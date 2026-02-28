ReoNa、奄美を唄った新曲「結々の唄」YouTube Editを先行公開
3月7日（土）に故郷・奄美大島での凱旋フリーライブ『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』開催を控えるReoNa。
本日、ReoNaが、故郷の奄美を唄った新曲「結々の唄（読み：ゆいゆいのうた）」のYouTubeエディットバージョンが公開された。
新曲「結々の唄」の“結々”は奄美大島の“結（ゆい）の精神”から。歌詞に「よーりよーり」、「トウトガナシ」など、奄美の島口（方言）が一節に唄われており、これまでアニメと絶望に寄り添ってきたReoNaが故郷・奄美に寄り添った楽曲に仕上がっている。
「結々の唄」は、3月7日（土）0:00より各配信サービスにて配信リリースされる。
配信開始に先駆けて公開されたYouTube Editは、本楽曲の世界観を先行して届ける映像コンテンツとなっており、奄美大島の海や自然の風景が印象的に映し出され、楽曲の空気感と重なる、島ならではの景色が随所に収められている。
さらに、ReoNaが島の人々とふれあい、言葉を交わす様子も収められており、故郷・奄美で過ごす時間の一端が感じられる映像となっている。
■ReoNa「結々の唄」YouTube Edit
https://youtu.be/edF0juRkpiA
※2026年2月28日(土)PM20:00 YouTubeプレミア公開
■楽曲の配信に先駆けて、Pre-Add / Pre-Saveキャンペーンがスタート。
楽曲の事前登録をすると、「結々の唄」オリジナル待ち受け画像をプレゼント
URL：https://ReoNa.lnk.to/yuiyuinouta
3月7日（土）に開催される『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』は入場無料で開催され、さらにYouTube LIVEでの同時生配信されることも決定している。
国内外からリアルタイムで視聴可能（※一部有料エリアは既にチケット完売済）。現地来場が難しいファンにとっても参加可能な形での開催となるため、ぜひともこの貴重な生配信をリアルタイムで体感してほしい。
（なお、本配信はアーカイブの予定はなく、リアルタイムのみでの視聴となるため、事前にYouTubeでの通知設定をお勧めしたい。）
YouTube LIVE URL：https://youtube.com/live/O5geMacb7Kc
さらに、海外ファン向けに配信スタート時間をまとめた画像も公開されている。国内外からリアルタイムで参加可能な公演となるので、海外ファンも必見だ。
「ReoNa Free Live2026 in 奄美大島”シマユイ あまみ”」公演概要
公演名：ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島“シマユイあまみ”
日程：2026年3月7日（土）開場 16:00 /開演 17:30
会場：鹿児島県・奄美大島笠利町 Camp＆Music, Koya 野外特設ステージ
〒894-0508 鹿児島県奄美市笠利町大字用安１２４６－１
料金：入場無料
※一部有料エリアは完売済
優先エリア： 6,800円（税込）≪優先エリア限定色スタジアムクッション付≫
配信シングル「結々の唄（読み：ゆいゆいのうた）」情報
■楽曲タイトル：結々の唄 （読み：ゆいゆいのうた）
■発売日：2026年3月7日（土）
配信ジャケット
▼「結々の唄 （読み：ゆいゆいのうた）」の配信URLはこちら
URL：https://ReoNa.lnk.to/yuiyuinouta
楽曲の事前登録をすると、「結々の唄」オリジナル待ち受け画像がプレゼントされるPre-Add / Pre-Saveキャンペーンが開催中
【ReoNaコメント】
生きていると変わっていってしまうものばかりで、類に漏れず私自身もきっとそうで。
時に歪んだり、濁ってしまって、自分の力では洗い流せない時。
リセットボタンがあるとしたら、それはきっと奄美でした。
風景、気候、伝統、文化、食事。
いろんな魅力がある場所だけれど、とびきり美しいのはシマの人たちのあたたかさだと思っています。
いつまでも、私が支えられた“結(ゆい)”の心が根付くシマであってほしい。
ふるさと、奄美大島への想いを綴ったお歌。
あなたに、受け取っていただけますように。
「ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈-」公演概要
《公演スケジュール》
7/19（日）大阪府・Zepp Namba OPEN 17:00 / START 18:00
7/20（月・祝）福岡県・DRUM LOGOS OPEN 17:00 / START 18:00
7/25（土）東京都・Zepp Haneda OPEN 17:00 / START 18:00
8/8（土）愛知県・Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00
8/10（月）宮城県・仙台 Rensa OPEN 18:15 / START 19:00
8/21（金）北海道・PENNY LANE OPEN 18:15 / START 19:00
チケット料金
1Fスタンディング：7,000円（税込）
2F指定席：8,500円（税込）
Profile
2018年4月にアニメ『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』劇中歌アーティスト、神崎エルザの歌唱役にてプレデビュー。同年８月にReoNa名義のアニメ『ハッピーシュガーライフ』EDテーマ「SWEET HURT」でソロデビュー。以降『ソードアート・オンライン』シリーズ、『月姫 -A piece of blue glass moon-』、『シャドーハウス』、『シャングリラ・フロンティア』などアニメ、ゲームソングをリリース。
2023年3月には自身初の日本武道館ワンマンライブ「ReoNa ONE-MAN Concert 2023 “ピルグリム” at日本武道館～3.6 day 逃げて逢おうね～」をSOLD OUT。2024年に５周年ツアー「ReoNa 5th Anniversary Concert Tour “ハロー、アンハッピー” 」を全国9都市11公演、アジア３都市４公演を、同年１０月には東京ガーデンシアター２Days公演を開催。
2026年3月に自身初の故郷凱旋フリーライブ「ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 ”シマユイ あまみ”」、7月よりオールスタンディングライブハウスツアー「ReoNa Live Tour 2026 “De:TOUR-動脈-”」の開催が決定。同時に「ReoNa 動脈・静脈プロジェクト」始動を発表。
絶望に寄り添うお歌を歌う、絶望系アニソンシンガー。
ReoNa OFFICIAL SITE：https://www.reona-reona.com/
ReoNa Linkfire：https://ReoNa.lnk.to/artistpage