株式会社Gaku、Kickstarter特化のMeta広告運用サービス「PeakJapanAD」を正式ローンチ
PeakJapanAD
株式会社Gaku（本社：東京都港区、代表取締役：中村岳人）は、クラウドファンディングプラットフォーム「Kickstarter（キックスターター）」を活用し、日本製プロダクトを世界に展開してきた自社ブランド「PeakJapan」で培ってきた会員データを活用した、Kickstarterプロジェクト特化型Meta広告運用サービス「PeakJapanAD」を正式にローンチいたしました。
■PeakJapan会員データを活用したfacebook広告
PeakJapanADは、過去8年間にわたり当社がKickstarter（キックスターター）を通じて蓄積してきた、日本製商品の購入実績を持つ欧米圏ユーザーの会員データを活用し、その属性に近しいユーザー層へ高精度に広告配信を行うサービスです。
会員の半数以上はアメリカ人で構成されており、日本製プロダクトへの高い関心と購買意欲を持つ層を起点に、効率的な広告運用を実現します。
■ 購入実績データを起点に、クラウドファンディング成果を最大化
従来の興味関心ベースの広告配信とは異なり、PeakJapanADでは、日本製商品をKickstarter（キックスターター）で購入した実績データをもとに類似属性のユーザーへ広告を拡張配信することで、
・プロジェクト公開初動の支援獲得スピード向上
・広告費対効果（ROAS）の大幅改善
・アルゴリズム最適化の加速
といった成果を実現しています。
2026年2月27日に終了したプロジェクトでは、PeakJapanADの運用により、世界中から\27,695,575の支援金額をKickstarter（キックスターター）上で集めることに成功しました。
広島県 岩瀬商店株式会社 様 支援額 \27,695,575／ 984人 （2026年2月27日終了）
■ 広告運用手数料０％、プロジェクト手数料内でフルサポート
PeakJapanADは、当社のクラウドファンディング支援サービス「PeakJapan」をご利用いただいているクライアント様向けに提供している広告運用サービスです。
プロジェクト全体に対して発生する手数料内に広告運用サポートを含んでおり、
・Meta広告の運用代行にかかる運用手数料：０％
・広告用動画・テキストなどのクリエイティブ制作費：追加費用なし
で一括対応しています。
クライアント様にご負担いただくのはMeta広告費のみとなり、別途運用費用をかけることなく、クラウドファンディングに最適化された広告施策を実施できる点が大きな特徴です。
■ すでに10社がPeakJapanADを導入、高いROASを実現
2025年12月より先行提供を開始し、すでに10社以上の企業様に導入いただいております。
複数のプロジェクトにおいて高い広告パフォーマンスと収益性を実現し、クライアント様からも高い評価をいただいたことを受け、このたび正式サービスとしてローンチいたしました。
■ 今後の展望
株式会社Gakuは、PeakJapanADを通じて、
・日本の優れたものづくり企業の海外進出支援
・クラウドファンディング成功確率の向上
・世界中のユーザーへ日本製プロダクトの魅力を届ける
ことをさらに加速させてまいります。
今後も広告データの拡張・分析精度の向上を進め、クライアント様の利益最大化と、日本ブランドのグローバル展開に貢献していく方針です。
■ サービス詳細はこちら
https://www.gaku-japan.com/peakjapan-ad
株式会社Gaku
Official Kickstarter Expert