご了承ください。

・購入されたチケットのキャンセル、変更、返金はできません。

・リセール対象外のチケットとなります。

●チケット価格

ファンクラブイベントのチケットは4席種ご用意しております。以下の詳細をご確認いただき、お買い求めください。

１.フロア席：\4,900

・イベント限定オリジナル巾着バッグ

・ミニゲームへ参加できる可能性がございます

・抽選会参加権付きです

２.アリーナ正面席：\3,500

・ミニゲームへ参加できる可能性がございます

・抽選会参加権付きです

３.アリーナ席：\2,500

・抽選会参加権付きです

４.バルコニー席：\800

＜注意事項＞

※ミニゲームへの参加者は、選手がその場で指名する予定です。

※試合時の座席名と異なりますのでご確認の上ご購入ください。

※車椅子席をご利用の方は、車椅子チケット(\2,500)をご購入ください。

▽座席図

▷チケット購入はこちら(https://bleague-ticket.psrv.jp/sales/RG/flex202526/Fanevent)

■ファンクラブイベント2025-26のご入場について

キングスホームゲーム時の入場口と異なり、沖縄サントリーアリーナ裏手の芝生エリア奥よりご入場いただきます。また、待機列もそちらへ設置予定ですので、予めご確認ください。詳細は以下をご参照ください。

■その他ご留意事項

●ミニゲーム及び抽選会について

ファンクラブイベント2025-26にてご来場いただいたお客様参加型のミニゲームと抽選会を実施いたします。ミニゲームの参加対象者は、フロア席、アリーナ正面席のお客様のみとなります。また、抽選会の対象者はフロア席、アリーナ正面席、アリーナ席のお客様のみとなります。バルコニー席のお客様は対象外となりますので予めご了承ください。

なお、ミニゲームは当日ご来場いただいた参加対象のお客様の中から、無作為に選出いたします。

●駐車場について

2025-26ファンクラブイベント専用駐車場のご用意はございません。予めご了承ください。

※4月5日(日)レバンガ北海道戦の駐車場チケットをお持ちのお客様は2025-26ファンクラブイベント終了1時間後まで駐車いただけます。

●無料シャトルバスについて

当日はファンクラブイベント2025-26終了1時間後まで運行いたします。詳細は以下をご確認ください。

▼沖縄サントリーアリーナからの帰路

・コザルート：

沖縄サントリーアリーナ→(徒歩)→レフ沖縄アリーナ by ベッセルホテルズ→ミュージックタウン→BCコザ

・ライカムルート：

沖縄サントリーアリーナ→(徒歩)→レフ沖縄アリーナ by ベッセルホテルズ→イオンモール沖縄ライカム

